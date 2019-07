Rainbow otworzył swój pierwszy grecki hotel pięciogwiazdkowy

Baszczyński wymieniał elementy pokazujące wysiłek wiążący się z budową i decydujące o nowoczesności przyjętych rozwiązań. Do budowy użyto 10 tysięcy metrów sześciennych cementu i 250 kilometrów kabli, codziennie średnio pracowało na budowie 130 ludzi, zaangażowanych było w sumie 86 firm. Na dachach hotelu umieszczono baterie słoneczne, dzięki którym ciepła woda ogrzewana jest bez zewnętrznego zasilania, a zastosowany obieg wody pozwala na jej oszczędne wykorzystanie. Wszystkie urządzenia w hotelu mają klasę energetyczną A i A+. Oprócz tego, że w hotelu działa ogólny bezprzewodowy internet, każdy pokój ma osobno własny transmiter wi fi, dzięki któremu można dodatkowo jednocześnie pracować na sześciu urządzeniach potrzebujących dostępu do sieci. W White Olive Laganas zatrudnienie znalazło 65 osób, głównie Greków i Albańczyków.

- To udana inwestycja. Pokoje są przestronne, jasne, urządzone prosto, ale bardzo elegancko, bez zbędnych dodatków. Zwracają uwagę dobrej jakości materiały. Podoba mi się też, że łóżka są wygodne i, że jest dużo ciepłego oświetlenia w pokojach, a do tego każdy ma duży balkon. Generalnie jest wszystko, co powinno być i co decyduje, że można wygodnie w nich wypoczywać. Aha, i są polskie programy w telewizji.