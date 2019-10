Traveldata: Ferie zimowe drożeją w ślad za latem

Po tym jak w biurach podróży drożały wyjazdy na sezon letni, teraz w górę idą również ceny na zimę. Drastyczna wręcz zwyżka – o 690 złotych - objęła Maltę – pokazuje badanie Traveldaty

Kończy się już sezon letni w biurach podróży, dlatego Instytut Badań Rynku Turystycznego Travel przerzuca swoje zainteresowanie na czas ferii zimowych. W najnowszym opracowaniu dotyczącym badania cen prezes Andrzej Betlej porównuje średnie ceny imprez turystycznych organizowanych w okresie 10-16 lutego 2020, czyli pierwszym tygodniu ferii szkolnych w województwie mazowieckim. Dane do badania zebrano 4 października. Poniżej dalsza część artykułu

Na początek Traveldata porównała je z cenami dla tego samego tygodnia zebranymi 27 września. Okazało się, że tylko w ciągu tego tygodnia średnia wzrosła o 121 złotych. Choć Traveldata wzięła pod lupę 13 kierunków zimowych, w wypadku żadnego z nich nie napotkała spadku średnich cen wycieczek.

Były tylko wzrosty, a największy obejmował podróże na Maltę i wyniósł 385 złotych. Mocno w ciągu tygodnia wzrosły też ceny wycieczek na Gran Canarię, o 224 złote, i w Portugalii – o 222 złote.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2019 (okres 28 stycznia-3 lutego) i 2020 (okres 10-16 lutego) pokazało z kolei, że tegoroczna średnia była wyższa od średniej ceny sprzed roku o 266 złotych – odnotowuje Betlej.

Wskazuje zarazem, że takiej podwyżki nie uzasadniał wzrost kosztów, bo cena paliwa spadła o 5,1 procent, a złoty wobec euro i amerykańskiego dolara pozostawał słabszy, licząc rok do roku, choć średnio tylko o 2,2 procent (przed tygodniem o 4,6 procent). W rezultacie ich wspólny na średni wzrost kosztów cen wycieczek znacznie osłabł i wyniósł w przybliżeniu 10 - 20 złotych, czyli znacznie mniej niż przed tygodniem (70 - 80 złotych), a nieznacznie mniej niż przed dwoma tygodniami (15 - 25 złotych).

„Wydaje się, że zasadnicza przyczyna słabszego w ostatnim tygodniu złotego, czyli niepokój spowodowany wyrokiem TSUE w sprawie kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich w dużym stopniu już przeminął, a obawy związane z tą kwestią okazały się wyraźnie przesadzone" - komentuje autor.

Z dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) więcej podrożały rok do roku wyjazdy do Egiptu – średnio o 197 złotych. Najwyraźniej podniosły się ceny w Marsa Alam – o 323 złote. W mniejszym stopniu w Szarm el-Szejk – o 172 złote. A jeszcze mniej w Hurghadzie – o 97 złotych.

Na Wyspach Kanaryjskich średnia zwyżka cen rok do roku była nieco mniejsza i wyniosła 135 złotych. W tym na przykład w wypadku Teneryfy - o 241 złotych, a na Lanzarote 70 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największy wzrost ceny wycieczek Traveldata odnotowała w wypadku Malty – o 687 złotych, a niewiele mniejszy odnośnie wyjazdów na Cypr i Turecką Riwierę (sprzedawanej przez biuro TUI Poland) – o 470 i 436 złotych. Dość pokaźny skok cen cen zauważyła w Portugalii, w Maroku i na tunezyjskiej Dżerbie – odpowiednio o 296, 221 i 216 złotych. Spadku rocznych cen wycieczek na żadnym z wiodących kierunków zimowych na razie nie odnotowano – relacjonuje Betlej.

Zniżek jak na lekarstwo W pierwszym tegorocznym zestawieniu zimowym w porównaniu z ubiegłym sezonem jedyne zniżki średnich cen wśród dużych i średnich touroperatorów odnotowano w Best Reisen i TUI Poland - o około 250 i 90 złotych, a średnie ceny w ofertach innych biur wzrosły w granicach od 55 (biuro Sun& Fun) do prawie 640 złotych.

W bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 13 zimowych kierunkach (wobec poprzedniego sezonu przybyło porównanie tunezyjskiej Dżerby) i w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce zajął TUI Poland, który miał 17 takich ofert. Za nim w tym rankingu uplasowały się Exim Tours (10 ofert) i Rainbow (9 ofert).

