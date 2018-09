W biurach podróży kończą się oferty, ale nie kolejki

Niskie ceny wycieczek spowodowały, że pierwszy tydzień września stał w biurach podróży pod znakiem wyjątkowego ruchu. Powakacyjne podróże z wylotem samolotem kupiło 37,2 procent klientów więcej niż przed rokiem

- Klienci biur podróży nie zamykają jeszcze sezonu Lato 2018 – skomentował ten wynik prezes Polskiego Związku Organizatorów Turystyki Krzysztof Piątek. To właśnie PZOT przygotował, jak co tydzień, raport ze sprzedaży ofert biur podróży na podstawie danych z systemu rezerwacyjnego MerlinX*.

Ogólny wzrost rezerwacji wyniósł 35,7 procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Rosła sprzedaż wszystkich rodzajów podróży, najmniej tych z dojazdem własnym (same noclegi) – o 7,6 procent. Autokarowych klienci kupili 26 procent więcej, a lotniczych – 37,2 procent. Przy czym tych ostatnich udział był największy, bo 95,8-procentowy.

Jak zmieniała się sprzedaż w biurach podróży - ostatnie tygodnie, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

Co ciekawe, mimo że kończy się powoli sezon i niektóre kierunki będą w sposób naturalny odpadać (najpierw Bułgaria i Albania, potem Włochy, Grecja, Portugalia i Turcja) na liście krajów, do których wybierają się turyści z Polski, prawie nic się nie zmieniło w stosunku do poprzedniego tygodnia (zobacz: "W biurach podróży dużo chętnych na tanie wakacje"). Nadal królowała Grecja, za nią Turcja, Hiszpania, Bułgaria, Egipt, Włochy (jedyna zmiana wobec stanu sprzed tygodnia – Włochy spadły o jedno miejsce), Albania, Tunezja, Cypr i Portugalia.

Pierwszą dziesiątkę kierunków zdominowały te greckie: Heraklion (2 miejsce), Rodos (3), Zakintos (5), Korfu (6), Chania (7) i Kos (8). Niewiele miejsca pozostało dla innych, do elitarnego klubu dostały się jeszcze: Antalya (1), Burgas (4), Tirana (9) i Bodrum (10).

Wycieczki z biurami, które taniały w ostatnich tygodniach w tempie zdradzającym zbliżanie się kresu wakacji, tym razem też w większości traciły na cenie, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. Najbardziej średniej ceny ubyło na podróże do Marsa Alam – 10,6 procent, do 2056 złotych. W odwrocie były też kierunki bułgarskie – Warna straciła 9,2 procent, a średnia zapłacona przez klientów biur podróży cena to 1208 złotych. Podobnie Burgas ze stratą 5,5 procent dotarło do poziomu 1297 złotych.

Zmiana średniej ceny wyjazdów - wybrane kierunki, ostatnie tygodnie.

PZOT podaje, że rok temu o tej porze zaawansowanie sprzedaży ofert na cały sezon letni, kończący się 31 października, wynosiło 96 procent. To oznacza, że od początku września do końca października biura podróży sprzedały już tylko 4 procent wyjazdów, jeśli chodzi o te z całego roku turystycznego liczonego od 1 października 2017 roku. Obecnego stanu zaawansowania sprzedaży nikt nie zna, będzie to można policzyć dopiero w raportach śledzących kolejny rok.

Więcej można wyczytać z wykresu pokazującego, o ile tegoroczne wyjazdy przekraczały zeszłoroczne. Okazuje się, że sierpień był pod tym względem o 16,4 procent lepszy od sierpnia sprzed roku.

Źródło wykresów: PZOT

To ładna nadwyżka, ale nie największa w skali roku – lepsze wyniki (nadwyżki) osiągnęło pięć wcześniejszych miesięcy, od maja do lipca. Już niedługo przekonamy się, czy wrzesień także przyniesie zmianę na plus. Na razie widać poprawę w skumulowanej nadwyżce - ogólna wzrosła z 18,6 procent, do 19 procent, a informacja o wyjazdach lotniczych mówi o podniesieniu średniej z 21,7 procent do 22,09 procent.

*Raport obejmuje 36. tydzień roku, czyli okres od 3 do 9 września 2018 roku i dotyczy sprzedaży wyjazdów na sezon zaczynający się 1 listopada 2017 roku, a kończący się 31 października 2018 roku. Polski Związek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, przez który przechodzi prawdopodobnie ponad połowa sprzedaży wyjazdów organizowanych przez polskie biura podróży.