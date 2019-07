Robot Travelplanet poradzi "profesjonalnie", jaką wycieczkę kupić

Pan Walizka to wirtualny asystent, albo z angielskiego chatbot. "Odpowie również na pytania o dokumenty, wizy, konieczność szczepień i inne kwestie. Błyskawiczną obsługę 24h na dobę już doceniają klienci polujący na oferty last minute".

- Chatbot to jedna z nowości, jakie przygotowaliśmy w sezonie wakacyjnym – mówi cytowany w komunikacie Travelplanet.pl dyrektor marketingu i e-commerce tej firmy Radosław Damasiewicz. – To narzędzie dla klientów, którzy odpowiadając na cztery proste pytania, natychmiast otrzymują oferty dostosowane do swoich potrzeb.

- Z Facebook Messengera korzysta w Polsce prawie 13 milionów ludzi. To idealne miejsce do spersonalizowanej komunikacji z klientem i budowy z nim trwałej relacji - zapewnia Mariusz Pełechaty z Koda Bots. - Chatbot Travelplanet.pl pozwala lepiej poznać klienta, by dobrać oferty do jego potrzeb, nie tylko tu i teraz, ale i w przyszłości, przed kolejnymi wyjazdami.