Najwięcej najniższych cen wyjazdów do hoteli trzygwiazdkowych miał Rainbow, do czterogwiazdkowych Exim Tours i TUI Poland, a do pięciogwiazdkowych TUI Poland.

Najwięcej niskich cen wyjazdów do Egiptu Traveldata znalazła w ofercie Sun& Funa (5 ofert) i Coral Travel i Best Reisen (po 3). Na Wyspy Kanaryjskie najtaniej można było wyjechać z TUI Poland (7) i Rainbowem (6).

Należy zaznaczyć, że nieco zaskakująco wysoka pozycja biura TUI Poland w tym ujęciu wynika z tego, że ma ono jako jedyne biuro oferty na niektórych kierunkach (Turecka Riwiera, Lanzarote, Dżerba), co daje mu aż osiem wskazań na 17, podczas gdy na pozostałych zajmuje pozycję drugą, trzecią za Eximem Tours i Rainbowem.

Betlej pierwszy raz przedstawia również dla sezonu zimowego tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Jak przypomina, w zestawieniu zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

Na czele zestawienia widnieją biura Best Reisen i Sun&Fun, które swoje wysokie pozycje zawdzięczają korzystnym ofertom na kierunkach egipskich, a Best Reisen dodatkowo na Malcie. Pozycje od trzeciej do piątej zajmują biura o zdywersyfikowanej ofercie przy czym różnice w średnich odchyleniach od referencyjnej ceny przekrojowej są w ich wypadku bardzo niewielkie – komentuje autor.

W Ryanairze znacznie drożej Traveldata analizuje także co dwa tygodnie ceny biletów w tanich liniach lotniczych, a ich zmiany pokazuje na wykresach. Grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole między nimi oznacza więc spadek średnich cen rok do roku, a czerwone wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (21 połączeń w Ryanair i 11 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Widać, że Ryanair kontynuuje zmniejszanie liczby połączeń rejsowych na kierunkach kanaryjskich. Obecnie w miejsce sześciu połączeń przed rokiem (Teneryfa z Warszawy, Krakowa i Wrocławia) funkcjonują jedynie dwa pierwsze, a zlikwidowane zostały połączenia na Gran Canarię z Warszawy i Krakowa oraz z Warszawy na Fuerteventurę. Częstotliwość lotów na tym kierunku uległa zmniejszeniu z dziewięciu do trzech tygodniowo – wyjaśnia prezes Traveldaty.

W wakacje ceny przelotów były na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego, ale po tym okresie widoczny jest wyraźny ich wzrost, podczas gdy przed rokiem trend był odwrotny. Może to wynikać z większego popytu na samodzielne organizowanie sobie wyjazdów przez turystów na tym kierunku, gdyż ceny hoteli stają się atrakcyjniejsze niż przed rokiem, co może również być wynikiem zaprzestania działalności przez Thomasa Cooka – komentuje Betlej.

W wypadku pozostałych kierunków też narasta różnica między cenami w tym sezonie i przed rokiem (kolor czerwony), co jednak jest częściowo skutkiem bardzo niskich cen i ich spadków obserwowanych o tej porze w poprzednim sezonie.

W ostatnim tygodniu w największym stopniu podniosły się ceny przelotów rok do roku do Hiszpanii i Portugalii – średnio o 260 i 214 złotych. W mniejszym stopniu, bo o 145 złotych, średnio zdrożały bilety do Grecji, a tylko niewiele do Włoch – o 48 złotych.

Na sezon zimowy – pisze dalej Betlej - w rozkładzie Wizz Aira przybył jeden rejs tygodniowo z Katowic na Teneryfę i teraz są dwa, a także połączenie na Fuerteventurę (raz w tygodniu też z Katowic), które nie daje jeszcze możliwości porównań cen rok do roku. Ceny na tym kierunku są niższe niż przed rokiem zapewne z powodu dwukrotnie wyższego oferowania i relatywnie mniejszej liczby miejsc rezerwowanych przez organizatorów.

Dla pozostałych kierunków w październiku Traveldata odnotowuje niewielki spadek średnich cen przelotów, ale w dużo mniejszej skali niż przed rokiem. Podobnie jak w Ryanairze w Wizz Airze ceny są wyższe od zeszłorocznych, ale podobnie jak u konkurenta główną przyczyną takiej sytuacji są nie tyle zwyżki cen tegorocznych, ale bardzo słabe tendencje cenowe w tym samym okresie przed rokiem.