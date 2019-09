Angielscy turyści szturmują Turcję, Tunezję i Maroko

Zaobserwował je Thomas Cook w raporcie przygotowanym na podstawie danych rezerwacyjnych z Wielkiej Brytanii. Wynika z nich, że jednym z wygranych kolejnych wakacji będzie Turcja. Już w tym roku kierunek zyskał bardzo na popularności i wszedł na drugie miejsce w rankingach sprzedaży touroperatora. Okazuje się, że turyści wcale nie poszukują tylko wielkich resortów z all inclusive, z których słynie ten kraj, ale chcą zamieszkać też w mniejszych miejscowościach i w niewielkich hotelach, oferujących nocleg i śniadanie. W tym pierwszym segmencie touroperator notuje 12-procentowy wzrost sprzedaży wyjazdów do Dalyanu i 7-procentowy do Ozdere. Zwiększyła się także liczba zamówień pobytów z samym śniadaniem (14 procent rok do roku) i bez wyżywienia (11 procent). Cook podkreśla też, że Turcja jest krajem, do którego powraca najwięcej klientów w porównaniu z innymi kluczowymi kierunkami.

