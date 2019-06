Rainbow inauguruje letnie czartery z Łodzi

W ostatni piątek maja pierwszy samolot czarterowy Rainbowa zabrał turystów z Łodzi na grecką wyspę Zakintos. W połowie czerwca touroperator uruchomi także rejsy do Burgas i Antalyi

Jak informuje biuro podróży Rainbow w komunikacie, w tym sezonie letnim z łódzkiego lotniska odlatywać będą trzy wyczarterowane przez nie samoloty tygodniowo.

W ostatni piątek maja pierwsza grupa turystów wyleciała na Zakintos. Touroperator po kilku latach wznowił loty z Łodzi na tę grecką wyspę i spodziewa się, że w tym roku będzie ona sprzedażowym szlagierem.

Czytaj też: "W Rainbow rośnie sprzedaż wakacji".

Również w piątki, począwszy od 14 czerwca, dwa samoloty czarterowe, w tym jeden Rainbowa, będą zabierać turystów z Łodzi do Burgas w Bułgarii (w porównaniu z ubiegłym sezonem miejsc jest w sumie dwa razy więcej), a we środy, od 19 czerwca, do Antalyi na Riwierze Tureckiej. Rainbow odsprzedał część miejsc w swoich samolotach innym touroperatorom.

Dwa pierwsze kierunki obsługiwać będzie polski przewoźnik Enter Air, a trzeci - turecki Pegasus Airlines. Ostatnie rejsy zaplanowane są na przełom września i października.

- W porównaniu z poprzednimi latami znacznie zwiększyliśmy ofertę wylotów z Łodzi. Mamy w planach jej sukcesywne rozbudowywanie - zapowiada rzeczniczka prasowa Rainbowa Edyta Romanowska, cytowana w komunikacie.

- W zeszłym roku łodzianie i mieszkańcy regionu chętnie latali na wakacje z Łodzi. Dzięki temu touroperatorzy przygotowali na lato 2019 bogatszą ofertę. Wierzymy, że również w tym roku samoloty wypełnią się do ostatniego miejsca - dodaje kierownik działu rozwoju połączeń i biznesu Portu Lotniczego Łódź Robert Makowski.

Zobacz też: "Rainbow - mniej klientów, ale więcej przychodów".