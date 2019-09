Traveldata: Nie ma końca podwyżkom w biurach podróży

Kolejny tydzień wyjazdy na październik z biurami podróży drożały. Tym razem cena skoczyła o 100 złotych. W liczbie najniższych cen wycieczek przodowała Itaka - policzyła Traveldata

W minionym tygodniu wycieczki z wylotami między 30 września a 6 października zdrożały w biurach podróży średnio o 100 złotych (w poprzednich tygodniach rosły o 57, 55 i 13 złotych) - odnotowuje prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej, opisując wyniki badania, jakie jego firma przeprowadziła w ostatnim tygodniu. Poniżej dalsza część artykułu

Największa zwyżka – zauważa ekspert - wystąpiła w wypadku wyjazdów na Kos – o 548 złotych. Niewiele mniej zdrożały w ciągu tygodnia podróże na Gran Canarię i Fuerteventurę - o 488 i 466 złotych.

Z kolei największe spadki średnich cen miały miejsce w wypadku wyjazdów na Maltę i Lanzarote – o 635 i 527 złotych, a znacznie mniejszy na Tureckiej Riwierze – o 74 złote.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa.

W minionym tygodniu, dla wyjazdów w pierwszym tygodniu października, ponownie najmocniej wzrosły średnie ceny wycieczek do Grecji – o 199 złotych (poprzednio o 45 złotych) i na Wyspy Kanaryjskie – o 144 złote (poprzednio o 22 złote). Tym razem znacznie łagodniej rosły ceny wyjazdów do Turcji – o 60 złotych (poprzednio o 65 złotych) i do Egiptu o 49 złotych (poprzednio o 29 złotych).

Cypr przewodzi podwyżkom Traveldata porównała też ceny z ostatniego tygodnia z cenami sprzed roku (nadal pod uwagę brane były wyloty między 30 września a 6 października). To badanie pokazało, że średnia cena z tego roku jest większa od ceny z poprzedniego sezonu o 280 złotych (w poprzednich tygodniach roczne wzrosty wyniosły 300, 184 i 152 złote).

Kolejny już raz największy wzrost cen odnotowano w wypadku wycieczek na Cypr – tym razem o 647 złotych, a niewiele mniejsze na Rodos i Półwysep Chalcydycki (Chalkidiki) – o 628 i 580 złotych.

Miniony tydzień przyniósł nie najlepsze wiadomości dla organizatorów wyjazdów. Ich koszty rosły. Stało się tak ze względu na spadek wartości złotego – rok do roku było to 3,1 procent. Nie pomogło tańsze 7,3 procent paliwo (2,67 złotego wobec 2,88 złotego za litr) wpływ obu tych czynników wyniósł około 15 - 25 złotych.

Jak pisze autor analizy, w najbliższych tygodniach wpływ może przybrać wartości niekorzystne dla organizatorów turystyki do czego powinny się przyczynić ceny paliwa lotniczego bliższe cenom zeszłorocznym i prawdopodobnie jeszcze słabszy niż ostatnio złoty. Wydaje się, że rodzimej walucie może szkodzić niepokój wywoływany oczekiwaniem na decyzję TSUE w sprawie kredytów denominowanych w szwajcarskich frankach, która jest oczekiwana 3 października.

W porównaniach rocznych na pierwsze miejsce pod względem różnicy cen wybija się – biorąc pod uwagę najpopularniejsze kierunki wyjazdów - Grecja. Średni koszt wycieczki do tego kraju był o 363 złote większy. Na drugim miejscu uplasował się Egipt z różnicą 319 złotych. Turcja tym razem podskoczyła jedynie o 158 złotych. Stosunkowo niewielki (w porównaniu z poprzednimi tygodniami) wzrost w Turcji to wynik dość wysokiej bazy odniesienia sprzed roku (plus 81 złotych wobec np. poprzedniej plus 7 złotych) – objaśnia Betlej.

Relatywnie duży roczny wzrost cen odnotowały w minionym tygodniu Wyspy Kanaryjskie, które były droższe w porównaniach rocznych o 212 złotych. Na ten wzrost cen „istotny wpływ ma jednak stosunkowo niska baza porównawcza sprzed roku, gdyż o tej samej porze przed rokiem ceny notowały tam spadek cen o średnio 290 złotych. Należy jednak kolejny raz zaznaczyć, że w całym okresie wiosny i lata tego sezonu ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawanych w okresie last minute były dla organizatorów jeszcze bardziej korzystne, a roczne wzrosty w tym okresie sprzedaży wynosiły przeważnie kilkaset złotych" – czytamy w opracowaniu prezesa Traveldaty.

