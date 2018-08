Itaka: Sprzedajemy już 30 wakacje

Klienci Itaki mogą już rezerwować wyjazdy w sezonie Lato 2019. Na początek biuro podróży udostępniło 1000 hoteli w najpopularniejszych krajach i wycieczki objazdowe po 55 krajach. To będą już 30 wakacje z Itaką

Od dzisiaj w systemach rezerwacyjnych są już wyjazdy biura podróży Itaka na lato przyszłego roku. Na początek touroperator przygotował 40 kierunków wczasowych w Grecji, Hiszpanii, Egipcie, Turcji, Portugalii, Czarnogórze, Gruzji, Bułgarii, Tunezji i we Włoszech oraz wycieczki objazdowe po 55 krajach. Łącznie w systemach rezerwacyjnych touroperatora dostępnych jest już 1000 ofert, a kolejne będą sukcesywnie dodawane.

Jak czytamy w komunikacie, w promocji Lato 2019 „Marzenia w cenie spełnienia" Itaka oferuje: zniżki do 40 procent, 1000 miejsc parkingowych za złotówkę, 20 procent zaliczki, 50 procent zniżki dla dzieci w wybranych hotelach. A także pakiet gwarancji gratis: najniższej ceny aż do dnia wyjazdu* (nowość), niezmienności ceny, bezkosztowej zmiany rezerwacji. Inne korzyści to: 3 procent zniżki na nocleg przy lotnisku i całą ofertę hotele.Itaka.pl, zniżki na wycieczki lokalne. Tradycyjnie uczestnicy programu lojalnościowego dostaną 2 procent dodatkowego rabatu i dwa razy więcej punktów za rezerwację.

Wakacje 2019 roku będą 30 wakacjami organizowanymi przez biuro podróży Itaka, które powstało w 1989 roku.

* dotyczy wybranych ofert