Traveldata: Wrześniowe wakacje plus 230 złotych

Ceny wypoczynku we wrześniu biją rekordy. Rok do roku Grecja zdrożała o 331, Egipt o 221, Turcja o 193, a Bułgaria o 185 złotych – wylicza prezes Traveldaty Andrzej Betlej

W minionym tygodniu średnia cena wycieczek w biurach podróży z wylotami między 2 i 8 września wzrosła o 54 złote. To kolejna podwyżka, bo tydzień wcześniej cena podniosła się o 17 złotych, a dwa tygodnie wcześniej - o 29 złotych. Takimi wiadomościami prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej otwiera drugą część cotygodniowego materiału poświęconego turystyce wyjazdowej (pierwszą publikowaliśmy wczoraj: „Betlej: Zysk biur podróży największy w historii"). W tej części ekspert omawia wyniki badania cen w biurach podróży i w tanich liniach lotniczych. Poniżej dalsza część artykułu

Jak podaje, najbardziej średnia cena skoczyła w wypadku wakacji na Korfu – o 301 złotych. Znacząco wzrosła też na Półwyspie Chalcydyckim (Chalkidiki), o 101 złotych, i na Rodos – o 94 złote. Tydzień wcześniej Traveldata stwierdziła, że te same kierunki miały znacząco obniżone ceny.

Z kolei największe spadki średniej ceny w ostatnim tygodniu firma odnotowała w wypadku Teneryfy, o 154 złote, a także Albanii (poprzednio był tam znaczny wzrost) i Tureckiej Riwiery – o 97 i 73 złote.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa.

Ostatni tydzień przyniósł największy wzrost cen wycieczek do Grecji – o 163 złote. Jak zauważa Betlej, największe firmy turystyczne podniosły ceny, co mogło być sygnałem, że zostało im już niewiele ofert. Jeśli tak było, oznaczałoby to, że touroperatorzy więcej na nich zarobili, co pozwoli zakończyć im sezon z zyskiem – uważa Betlej.

W mniejszym zakresie podniosły się średnie ceny wycieczek do Bułgarii, o 37 złotych, i do Turcji – o 22 złote. Były też wypadki niewielkich obniżek cen. Tym razem chodziło o Egipt i Wyspy Kanaryjskie – o 1 i 11 złotych.

Bułgaria bije rekord Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym pełnym tygodniu września pokazało – pisze dalej Betlej - że tegoroczna średnia cena była wyższa od ceny z poprzedniego sezonu o 230 złotych.

Czy kiedy touroperatorzy podnosili ceny, rosły również ich koszty? Jak sprawdziła Traveldata, wprawdzie już trzeci tydzień nieznacznie spadała cena paliwa, ale niwelował to kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych był tym razem słabszy od tego sprzed roku o ponad 2,2 procent. Łączny wpływ obu tych czynników był więc minimalnie niekorzystny dla organizatorów i wyniósł maksymalnie około 10 złotych.

Zdaniem prezesa Traveldaty, w najbliższych tygodniach wpływ obu czynników (paliwo, cena walut) powinien pozostać z grubsza neutralny dla organizatorów turystyki. „Pewnym zagrożeniem (...) może być obserwowane ostatnio osłabienie złotego (...), ale wydaje się, że nie ma ono podstaw fundamentalnych, jeśli nie liczyć niejasnych wypowiedzi niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o konieczności przeanalizowania zastosowania przez NBP niekonwencjonalnych instrumentów w polityce monetarnej i niepokoju wywołanego oczekiwaniem na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów denominowanych w szwajcarskich frankach" - czytamy.

W porównaniu rok do roku najmocniej zyskały wyjazdy do Grecji, średnia wzrosła o 331 złotych. Dalej w tym rankingu uplasowały się Egipt i Turcja. Pierwszy z ceną o 221 złotych podwyżki, a drugi o 193 złote.

Warto pamiętać – robi zastrzeżenie autor opracowania - że wpływ na skalę wzrostu cen ma też to, że w poprzednim sezonie Grecja notowała o tej porze duży ich spadek, w ujęciu rocznym o 195 złotych. Dla porównania - Egipt notował wówczas roczny wzrost ceny o 30 złotych, a Tunezja spadek o 90 złotych.

Traveldata odnotowuje też rekordową zwyżkę cen wycieczek do Bułgarii - o 185 złotych. W tym samym tygodniu przed rokiem ceny wyjazdu do tego kraju spadały średnio o 90 złotych.

Wyspy Kanaryjskie były droższe w porównaniach rocznych o 162 złote. Na obecną skalę wzrostu duży wpływ ma to, że o tej samej porze przed rokiem ceny notowały znaczny spadek, aż o 226 złotych – informuje Betlej.

