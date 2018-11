Niemieckie biura mają swój kanał filmowy

Expi.tv to portal streamingowy, na którym zamieszczane są filmy o turystycznych walorach krajów i regionów, informacje o firmach turystycznych i porady dla sprzedawców wycieczek

Na kanale Expi.tv znajdują się informacje przydatne w codziennej pracy agenta turystycznego. Opublikowane materiały wykorzystywane mogą być na dwa sposoby – jako źródło informacji dla sprzedawców i jako ilustracja do oferty przedstawianej klientowi.

Poniżej dalsza część artykułu

Filmy pogrupowane są w kilku kategoriach – informacje branżowe, kierunki turystyczne, hotele, usługodawcy (na przykład linie lotnicze, touroperatorzy), rejsy wycieczkowe, lotnictwo, szkolenia sprzedażowe i podpowiedzi profesjonalistów.

Portal podaje, że codziennie korzysta z niego 25 tysięcy użytkowników i zachęca do współpracy przedsiębiorców zainteresowanych dotarciem do biur agencyjnych. Poza publikacją własnych materiałów, mogą się tam zaprezentować w sekcji „magazyn", gdzie opowiedzą więcej o swoich produktach. Inna możliwość to zamieszczanie relacji na żywo z wydarzeń, konferencji, podróży i innych imprez. Przez materiały ich autorzy mogą przekierowywać oglądających na własne strony internetowe.

Treści są dostępne dla wszystkich, ale jeśli ktoś się zarejestruje, skorzysta z dodatkowych udogodnień. Takich jak powiadomienia o kolejnych publikacjach, podpowiedzi, jakie inne materiały poza wybranymi warto obejrzeć (system zaproponuje je na podstawie historii zachowań). Użytkownik może też stworzyć sobie listę filmów dla niego najciekawszych.

Z kolei publikujący dostają dostęp do statystyk pokazujących, które materiały spotkały się z największym zainteresowaniem użytkowników.

Firmy, które chcą zamieszczać materiały w Expi.tv płacą od 100 do 750 euro rocznie.