Instytut przyjrzał się też kierunkom mniej masowych wyjazdów. Tu największą zwyżkę średniej ceny odnotowano w wypadku Cypru, Maroka i Majorki – o 647, 579 i 437 złotych. Wyraźnie mniej zdrożały natomiast wycieczki do Portugalii i Tunezji – o 210 i 99 złotych. A na Malcie odnotowano wręcz wyraźny spadek ceny, bo o 640 złotych.

Skromna podwyżka - 205 złotych W porównaniach średnich cen wycieczek przeprowadzonym według kryterium poszczególnych biur podróży w najmniejszym stopniu wzrosły one w Sun & Funie - o około 205 złotych, które miało wiele tanich propozycji w Egipcie. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 270 złotych (Rainbow i Coral Travel) do nawet prawie 800 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 22 kierunków (już bez Albanii i Bułgarii) i w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce zajęła Itaka z liczbą 32 ofert. Wyprzedziła ona TUI Poland (26 ofert) i Rainbowa (17). Itaka również przodowała w hotelach trzech kategorii – trzech, czterech i pięciu gwiazdek.

Najwięcej niskich cen na wycieczki do Egiptu oferowały Coral Travel (7 ofert), Sun & Fun (4) i Rainbow (3). W Grecji przodowała Itaka (10) przed Grecosem i TUI Poland (po 6). Wyjazd na Wyspy Kanaryjskie można było kupić najtaniej w Itace, do Turcji w TUI Poland (4) i Itace (3), a do Tunezji w Itace (4) i Coralu Travel – (3).

W porównaniu z okresem sprzed roku Itaka wzmocniła swoją pozycję w Grecji, w Tunezji i na Wyspach Kanaryjskich, TUI Poland w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, Rainbow w Egipcie, Turcji i na wyspach Kanaryjskich, zaś Coral Travel w Egipcie, Grecji i Tunezji – podsumowuje Betlej.

Traveldata przedstawia również tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom wyjazdy do Egiptu.

Wyraźnymi liderem „egipskiego" zestawienia wyjazdów październikowych jest tradycyjnie mocne w tym kierunku biuro Coral Travel, które za plecami ma prawie tych samych rywali co przed rokiem – opisuje autor analizy. Na pozycji drugiej plasuje się Sun & Fun, z tym że poprawił on pozycję stosunkowo niedawno i w związku z tym awansował o dwie, trzy pozycje. Odwrotnie jest z Rainbowem, którego oferta była wyraźnie atrakcyjniejsza jeszcze kilka tygodni temu i wtedy był w ścisłej czołówce.

W Ryanirze ceny ostro w górę Andrzej Betlej porównał też ceny biletów w tanich liniach lotniczych w odniesieniu do lotów do miejsc turystycznych. Jak pisze, w tym sezonie w wypadku rejsów na Wyspy Kanaryjskie ceny były z reguły wyższe niż w sezonie 2018 roku, co na wykresie obrazuje duże czerwone pole, a kolor zielony oznaczający korzystniejsze dla turystów ceny przelotu wystąpił dopiero przed dwoma tygodniami. Nie był to jednak długi epizod, bo w ostatnim czasie ceny przelotów silnie wzrosły stając się tym samym znacznie wyższe (o ponad 400 złotych) niż przed rokiem. Główną przyczyną takiej sytuacji było zmniejszenie liczby połączeń tego przewoźnika na Wyspy Kanaryjskie z 8 do 4 tygodniowo.

„Dla pozostałych kierunków widoczny był w całym prezentowanym okresie umiarkowanie niższy poziom cen, który obrazowany jest polem zielonym, ale również tu nastąpił znaczny wzrost średnich cen, które o aż blisko 300 złotych przewyższyły ceny w adekwatnym okresie zeszłego sezonu" - pisze Betlej.

W ostatnim tygodniu w ujęciu rocznym w największym stopniu zwyżkowały ceny przelotów na kierunkach portugalskich i greckich – o średnio 472 i 361 złotych, w mniejszym lecz również istotnym stopniu na kierunkach hiszpańskich i do Bułgarii – o średnio 266 i 276 złotych, a jedynie w umiarkowanym stopniu zdrożały przeloty na kierunkach włoskich – o średnio 114 złotych – wymienia Betlej.

W Wizz Airze sytuacja przedstawiała się inaczej. W minionym tygodniu zmiany roczne cen przelotów były dość podobne do tych z poprzedniego badania, czyli sprzed dwóch tygodni. Najbardziej podniosły się ceny rejsów na kierunkach hiszpańskich – średnio o 281 złotych. Łagodniejsze były zwyżki cen przelotów do Portugalii – o 167 złotych, a nieduży wzrost miał miejsce w wypadku Włoch - o 75 złotych.