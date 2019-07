Grupa eSky wchodzi do Afryki

Wejście na kontynent afrykański to kolejny milowy krok w rozwoju grupy - czytamy w komunikacie firmy. Jak podaje eSky, potencjał południowoafrykańskiego rynku szacowany jest na około 800 tysięcy miejsc miesięcznie w lotach do i z kraju. RPA zamieszkuje 50 milionów ludzi, a turystyka jest jedną z najważniejszych gałęzi jej gospodarki (drugiej co do wielkości w Afryce).

