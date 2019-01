DER Touristik zwalnia ludzi. Bo sezon był słaby

O 10 procent zmniejszy się liczba pracowników DER Touristik w Niemczech, po tym jak firma uzyskała w Europie Środkowej gorszy wynik niż rok wcześniej

Prezes Grupy Der Touristik Sören Hartmann, mówi w rozmowie z portalem branżowym Travel Weekly, że firma bardzo dobrze sobie radzi w Wielkiej Brytanii. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników Der Touristik w Wielkiej Brytanii. Mamy świetną pozycję w wycieczkach premium w tym kraju – podkreśla.

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj: "DER Touristik nie poprawił wyniku".

Na Wyspach Brytyjskich do DER Touristik należą takie biura podróży jak Kuoni UK, Kirker, Carrier, CV Villas, Jules Verne i Journey Latin America. To ostatnie przedsiębiorstwo zostało przejęte w listopadzie 2018 roku.

Zdaniem Hartmanna działalność w tym kraju jest dowodem, że można z sukcesem zarządzać wieloma markami w ramach jednego przedsiębiorstwa. Hartmann przyznaje jednocześnie, że wyniki touroperatorów z Grupy DER Touristik za miniony rok rozliczeniowy w Europie Środkowej rozczarowują, dlatego firma zwolni 10 procent pracowników w Niemczech.

Prezes nie chciał podać konkretnych liczb odnośnie wyników finansowych, poinformował jedynie, że dobrze działa sieć salonów agencyjnych, których jest łącznie dwa tysiące. Poza tym w grupie znajduje się sześć biur podróży zajmujących się organizowaniem wyjazdów turystycznych. Koncern Der Touristik zajmuje w Niemczech trzecie miejsce na rynku, po TUI i Thomasie Cooku. Do „części niemieckiej" należą też firmy działające w Austrii i w Szwajcarii.

Hartmann tłumaczy, że powodem gorszych wyników na głównym rynku koncernu było nagłe przerzucenie się klientów z zachodniej na wschodnią część basenu Morza Śródziemnego, czego skutkiem było obniżenie marż na wyjazdy do Hiszpanii. Kolejnym problemem, z jakim musiały borykać się firmy turystyczne były upadłości linii lotniczych – Air Berlin w październiku 2017 roku i Small Planet w październiku 2018 roku. Jako trzeci czynnik obciążający działalność touroperatorską prezes wymienia słabą sprzedaż last minute, co z kolei wynikało z pięknej pogody latem w całej Europie. Jednocześnie Hartmann podkreśla, że świetnie radzą sobie spółki w Szwajcarii i w Europie Wschodniej (do Der Touristik należy czeski holding Exim Tours, którego częścią jest polska spółka Exim).

Czytaj: "Exim Tours: Więcej Egiptu i Tunezji, chcemy wrócić do korzeni".

Na przyszły rok DER Touristik powiększa program z Niemiec mimo wspomnianych słabszych wyników. Dotyczy to przede wszystkim Afryki Północnej i Turcji i wynika z popytu na wyjazdy do tych krajów. Przewidując scenariusz dla 2019 roku Hartmann mówi, że będzie to rok późnych rezerwacji i wzrostów w segmencie rejsów wycieczkowych, który Grupa zamierza rozwijać. - Turcja będzie wielkim zwycięzcą – dodaje.