Grecos: Agnieszka Zbróg zwyciężczynią grywalizacji

55 agentów turystycznych z najlepszymi wynikami w konkursie zorganizowanym przez biuro podróży Grecos wyjechało w nagrodę do Grecji i wzięło udział w corocznej imprezie integracyjnej Grecos Adventure

Konkurencja była duża, w grze nazwanej Grywalizacja, wzięło bowiem udział 655 agentów z całej Polski. Zadania wykonywali i rozwiązywali testy w lecie. Była to już druga edycja konkursu i jak zapewnia w komunikacie biuro podróży, wzięło w niej udział więcej sprzedawców niż rok wcześniej, spędzili oni też na platformie internetowej z grywalizacją więcej czasu, co przełożyło się na większą liczbę wykonanych zadań

Poniżej dalsza część artykułu

Najwięcej punktów uzbierała Agnieszka Zbróg z łódzkiego biura Odkrywaj Świat i to ona odebrała specjalne wyróżnienie w czasie gali Grecos Adventure na Kos.

Czytaj też: "Grecos: Stawiamy wyłącznie na Grecję i Cypr".

Wyjazd na Kos można było wygrać po uzbieraniu 14500 punktów. Agnieszka Zbróg zdobyła ich aż 16650. - Punktowałam w zadaniach dodatkowych, trzymałam się terminów, na pewno też pomogła dobra sprzedaż – tłumaczy Zbróg. - Najciekawszym dla mnie zadaniem było pytanie o obiekty UNESCO w Grecji. Dzięki niemu poszerzyłam wiedzę na ten temat. Chciałabym nawet jeszcze więcej pytań o samą Grecję, a mniej kreatywnych zadań typu wymyślanie plakatów czy tworzenie autorskiego drinka. Postawiłabym na wiedzę merytoryczną, bo chociaż dużo wiem o Grecji, to dzięki grze mogłam dowiedzieć się czegoś nowego.

Kierownictwo biura podróży zapewnia, że analizuje teraz uwagi zwyciężczyni i innych uczestników, by kolejną edycję konkursu przygotować jeszcze ciekawszą. - Nadal zamierzamy wciągać agentów do zabawy połączonej z nauką i pracą – zapowiada Paulina Sypuła z zespołu wsparcia sprzedaży w Grecosie. – Oferta Grecosa wciąż się zmienia, dlatego ważne jest, aby agenci ją poznawali i byli przygotowani do jej sprzedawania. Poprzez grywalizację mamy możliwość zamienić zwykłe zgłębianie informacji z katalogu w grę, dzięki której sprzedawcy uczą się z większym zaangażowaniem.

Grywalizacja „W 100 dni dookoła Grecji" trwała - zgodnie ze swoim hasłem - ponad trzy miesiące. Co tydzień przed uczestnikami pojawiało się nowe zadanie - produktowe, marketingowe lub sprzedażowe. Ostatnim wyzwaniem było „Mykonos – witamy na party island!". Polegało ono na połączeniu nazw i położenia najbardziej imprezowych miejscowości w Grecji z ich opisem. Dobra odpowiedź była jednocześnie zapowiedzią dobrej zabawy, którą w końcu października przeżyli zdobywcy najwyższych wyników punktowych w grywalizacji - zapewnia firma w komunikacie.