Grecos Holiday podnosi gwarancję o 19 procent

75 milionów złotych wynosi nowa gwarancja ubezpieczeniowa Grecosa. Ta kwota zabezpieczy umowy na udział w wyjazdach zawarte po 16 września

Gwarancję ubezpieczeniową wystawiło Grecosowi, podobnie jak w zeszłym roku, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa.

Gwarancja, której ważność kończy się 16 września wynosiła pierwotnie 63 miliony złotych, ale spółka w związku z rozwojem podniosła jej wartość w trakcie sezonu do 72 milionów złotych. Zmiana rok do roku (63 milionów do 75 milionów) wynosi więc 19 procent.

- Jesteśmy dla naszych klientów gwarantem udanych wakacji, ale chcemy jednocześnie, by turyści byli zabezpieczeni w każdej sytuacji. Wymaga tego też oczywiście prawo, stąd wypełniamy wszelkie formalności – deklaruje Janusz Śmigielski, wiceprezes Grecos Holiday, cytowany w komunikacie.

Jak przypomina touroperator, gwarancja służy pokryciu kosztów kontynuacji imprezy turystycznej, kosztów powrotu do kraju i odszkodowań, w wypadku gdy organizator turystyki zbankrutuje i nie zapewni świadczeń do których jest zobowiązany.

Minimalną kwotę gwarancji określa ustawa o usługach turystycznych - w wypadku firmy wielkości Grecosa jest to co najmniej 12 procent przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych w przewidywanym okresie 12 miesięcy.

Jak dodaje touroperator w komunikacie, kontynuuje on współpracę z TU Europa również w zakresie wystawiania ubezpieczeń podróżnych dla klientów Grecosa (w tym bagażu czy kosztów leczenia).