Jeśli chodzi natomiast o kierunki mniej masowe, mocno drożały podróże do Portugalii i Maroka – średnio o 364 i 332 złote, a także na Cypr i do Albanii – o 263 i 221 złotych. Jeszcze mniejsze różnice Traveldata znalazła na wyjazdy na Maltę, do Tunezji i na Majorkę – odpowiednio o 148, 128 i 77 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2017 dla wylotów w pierwszym tygodniu września), zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu – o 251 złotych. Mniejsze były takie wzrosty dla Grecji – o 136 złotych, a jeszcze mniejsze dla Bułgarii i Turcji – o 95 i 63 złote. Nieco zaskakuje stosunkowo niska w tym ujęciu pozycja Turcji. Już tradycyjnie w tym sezonie mniejsze są ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie – o 64 złote, ale jeszcze bardziej obniżyły się ceny podróży do Tunezji – o 193 złote (przed tygodniem o 183 złote) – wylicza autor.

TUI, Coral, Rainbow dyktują niskie ceny W porównaniach średnich cen wycieczek biur podróży firmą, w której wrześniowe ceny były niższe niż przed rokiem był Coral Travel. Jego oferta była tańsza niż przed rokiem o 45 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe ceny niż w poprzednim sezonie od 90 złotych (Neckermann) do ponad 470 złotych.

Jeśli natomiast policzyć liczbę najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera znajdzie się TUI Poland z liczbą 27 ofert, a dalej Coral Travel z 23 i Rainbow z 22 ofertami. Przewagę w największej liczbie najtańszych hoteli trzygwiazdkowych miały Rainbow i Coral Travel, hoteli czterogwiazdkowych TUI Poland, a pięciogwiazdkowych Itaka i TUI Poland.

W wypadku wyjazdów do Egiptu najwięcej ofert za najmniejsze pieniądze proponował Coral Travel (6 ofert), wyróżnił się też Rainbow (4). Jeśli chodzi o Grecję, to przodował Grecos – 12 ofert, a za nim Rainbow (8) i Coral Travel (6). Do Turcji najtaniej można było kupić wycieczkę w Coralu Travel i Itace (po 5 ofert). Na Wyspy Kanaryjskie najwięcej najniższych cen oferowały TUI Poland (9) i Itaka (7), a do Tunezji - Coral Travel i Sun & Fun (po 3). W Bułgarii późne wakacje można byłoby spędzić najtaniej z TUI Poland i Coral Travel (po 3).

W porównaniu z okresem sprzed roku Rainbow wyraźnie wzmocnił swoją pozycję w Grecji i w Egipcie, TUI Poland w Bułgarii i na Wyspach Kanaryjskich, a Coral Travel w Turcji, Grecji, Bułgarii i Tunezji kontynentalnej.

Traveldata jak co tydzień przedstawiamy również zestawienie biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W zestawieniu zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków. Na pierwszym miejscu pozostało od zeszłego tygodnia biuro Coral Travel, ale już na drugą pozycję wysunął się Grecos. Chociaż dość wyraźnie podniosło ceny, zmniejszyło dystans dzielący je od pierwszej pozycji. Wynikło to z tego, że jego podwyżka była mniejsza niż skala w jakiej zdrożał ogół kierunków greckich. „Pamiętać należy, że wielkość odchylenia cen obliczana jest wyłącznie na bazie kierunków oferowanych przez danego organizatora. Ponieważ Grecos oferuje prawie wyłącznie kierunki greckie, więc jego odchylenia zależą od różnic cen na tych kierunkach, podczas gdy u innych dużych organizatorów rozkładają się na prawie wszystkie lub zdecydowaną większość kierunków oferowanych przez branżę" - wyjaśnia Betlej.

Z kolei mniejsze niż przeciętne podniesienie cen przez Itakę – pisze dalej ekspert - spowodowało jego awans o jedną pozycję, z czwartej na trzecią. Istotnie większe od średniej zwyżki cen w branży podniesienie cen przez TUI Poland spowodowało jego spadek z pozycji drugiej na piątą.

Ryanair i Wizzair odwrotnie niż przed rokiem Betlej analizuje też ceny biletów tanich linii lotniczych. Jak pisze, w ostatnim tygodniu w największym stopniu zniżkowały- w ujęciu rok do roku - ceny przelotów do Hiszpanii, było to o 181 złotych. W mniejszym stopniu potaniały też rejsy do Portugalii i Włoch – o 99 i 28 złotych. Nie zmieniły się za to ceny na trasach greckich, a zdrożały bilety do Bułgarii – o 98 złotych.

Ostatni tydzień przyniósł też zdecydowaną podwyżkę, w porównaniu z rokiem 2018, cen lotów do Ateny i na Korfu, a także na trasach hiszpańskich – średnio o 437 i 324 złote. Znacznie łagodniejsze były zwyżki cen przelotów do Bułgarii – o 101 złotych i na kierunkach włoskich i portugalskich – o 64 i 59 złotych. '