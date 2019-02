TUI przeprasza za błędny opis hotelu

TUI reklamował jeden z hoteli na Dominikanie jako „zupełnie nowy”. W rzeczywistości chodziło o obiekt ze zmienioną nazwą, w którym w zeszłym roku doszło do zatrucia salmonellą

W październiku zeszłego roku doszło do poważnego zatrucia salmonellą w hotelu Sunscape Bavaro Beach na Dominikanie, podaje portal MailOnline. Dzieci klientów TUI trafiły do szpitala, prawdopodobnie po zjedzeniu kurczaka.

Poniżej dalsza część artykułu

Touroperator przeprowadził kontrolę, z której wynikało, że obiekt przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa żywienia.

Obecnie kompleks działa pod inną nazwą - Impressive Resort and Spa. Mimo to brytyjski TUI reklamował go na swojej stronie jako „zupełnie nowy hotel, który nie ma jeszcze ocen na TripAdvisorze".

Carl Lawton, klient, który spędzał tam wakacje, napisał na Facebooku, że obiekt wcale nie jest nowy, że to były Sunscape Beach Resort i dodał, że jest bardzo rozczarowany postępowaniem TUI, bo z takim podejściem do sprzedaży jeszcze się nie spotkał.

Rzecznik touroperatora przeprosił za zaistniałą sytuację i podziękował za zwrócenie uwagi na pomyłkę. Opis został już poprawiony.