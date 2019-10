Traveldata: Wakacje 2020 roku zaczynają się od wyższych cen

Majorka – 700 złotych, Portugalia – 500 złotych, Grecja, Bułgaria, Turcja – ponad 300 złotych. Kto dzisiaj kupi wyjazd na lato przyszłego roku, zaoszczędzi setki złotych – wylicza Traveldata

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata pierwszy raz porównał ceny wyjazdów z biurami podróży na Lato 2020. Pod lupę wziął ceny w szczycie sezonu, czyli między 3 a 9 sierpnia 2020 roku. Poniżej dalsza część artykułu

Dane zebrane 10 października porównał z danymi z 3 października (odstęp tygodniowy) i z danymi z 11 października 2018 (odstęp roczny). W ten sposób uzyskał wiedzę na temat zmiany w ostatnim tygodniu i w ostatnim roku.

Jeśli chodzi o ten pierwszy przedział, to okazuje się, że średnia cena wzrosła o 4 złote. Największa zwyżka wystąpiła w wypadku Portugalii – o 122 złote. Nieco mniejsze zmiany, bo o 61 złotych, miały miejsce w odniesieniu do Korfu i do Tureckiej Riwiery - 46 złotych.

Największe spadki średnich cen w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała na wycieczki na greckie wyspy Rodos i Kos – o 87 i 74 złotych. Mniejsze w wypadku podróży na Majorkę – o 31 złote. „W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty ceny wycieczek ogółem nie rosły, a spadały o odpowiednio 13 i 35 złotych" - przypomina autor raportu, prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu pokazuje mapa.

Jak komentuje dane prezes Traveldaty, w minionym tygodniu ceny wycieczek były relatywnie stabilne. Najwyraźniejszy, choć i tak nieduży wzrost wykazały ceny turystycznych wyjazdów do Turcji – średnio o 20 złotych, zupełnie nieznacznie podniosły się natomiast ceny wakacji w Egipcie – zaledwie 4 złote. Na pozostałych kierunkach, czyli na Wyspach Kanaryjskich, w Bułgarii i Grecji ceny nieznacznie spadły - odpowiednio o 8, 4 i 3 złote.

Koszty w dół, ceny w górę Porównanie cen rok do roku przyniosło już informację o dużo większej zmianie, tym razem aż o 207 złotych. Największy wzrost cen wycieczek Traveldata odnotowała w wypadku wyjazdu na Kos – o 453 złote. Dużo urosły też ceny wakacji na Malcie i w Portugalii – średnio o 404 i 396 złotych. Żaden z badanych 24 kierunków nie odnotował spadku średniej ceny wycieczek.

Autor analizy porównał też ceny paliwa i relację złotego do innych walut, żeby ocenić, jak zmieniły się rok do roku koszty organizatorów turystyki. Okazało się, że sytuacja w porównaniu z okresem sprzed roku tym razem wyraźnie sprzyjała organizatorom. Paliwo lotnicze znacząco potaniało (2,69 zł/litr wobec aż 3,09 zł/litr przed rokiem) - o 12,9 procent. Jednak w relacji do euro i dolara złoty nadal pozostawał słabszy, choć średnio jedynie o 0,8 procent (przed tygodniem o 2,2 procent). „W rezultacie ich wspólny wpływ na średni spadek kosztów cen wycieczek wyniósł w przybliżeniu minus 30 - minus 40 złotych".

Prezes Traveldaty zastrzega jednak, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek są, w zależności od touroperatora, mniej lub bardziej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a „ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych)".

Rosną ceny wycieczek zyskujących na popularności kierunków, które charakteryzują się bardzo korzystnym stosunkiem jakości do ceny, czyli Turcji i Egiptu – zauważa autor opracowania. W wypadku tego pierwszego kraju średnia cena była w momencie badania większa niż rok wcześniej o 264 złote, a w wypadku drugiego o 248 złotych. Niedużo mniej, bo o 228 złotych, zdrożały wakacje w sierpniu w Grecji.

Relatywnie duży wzrost cen – w stosunku do rocznych zmian cen w poprzednim sezonie - odnotowały w minionym tygodniu Wyspy Kanaryjskie, które były droższe o 165 złotych. „Na obecną skalę wzrostu cen istotny wpływ ma jednak stosunkowo niska baza porównawcza sprzed roku, gdyż o tej samej porze przed rokiem ceny notowały tam spadek cen o średnio 68 złotych" - zwraca uwagę Betlej.

Na mniej masowych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano na Malcie i w Portugalii – o 404 i 396 złotych, mniej znacząco wzrosły średnie ceny w odniesieniu do Cypru i w Maroka – o 186 i 187 złotych, a jeszcze bardziej umiarkowanie w Albanii, Tunezji i na Majorce – o odpowiednio 148, 120 i 97 złotych.

