Exim Tours: Dowozimy na wybory!

Jeśli zbierze się co najmniej dwudziestoosobowa grupa klientów, będą mogli pojechać do najbliższej komisji wyborczej, żeby zagłosować. Chodzi o klientów biura podróży Exim Tours wypoczywających za granicą

"W niedzielę, 13 października, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Wierzymy, że to ważny dzień dla każdego Polaka i wielu naszych klientów będzie chciało w tym dniu oddać swój głos! Dla wszystkich tych, którzy w trakcie wyborów parlamentarnych wyjeżdżają z naszym biurem na wakacje lub planują to zrobić, przygotowaliśmy możliwość wzięcia udziału w głosowaniu" - ogłosił touroperator. Poniżej dalsza część artykułu

Proponuje on, żeby zgłaszać się do rezydentów w czterech krajach: w Hiszpanii (Costa Brava, Costa Del Sol, Majorka), na Malcie, na Cyprze (w tym w części północnej wyspy) i w Tunezji.- W Turcji w tym czasie nie będziemy już mieli klientów, a w Egipcie dojazd z nad Morza Czerwonego do Kairu, gdzie będzie otwarta w ambasadzie komisja wyborcza, jest bardzo kosztowny - wyjaśnia Małgorzata Kozakowska, szefowa marketingu w Eximie.

Jak mówi Kozakowska, za granicą w tym czasie będzie przebywać kilkuset klientów tego biura. Żeby zorganizować transport, musi się zebrać grupa minimum 20 osób. Koszt wyjazdu na głosowanie to "około 10 euro" za osobę, tylko w Tunezji cena jest określona w dolarach - "około 10 dolarów". W wyjazdach wezmą też udział sami rezydenci. Mają również zadanie udzielać informacji, jak można zorganizować taki wyjazd we własnym zakresie. Komisje wyborcze mają być czynne w tych samych godzinach co w kraju, czyli od 7 rano do 21 wieczorem.

Biuro podróży podaje też, jak się przygotować do głosowania za granicą. Trzeba wejść na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.ewybory.msz.gov.pl, przeczytać informację o warunkach udziału obywateli polskich w obwodach utworzonych poza granicami kraju, a potem się zarejestrować. Takie zgłoszenie trzeba zrobić najpóźniej trzy dni przed wyborami, czyli do 10 października 2019 r.

Następny krok to zawiadomić dział obsługi klienta Eximu, że chce się skorzystać ze wspólnego dojazdu do komisji obwodowej. Można to też zgłosić na miejscu u rezydenta.

Touroperator podaje listę komisji, do których będzie dowoził chętnych.

HISZPANIA: Costa Brava: komisja nr 81 w Barcelonie, Majorka: komisja nr 82 w Palma de Mallorca, Costa del Sol: komisja nr 77 w Maladze, Gran Canaria: komisja nr 79 w Las Palmas, Teneryfa: komisja nr 78 w Santa Cruz de Tenerife

MALTA: Komisja nr 128 w Birkirkara.

CYPR i CYPR PÓŁNOCNY: Komisja nr 43 w Nikozji.