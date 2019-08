Touroperatorzy, zabezpieczcie prowizje agentów

Niewypłacalność ogłaszana przez touroperatorów i linie lotnicze to powód, dla którego Stowarzyszenie Niezależnych Agentów Turystycznych (VUSR) z Niemiec ponawia żądanie wprowadzenia zabezpieczeń prowizji agencyjnych - donosi portal Travel Talk. Prezes VUSR Marija Linnhoff chce, żeby w przyszłości biura zawierały stosowne polisy ubezpieczeniowe. Bazując na dyskusji toczącej się w sieci sprzedaży, Linnhoff ma nadzieję, że organizatorzy zdecydują się na ten krok dobrowolnie.

- Organizator rejsów rzecznych Nicko Cruises po ogłoszeniu niewypłacalności stworzył fundusz powierniczy, poprzez który zabezpiecza niewypłacone prowizje, by w ten sposób odzyskać zaufanie agentów - mówi Linnhoff. Na taki krok firma zdecydowała się w lutym 2016 roku, po tym, jak po bankructwie jesienią 2015 roku pozyskała inwestora i wróciła na rynek. Zdaniem prezes także inni organizatorzy powinni pójść tym śladem.

- Po wielu problemach z wypłatami touroperatorów i linii lotniczych, do których dochodziło w ostatnich latach, i pojawiających się kolejnych turbulencjach sieć sprzedaży musi zwracać uwagę nie tylko na to, czy w odpowiedni sposób zabezpieczone są pieniądze klientów, ale także ich własne prowizje. Ostatecznie chodzi o pensje każdego sprzedawcy - argumentuje.

Linnhoff podnosi ten temat, ponieważ martwi się bieżącymi wynikami rezerwacji. Z danych statystycznych wynika, że przychody wielu agentów są mniejsze niż przed rokiem, co ma wpływ na ich dochody. Jeśli doszłoby to kolejnych upadłości w branży, dotknęłoby to również biura agencyjne.