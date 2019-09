Szefowa Cooka: Możliwe jest reaktywowanie Neckermanna

Berk w krótkiej rozmowie z niemieckimi dziennikarzami powiedziała, że szanse na przywrócenie działalności tych biur są całkiem realne. Thomas Cook w Niemczech był rentowną firmą, ogłoszenie przez niego niewypłacalności to efekt domina spowodowany bankructwem Cooka w Wielkiej Brytanii. Berk twierdzi, że są inwestorzy, którzy chcą wyłożyć pieniądze na firmę, gotowi to zrobić nawet stosunkowo szybko, by zapewnić jej płynność finansową w sezonie zimowym. Na przeprowadzenie procedury potrzeba jednak więcej czasu. Zarząd niemieckiego oddziału zdecydował się ogłosić niewypłacalność, by szybko wyjaśnić sytuację w interesie klientów, dzięki temu mogą dokończyć urlopy, bo ich pobyty są gwarantowane przez ubezpieczyciela.

Poniżej dalsza część artykułu