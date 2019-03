Andryszak: Po słabym styczniu sprzedaż ruszyła

W niemieckim TUI rezerwacje na lato 2019 roku są na zeszłorocznym, rekordowym poziomie - twierdzi prezes TUI Deutschland Marek Andryszak

Styczeń był dla niemieckich touroperatorów dość trudny, choć zazwyczaj jest to jeden z najlepszych miesięcy w okresie przedsprzedaży. Według różnych analiz, między innymi GfK (firma zajmująca się badaniem opinii publicznej), spadek obrotów wyniósł 10 procent rok do roku.

Zdaniem prezesa TUI Deutschland Marka Andryszaka, cytowanego przez portal Fvw, sytuacja ma się poprawiać. Jak mówi prezes, biuro podróży notuje sprzedaż na zeszłorocznym, rekordowym, poziomie.

Wedle rankingu touroperatorów, przygotowywanego przez magazyn „Fvw", w zeszłym roku obroty firmy wyniosły, nie licząc TUI Cruises, 5 miliardów euro i były o 7,4 procent wyższe niż rok wcześniej.

Czytaj też: "TUI: obroty w górę, zysk operacyjny w dół".

Dyrektor operacyjny w TUI Deutschland Stefan Baumert mówi, że popyt na wakacje w Turcji wraca do poziomu z najlepszych lat. Dobrze sprzedają się również wycieczki do Egiptu, zarówno na zimę, jak i na lato.

Tegorocznym hitem sprzedaży u tego touroperatora ma być jednak Cypr - już dziś rezerwacji jest o 17 procent więcej niż przed rokiem. Odkąd TUIfly poszerzył siatkę połączeń, na tę wyspę pasażerowie mogą dolecieć dodatkowo z Düsseldorfu i Frankfurtu.

Spośród kierunków dalekich klienci najczęściej wybierają Stany Zjednoczone, Jamajkę, Meksyk, Malediwy i Indonezję.

TUI podkreśla, że coraz więcej turystów wybiera „zielone" hotele, czyli obiekty, w których zwraca się uwagę na środowisko i lokalne społeczności. W roku rozliczeniowym 2017/2018 wybrało je 2,2 miliona niemieckich klientów TUI, co oznacza wzrost o 18,2 procent rok do roku. - Hotele te mają średnio dwa razy więcej stałych klientów, co zwykłe, także poziom zadowolenia gości jest wyższy - podkreśla touroperator.

Z usług TUI Deutschland skorzystało w zeszłym roku 6,5 miliona klientów.