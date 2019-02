Centrum kontaktowe przyjmie reklamacje

Dyrektywa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych zwiększa obowiązki biur podróży związane z rozpatrywaniem reklamacji. Niemiecki Związek Turystyczny ma pomysł, jak pomóc swoim członkom w ich wypełnianiu

Niemiecki Związek Turystyczny (Der Deutsche Reiseverband - DRV, odpowiednik PIT) chce wesprzeć swoich członków, szczególnie małe i średnie biura podróży, w wypełnianiu obowiązków wynikających z unijnej dyrektywy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Chodzi konkretnie o sprawne załatwianie reklamacji.

Poniżej dalsza część artykułu

Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od 1 lipca 2018 roku, we wszystkich krajach członkowskich touroperatorzy muszą być bardziej dostępni dla klientów, którzy chcą złożyć skargę. DRV podkreśla, że turyści powinni mieć możliwość skontaktowania się z organizatorami przez cały rok i przez całą dobę.

Żeby sprostać tym wymogom, DRV opracował z firmą A3M zajmującą się zarządzaniem kryzysami, nowy projekt. Powołane centrum kontaktowe będzie przyjmować reklamacje w imieniu firm i rozpatrywać je, wykorzystując własne narzędzie - program o nazwie IMS (Incident Management System - system zarządzania zdarzeniami).

Czytaj też: "PIT zamierza godzić klientów z biurami podróży".

Firmy, które będą z niego korzystać, zapłacą za użytkowanie na podstawie liczby przyjętych zgłoszeń. Do wyboru jest kilka pakietów z różnym zakresem usług. Małe i średnie przedsiębiorstwa należące do DRV nie muszą uiszczać opłaty wstępnej, dzięki czemu zaoszczędzą do 9,5 tysiąca euro. Z kolei touroperatorzy, którzy już pracują z A3M w zakresie zarządzania kryzysowego, mogą poszerzyć umowę o tę dodatkową usługę.

Projekt testują już pierwsze firmy. Najpóźniej w czasie targów ITB Berlin, które odbędą się w marcu tego roku, zaprezentowana zostanie wersja 1.0 narzędzia, jak również wersja podstawowa.