Niepewność geopolityczna, obronność, odporność Europy i coraz silniejsza pozycja Polski w globalnej gospodarce – to tematy, które najmocniej wybrzmiewały w tym roku w Davos. Jak podkreśla Wojciech Kostrzewa, tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne odbywa się w atmosferze wyraźnego zaniepokojenia geopolitycznego, zdominowanego przez pytania o przyszłe decyzje administracji Stanów Zjednoczonych, odporność Europy oraz rozwój przemysłu obronnego. Jednocześnie rozmowy w Davos pokazują, jak bardzo różnią się perspektywy uczestników z różnych części świata – od Europy i USA po Indie, Indonezję czy Chiny.

W tym kontekście szczególnie widoczna jest rosnąca pozycja Polski. Kostrzewa zwraca uwagę, że narracja o kraju opartym wyłącznie na taniej sile roboczej odchodzi do przeszłości. Polska jest dziś postrzegana jako gospodarka wytwarzająca coraz większą wartość dodaną, co potwierdza zainteresowanie zagranicznych gości polskimi wystąpieniami i debatami w Davos. Pełne polskie pawilony odwiedzane głównie przez międzynarodowych uczestników Forum są tego najlepszym dowodem.

Obecność Polski w gronie G20 to – zdaniem prezesa Polskiej Rady Biznesu – ważny symbol zmiany postrzegania kraju, choć jej efekty nie będą natychmiastowe. Pozytywny wizerunek w światowych mediach ekonomicznych, rosnąca aktywność dyplomatyczna oraz coraz częstsze wspólne wyjazdy przedstawicieli rządu i prywatnego biznesu tworzą fundament pod długofalowe korzyści. Kostrzewa podkreśla, że dojrzałe demokracje nie obawiają się bliskiej współpracy polityki i biznesu – przeciwnie, traktują ją jako naturalny element skutecznej polityki gospodarczej.

W rozmowie wybrzmiewa również kluczowa teza: w obecnych realiach dyplomacja gospodarcza staje się jednym z najważniejszych narzędzi państwa. Silna gospodarka to nie tylko wzrost i inwestycje, ale także realna podstawa odporności i zdolności obronnych. Davos pokazuje, że Polska coraz częściej jest postrzegana jako wiarygodny partner w tej globalnej układance.