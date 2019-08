Wakacje.pl: Grecja najpopularniejsza szósty rok z rzędu

W szczycie sezonu klienci Wakacji.pl najchętniej wyjeżdżali do Grecji, która już szósty rok z rzędu utrzymuje się na czele listy najlepiej sprzedających się kierunków wakacyjnych - podaje w komunikacie dział PR Wakacji.pl.

Analiza danych dotyczących imprez turystycznych z datą rozpoczęcia między 20 czerwca a 31 sierpnia, zarezerwowanych na portalu Wakacje.pl, wykazała, że kierunek ten obrało 27,5 procent użytkowników serwisu. Co więcej, Grecja wygrała we wszystkich 16 województwach. Jak precyzują autorzy raportu, największym powodzeniem cieszyły się greckie wyspy.

Drugie miejsce przypadło Turcji, która wedle przewidywań wielu ekspertów miała w tym sezonie wyprzedzić Grecję. Do Turcji udało się 16,9 procent klientów Wakacji.pl. Na podium stanęła jeszcze Bułgaria z wynikiem 14 procent. Na kolejnych miejscach znalazły się Egipt, Hiszpania, Tunezja, Albania, Włochy, Chorwacja i zamykający pierwszą dziesiątkę Cypr.

Turyści najczęściej wylatywali z Lotniska Chopina w Warszawie i z Katowic. W jednym z tych portów lotniczych podróż rozpoczęło ponad 60 procent klientów Wakacji.pl. Po około 10 procent udziału we wszystkich wylotach przypadło lotniskom w Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. Z Modlina, Krakowa, Rzeszowa, Bydgoszczy, Łodzi, Szczecina, Olsztyna i Zielonej Góry wyleciało łącznie niecałe 10 procent turystów.

Za swoje wakacje klienci Wakacji.pl płacili średnio 7140 złotych, o 17,4 procent więcej niż w zeszłym sezonie. W przeliczeniu na jednego uczestnika średnia cena wyniosła 2657 złotych. Szczyt sezonu stał pod znakiem znaczących podwyżek cen - zdrożały wszystkie najpopularniejsze kierunki. Różnica w cenie wynika przede wszystkim z bardzo niskiej podaży ofert last minute, które rok temu wyraźnie obniżyły średnie wartości rezerwacji.

Najbardziej - o 20,5 procent, czyli 1422 złote - zdrożał Cypr. W ubiegłym roku średnia wartość rezerwacji pobytu w tym kraju wyniosła 6934 złote, w tym roku już 8356 złotych. Zaraz za Cyprem znalazła się Grecja z 19-procentowym wzrostem - z 6397 złotych w 2018 roku do 7615 zł (o 1218 złotych). Na trzecim miejscu znalazły się Egipt i Tunezja, które zdrożały o 13,6 procent, czyli odpowiednio o 808 i 679 złotych (Egipt z 5942 do 6750 złotych, Tunezja z 4983 do 5662 złotych). Dalsze miejsca zajęły Turcja - wzrost o 12,5 procent, czyli o 905 złotych, Albania - 12,3 procent, 564 złote, Hiszpania - 11,4 procent, 799 złotych, Bułgaria - 10,6 procent, 548 złotych, Włochy - 2,8 procent, 160 złotych i Chorwacja - 1,8 procent, 81 złotych. Najmniej podrożały wycieczki objazdowe (Włochy) i pakiety z dojazdem własnym (Chorwacja).