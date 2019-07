KE oceniła skutki wdrożenia dyrektywy turystycznej

Dyrektywa unijna o zorganizowanych imprezach turystycznych wprowadziła pojęcie powiązanych usług turystycznych. Całościowa ocena skutków wdrożenia dyrektywy unijnej, która miała być wprowadzona do prawa krajów członkowskich do 1 lipca 2018 roku (tego dnia zaczęła obowiązywać w Polsce nowa ustawa przygotowana na bazie dyrektywy), ale w niektórych państwach weszła w życie dopiero w marcu tego roku, będzie opublikowana w 2021 roku.

Na razie więc Komisja Europejska przeprowadziła analizę tak zwanych ofert przeklikiwanych (click-through). Chodzi o rezerwacje zakładane w internecie, złożone z pojedynczych usług, które klient kupuje po przekierowaniu z jednej strony na inną (na przykład z serwisu linii lotniczych na stronę hotelu). Aby pakiet można było zaliczyć do tej kategorii, pierwszy sprzedawca musi przekazać kolejnemu określone dane klienta, metody płatności, kontakt, co więcej, zakup poszczególnych usług musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.

KE powołała zespół ekspertów składający się z 20 różnych organizacji reprezentujących konsumentów, stowarzyszenia branży turystycznej i gwarantów dających zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Pod uwagę wzięła też opinie 195 touroperatorów. Zrzeszenie Airlines for Europe, które jest także członkiem zespołu, nie wzięło udziału w konsultacjach. Jest to o tyle ważne, że oferty powstałe przez przeklikane są domeną właśnie sektora lotniczego.

Raport wskazał, że tak stworzone wycieczki w rozumieniu dyrektywy są rzadko stosowane, o ile w ogóle do takich sytuacji dochodzi. Na razie nie wiadomo jednak, jak sprawa przedstawia się u przewoźników lotniczych. Komisja podkreśla, że ich opinia, podobnie jak dużych platform rezerwacyjnych, jest niezbędna do dalszej oceny. Członkowie zespołu podkreślali, że trzeba nadal pracować nad efektywnym i jednolitym wdrożeniem dyrektywy, włączając w to jasne wytyczne gwarantujące implementację zgodną z założeniami.