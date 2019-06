Betlej: Prawie dwa miliony sprzedanych wycieczek

W tym roku biura podróży sprzedały 1,85 miliona wyjazdów. To wynik lepszy niż przed rokiem. Szykuje się też historyczny wynik finansowy – pisze ekspert

Czwarty tydzień maja, a zarazem ostatni tydzień przedwyborczy przyniósł kolejną poprawę dynamiki sprzedaży wyjazdów czarterowych w biurach podróży w stosunku do poprzedniego tygodnia. Tym razem, pierwszy raz od sześciu tygodni przekroczyła ona poziom sprzed roku, chociaż zaledwie o około 3 procent – tym optymistycznym akcentem zaczyna podsumowanie zeszłego tygodnia w turystyce wyjazdowej prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej.

Poniżej dalsza część artykułu

Jak dalej pisze ekspert, choć liczył na poprawę sprzedaży po wyborach do Parlamentu Europejskiego, emocje związane z polityką nie opadają, co może nadal powstrzymywać część zwolenników ugrupowań opozycyjnych niezadowolonych z wyników wyborów przed zakupem wyjazdu.

Zbliżają się 2 miliony

Według wyliczeń prezesa Traveldaty, biura podróży sprzedały już 1850 tysięcy wyjazdów czarterowych, co stanowi około lub nieco mniej niż 56 procent prawdopodobnej całorocznej liczby klientów biur podróży. To 115-120 tysięcy, czyli 6,6-7 procent, więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. Tempo rezerwowania pozwala przypuszczać, że granica 2 milionów wycieczek zostanie przekroczona w połowie czerwca.

Jak dalej pisze, gdyby przyrost liczby klientów między czerwcem a październikiem wyniósł 385 tysięcy (30 procent w stosunku do roku poprzedniego), co jest jak już właściwie widać niemożliwe, zorganizowana turystyka wyjazdowa podwoiłaby ich liczbę w ciągu trzech lat (2017, 2018 i 2019).

Zaawansowanie sprzedaży samego lata jest mniejsze i wynosi około 49 procent, a skumulowana dynamika wzrostu jest nieco niższa, gdyż w rezultacie łagodnego choć niemal nieprzerwanego trendu spadkowego obniżyła się do około 5 procent – wyjaśnia autor.

Przedstawia też wykres przybliżonej dynamiki sprzedaży wycieczek lotniczych w tym roku według stanu z ostatniego pełnego tygodnia kwietnia. „Zielone obramowania zawierają dane Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - na koniec czwartego kwartału 2018 roku i pierwszego kwartału 2019 roku. Niebieskie słupki oznaczają przybliżoną tygodniową dynamikę łącznej sprzedaży (lata i zimy), granatowa linia oznacza przebieg łącznej dynamiki sprzedaży skumulowanej, czyli liczonej od początku sprzedaży, na koniec poszczególnych tygodni, a czerwona przebieg dynamiki sprzedaży skumulowanej samego lata. Krzywa sprzedaży łącznej jest dość zbliżona do krzywej sprzedaży samego lata, gdyż stanowi ono jej składnik dominujący, który w dużej mierze decyduje o jej przebiegu".

Większość, o ile nie całość wzrostu lata, to zasługa biura podróży TUI Poland – szacuje ekspert. Aczkolwiek – dodaje - w lutym i marcu bardzo dużą dynamikę sprzedaży imprez letnich (ponad 36 procent) miał Rainbow. Znacznie więcej wyjazdów niż przed rokiem sprzedają też Coral Travel i Exim Tours.

Jeszcze bardziej optymistyczne informacje dotyczą marż touroperatorów. Ceny wycieczek sprzedawanych w first minute były z reguły wyższe o 50-100 zł niż przed rokiem, co rekompensowało organizatorom „w przybliżeniu" większe koszty paliwa i walut.

Większość imprez sprzedaje się jednak w okresie krótszym niż dwa miesiące przed wylotem, a tu sytuacja jest już wyraźnie lepsza niż w ubiegłym sezonie. Dotyczy to zwłaszcza imprez sprzedawanych trzy, cztery tygodnie przed wylotem. Są one droższe o 300 - 500 złotych niż w sezonie lato 2018 – wylicza Betlej.

A ponieważ w ostatnich trzech tygodniach paliwo lotnicze potaniało – dodaje – organizatorzy zarobią więcej. Do sprzedania zostało im jeszcze około połowy (lub nieco więcej) letnich imprez, czyli około 1,45 miliona. I właśnie rezultaty tej sprzedaży, będącej już w dużej części sprzedażą last minute, zadecydują o tegorocznym wyniku finansowym branży. Jeśli touroperatorzy nie rzucą na rynek dodatkowych ofert, co obniżyłoby ceny, a co za tym idzie zyski, będzie on najlepszy w historii.

