Więcej egzotyki w Rainbow na sezon 2019/2020 Filip Frydrykiewicz

Podróż do Meksyku dla rodzin z dziećmi, zwiedzanie i wypoczynek w Omanie i Katarze, a także bezpośrednie loty dreamlinerem do Goa i do Sri Lanki - to nowości w egzotycznej ofercie Rainbowa na przyszłą zimę