Taniej prawdopodobnie nie będzie Betlej zamieszcza też ciekawe porównanie, pokazujące ile teoretycznie można by oszczędzić, gdyby kupiłoby się wycieczkę z wylotem w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 roku obecnie, a nie na 5 tygodni przed wylotem (bardzo wczesny okres last minute), czyli na przełomie czerwca i lipca 2020, jeśli ceny osiągnęłyby poziom z przełomu lipca i sierpnia 2019 roku. Jak dodaje już dzisiaj można założyć, że prawdopodobnie będą one wyższe. Przykłady ilustruje na mapie.

Obecnie ceny są niższe o prawie 400 złotych od cen z początku wakacji 2019, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali ewentualnych oszczędności – komentuje autor. Najbardziej stabilnie może wypaść progresja w wypadku całorocznego masowo odwiedzanego kierunku, jakim jest Egipt, a największe zmiany mogą następować na kierunkach o statusie „premium". „Mała zmiana cen wypoczynku w Egipcie może wynikać też z faktu, że na tym kierunku dążenia do wyższych cen tamtejszych hotelarzy mogą już być w istotnym stopniu uwzględnione w cenach wycieczek".

W porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów w najmniejszym stopniu wzrosły one w Best Reisen i Sun & Funie – o około 20 i 100 złotych – pisze dalej Betlej. Pozostali organizatorzy mieli wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu od około 130 (Exim Tours) i 145 złotych (TUI Poland) do ponad 300 złotych.

TUI z rekordem niskich cen W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków sezonu letniego i jednocześnie w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z „absolutnie rekordową liczbą 53 ofert" (przed rokiem 44, a przed dwoma laty 37 ofert). Następne w tej katagorii biura to Itaka z liczbą 21 ofert (przed rokiem 31, a przed dwoma laty 32 oferty) i Rainbow z liczbą 19 ofert (przed rokiem 33, a przed dwoma laty 13 ofert) – przytacza prezes Traveldaty. I dodaje, że TUI Poland miał wyraźną przewagę w zakresie hoteli wszystkich kategorii.

Jeśli przyjrzeć się cenom w biurach podróży według kierunków, to do Grecji najtaniej można było kupić wyjazd w TUI Poland (12 ofert), przed Rainbowem (9) i Itaką (8). Do Turcji najniższe ceny oferowały TUI Poland (6) i Coral Travel (5). W wypadku wakacji w Egipcie były one najtańsze w Coralu Travel (6) i TUI Poland (5). Na Wyspy Kanaryjskie wycieczki w najniższych cenach znaleźć można było w TUI Poland (4) i Itakce i Rainbow (po 4). W wypadku Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały Rainbow i TUI Poland, a w Bułgarii TUI Poland (3) i Exim Tours (2).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Turcji i w Tunezji, a Coral Travel w Grecji, Tunezji i w Turcji – wyjaśnia ekspert.

Traveldata przygotowała też zestawienie, w którym porównuje ceny przekrojowo, biorąc pod uwagę 24 kierunki (jak podkreśla autor, z zachowaniem ścisłej porównywalności oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko z tymi samymi kierunkami w pozostałych biurach).

Na czele pierwszego w tym sezonie letnim zestawienia widnieje TUI Poland mające zdecydowaną przewagę nad następnymi biurami Best Reisen i Grecosem, które „w odróżnieniu od w pełni zdywersyfikowanego lidera, zawdzięczają swoje wysokie pozycje korzystnym ofertom na kierunkach egipskich i Bułgarii (Best Reisen) oraz na kierunkach greckich i Cyprze (Grecos)".

Lato w tanich liniach wyraźnie droższe Traveldata porównuje też ceny biletów tanich linii lotniczych. Jak pisze Betlej, w Ryanairze średnie ceny rejsów na kierunkach turystycznych (42) były w drugim tygodniu października wyższe od cen zeszłorocznych średnio o 74 złote. Loty na Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa z Warszawy i Wrocławia) były droższe o 25 złotych (1155 wobec 1130 złotych), a rejsy na pozostałych kierunkach (40) o 76 złotych (888 wobec 812 złotych).

W ostatnim tygodniu wzrosły o 67 złotych rok do roku ceny przelotów do Portugalii, o 53 złote do Bułgarii i o 38 złotych do Grecji. Spadły natomiast średnio o 34 złote do Włoch i do Hiszpanii.

W Wizz Airze średnie ceny rejsów na kierunkach turystycznych (22) były w minionym tygodniu większe od cen z poprzedniego sezonu o 292 złote. Rejs na Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa z Katowic) był droższy o 375 złotych (1368 wobec 993 złotych), a rejsy na pozostałych kierunkach (21) o 288 złotych (805 wobec 517 złotych).