Szczyt sezonu potaniał

W minionym tygodniu średnia cena wycieczek w biurach podróży z wylotami między 5 i 11 sierpnia spadła o 13 złotych – pisze dalej autor analizy, na podstawie badań Traveldaty.

Zmiany średnich cen odnośnie poszczególnych kierunków obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na wykresie poniżej.

Od pierwszego tygodnia lutego wyjazdy w biurach podrożały już o 366 złotych, czyli o11-procent. Jeszcze bardziej drożeją wycieczki sprzedawane w okresie tzw. last minute. Ich ceny bardzo wyraźnie przewyższają ceny ubiegłoroczne.

W minionym tygodniu najbardziej spadła cena wycieczek do Turcji (o 53 złote), niewielki spadek odnotowały też ceny wycieczek do Egiptu, Bułgarii i na Wyspy Kanaryjskie – o odpowiednio 1, 6 i 11 złotych. Jedynym zaś kierunkiem w wypadku którego wakacje podrożały była Grecja (wzrost ceny o 18 złotych).

Od początku marca Grecja zdrożała już o 383 złote.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia pokazało, że tegoroczna średnia była większa o 87 złotych (w tygodniach wcześniejszych cena była wyższa o 102, 95, 93, 77, 92, 145, 85, 89, 105 i 64 złote). W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 13 złotych.

Drugi raz w tym sezonie w zeszłym tygodniu paliwo lotnicze było tańsze niż rok wcześniej, o 5,8 procent. A kurs złotego silniejszy o 0,1 procent. W rezultacie łączny wpływ obu tych czynników na koszty touroperatorów wyniósł około minus 30 - minus 20 złotych – wyjaśnia ekspert.

Nadal utrzymują się zwyżki średnich cen wycieczek do Egiptu i Turcji – rok do roku o 271 i 113 złotych. Śradnia dla Grecja wzrosła w ciągu roku o 144 złote. Stosunkowo niewiele natomiast wzrosły ceny wycieczek do Bułgarii - o 7 złotych.

Jeśli chodzi o spadki, to największy zanotowały Wyspy Kanaryjskie - średnio o 110 złotych.

Na mniej masowych kierunkach – pisze Betlej - zdecydowanie największe zwyżki cen w ujęciu rocznym Traveldata odnotowała w wypadku wyjazdów na Cypr i do Maroka – średnio o 399 i 177 złotych. Znacząco mniejsze wzrosty wystąpiły na Majorce, w Tunezji, Albanii i Portugalii – odpowiednio o 62, 25, 15 i 12 złotych. Wyraźny spadek cen badanie wykazało na wycieczki na Maltę – o 213 złotych.

Sun & Fun obniża, kiedy inni podnoszą

Tylko Sun & Fun było biurem, które miało obniżoną średnią cenę w stosunku do sytuacji sprzed roku. Obniżka wyniosła 41 złotych. W kategorii wzrostów najmniejsze zanotowały Rainbow (20 zł) i Neckermann Polska (65 zł). Pozostali organizatorzy mieli wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego roku w granicach od 95 złotych (Coral Travel) do 360 złotych.

Jeśli porównać liczbę najniższych cen (na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków, w trzech kategoriach hoteli), to najlepiej wypada TUI Poland z liczbą 33 ofert. Za nim uplasowały się Coral Travel (23) i Itaka (20). Przewagę w zakresie hoteli trzygwiazdkowych miał Rainbow, a w zakresie hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych TUI Poland.

Najtaniej wakacje w Egipcie sprzedawał w zeszłym tygodniu – według wyliczeń Traveldaty, relacjonuje Betlej - Coral Travel (6 ofert). W ofertach wyjazdów do Grecji wybijały się małymi cenami Rainbow (10 ofert), Grecos i Coral Travel (po 7). Podróż na Wyspy Kanaryjskie można było kupić za najniższą cenę w TUI Poland (9), alte także w Itace (5), a do Turcji w Coralu Travel (5) i w TUI Poland (4). Tunezja najtańsza była w Coralu Travel i TUI Poland (po 4), a Bułgaria w Coralu i Eximie (po 2 najniższe oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku Rainbow wyraźnie wzmocnił swoją pozycję w Grecji, Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich, TUI Poland na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji, Turcji, Tunezji i Egipcie, a Coral Travel w Grecji, Tunezji kontynentalnej i Bułgarii.

Traveldata przedstawia również tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W porównaniu z zeszłym tygodniem zmiana polega na tym, że Coral Travel i Grecos zamieniły się miejscami. To bezpośredni skutek tego, że pierwsze biuro umiarkowanie obniżyło ceny, a drugie odwrotnie. Kolejna różnica to wejście na pozycję siódmą Eximu w miejsce Rainbowa. Przyczyna jest ta sama – Exim obniżył nieco ceny, a Rainbow nieznacznie je podniósł.