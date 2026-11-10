Starzenie się społeczeństwa zmusza nas do postawienia fundamentalnego pytania: nie tylko ile pieniędzy przeznaczamy na ochronę zdrowia, ale przede wszystkim jak je wykorzystujemy. W społeczeństwie, w którym rośnie liczba osób starszych, samo zwiększanie nakładów nie zapewni stabilności systemu. Potrzebujemy modelu, który inwestuje w zdrowie znacznie wcześniej, zanim choroba doprowadzi do utraty samodzielności, wycofania z rynku pracy czy konieczności długotrwałej opieki.

To szczególnie istotne, ponieważ skutki starzenia się populacji wykraczają daleko poza system ochrony zdrowia. Dotyczą rynku pracy, systemu emerytalnego, polityki społecznej, rodzin i opiekunów. Dlatego zdrowie powinno być traktowane nie tylko jako kategoria wydatków publicznych, lecz jako jeden z warunków długoterminowej odporności gospodarki.

Kluczowa staje się zmiana perspektywy z finansowania choroby na inwestowanie w zdrowie. Profilaktyka, wczesna diagnostyka i odpowiednio wcześnie zastosowane skuteczne leczenie mogą pozwolić ludziom dłużej pozostawać aktywnymi, samodzielnymi i uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym. I właśnie w tym miejscu polityka zdrowotna łączy się bezpośrednio z polityką demograficzną i gospodarczą.

Nie oznacza to oczywiście, że możemy przestać zwiększać nakłady na zdrowie. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa potrzeby zdrowotne będą rosły. Jednak dodatkowe środki powinny wspierać transformację systemu, a nie jedynie finansować rosnące koszty obecnego modelu. Musimy znacznie mocniej premiować działania, które zapobiegają rozwojowi chorób, pozwalają wykrywać je wcześniej i zapewniają pacjentowi właściwe leczenie we właściwym momencie.

Równie ważne jest odejście od patrzenia na poszczególne elementy opieki w oderwaniu od siebie. Dla pacjenta profilaktyka, diagnostyka, leczenie i dalsza opieka są jedną ścieżką. System finansowania powinien więc w większym stopniu wspierać efekty zdrowotne osiągane w całej tej ścieżce, a nie wyłącznie poszczególne świadczenia. Pomóc mogą w tym również dane, które pozwalają lepiej identyfikować potrzeby zdrowotne, oceniać rezultaty leczenia i kierować środki tam, gdzie przynoszą największą wartość pacjentom i systemowi.

W dyskusji o starzeniu się społeczeństwa zbyt często skupiamy się na tym, ilu ludzi będzie pracować na rzecz coraz liczniejszej grupy osób starszych. Powinniśmy równolegle zapytać, co zrobić, aby Polacy mogli jak najdłużej pozostawać w dobrym zdrowiu. Dłuższe życie nie musi oznaczać proporcjonalnie dłuższego życia z chorobą i zależnością od opieki.

Dlatego odpowiedź na demografię wymaga współpracy wykraczającej poza ochronę zdrowia. Potrzebujemy spojrzenia łączącego zdrowie, rynek pracy i politykę społeczną oraz długoterminowego podejścia, które traktuje profilaktykę i zdrowe starzenie się jako inwestycję.

Jeśli chcemy zapewnić stabilność systemu w starzejącym się społeczeństwie, nie wystarczy pytać, ile możemy przeznaczyć na leczenie. Musimy również pytać, jak możemy sprawić, by więcej osób potrzebowało intensywnej opieki później, krócej i w mniejszym zakresie. To właśnie jest jedna z najważniejszych inwestycji, jakie możemy dziś zrobić w przyszłą odporność Polski.

Novartis FA-50004328 11/2026

Komentarz partnera