Betlej: Kiedy wyborcze emocje opadną, ruszy sprzedaż wycieczek

Zakończenie kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego powinno spowodować uspokojenie emocji i zwiększenie frekwencji w biurach podróży – uważa ekspert

W trzecim tygodniu maja mimo niewielkiej poprawy sprzedaż wyjazdów czarterowych w biurach podróży pozostawała o 2-3 procent mniejsza niż w tym samym okresie przed rokiem – ocenia prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Travel Andrzej Betlej, w kolejnym cotygodniowym materiale opisującym najważniejsze wydarzenia w turystyce wyjazdowej. Jak dodaje, teraz, kiedy minęła kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego należy spodziewać się uspokojenia emocji politycznych, a co za tym idzie wzrostu sprzedaży wakacji.

Betlej śledzi też informacje o gospodarce. Te najnowsze potwierdzają jej bardzo dobrą sytuację. „To co dzieje się w ostatnim czasie przerasta niemal wszystko, co w tej materii miało dotychczas miejsce" - pisze. I przypomina, że niedawno Komisja Europejska wskazała, że polska gospodarka będzie w 2019 roku po maltańskiej najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej, a niedługo później organizacja OECD wytypowała Polskę jako kraj mający perspektywę najszybszego rozwoju spośród wszystkich 36 krajów tej organizacji (grupuje ona najlepiej rozwinięte kraje świata).

Do tego doszły opublikowane w ostatnią środę i czwartek bardzo dobre dane o wzroście produkcji przemysłowej w kwietniu (o 9,2 procent) i o bardzo dużym wzroście sprzedaży detalicznej (o 13,6 procent w cenach bieżących i o 11,9 procent w cenach stałych). Niestety, ubolewa autor, za mało ludzi wie o tym, dlatego nie można się spodziewać, że dobre wiadomości wpłyną na koniunkturę w zorganizowanej turystyce wyjazdowej. „W tym sezonie większe znaczenie dla sprzedaży wycieczek mogą mieć wahania nastrojów społecznych i konsumenckich, które zależą w większości od innych czynników niż stan krajowej gospodarki".

102 złote więcej niż rok wcześniej

Średnia cena wycieczek w biurach podróży, z wylotami między 5 i 11 sierpnia, nie zmieniła się w ostatnim tygodniu. Pokazuje to badanie przeprowadzone przez Traveldatę – wyjaśnia w kolejnej części materiału ekspert.

Największe zwyżki średnich cen wycieczek wystąpiły w wypadku wyjazdów na Kos(o 96 zł), na Kretę (90 zł) i do Turcji Egejskiej (o 75 złotych). Z kolei największe zniżki Traveldata odnotowała w Portugalii (o 124 zł), na Chalkidiki (o121 zł) i Korfu (o 75 złotych).

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym niżej wykresie.

Mimo chwilowego wyhamowania średnie ceny wyjazdów z biurami mocno rosną - od pierwszego tygodnia lutego podwyżka sięgnęła już 379 złotych, czyli 11,5 procent. Jeszcze bardziej drożeją wycieczki sprzedawane w okresie last minute – podaje Betlej.

W minionym tygodniu najbardziej wzrosły ceny wycieczek do Turcji (o 64 złote). Spadły za to ceny wyjazdów do Bułgarii, o 15 złotych, i do popularnego w tym sezonie Egiptu – o 9 złotych. Nadal zwraca uwagę systematyczny wzrost kosztów wakacji w Grecji, które podrożały od pierwszego tygodnia marca średnio o 365 złotych.

Porównanie tegorocznych cen wyjazdów z cenami sprzed roku prowadzi Traveldatę do wniosku, że na pierwszy pełny tydzień sierpnia (5 – 11 sierpnia) średnia cena jest obecnie większa o 102 złote niż przed rokiem. Przy czym nie wynika to ze wzrostu kosztów touroperatorów, ponieważ cena paliwa lotniczego była w ostatnim tygodniu o 3,1 procent mniejsza niż przed rokiem, a kurs złotego słabszy o 0,7 procent. Łączny wpływ obu tych czynników się neutralizował i wyniósł od minus 5 do 5 złotych – wyjaśnia Betlej.

Jak pokazuje wykres, nadal drożeją podróże do Egiptu i Turcji - o 300 i 143 złote. Stosunkowo niewiele wzrosły natomiast ceny wycieczek do Bułgarii, które były o 17 złotych droższe niż przed rokiem. Najmocniej spadały natomiast ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie - rok do roku o 110 złotych.

TUI – dużo małych cen

Sun & Fun, Neckermann Polska i Rainbow to biura podróży, które licząc średnią najmniej podniosły swoje ceny w stosunku do zeszłego roku – przybliża dalej wyniki badania autor. Były większe tylko o 15 i o 35 złotych. Pozostali organizatorzy mieli większe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu - od około 60 (TUI) do 330 złotych.

W liczbie najatrakcyjniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków i w trzech kategoriach hoteli, pozycję lidera utrzymywał w ostatnim tygodniu TUI Poland z liczbą 34 ofert. Za nim uplasował się Coral Travel z liczbą 24 ofert i Itaka z 23 ofertami.

Najwięcej tanich wycieczek do Egiptu można było znaleźć w ostatnim tygodniu w ofercie Corala Travel(8). Do Grecji najtaniej można było wyjechać z Rainbowem (9) i z Itaką i Grecosem (po 6). Wypoczynek na Wyspach Kanaryjskich najtańszy był w TUI Poland (9) i Itace (6). W wypadku Turcji to Coral Travel miał najwięcej najniższych cen (6), w Tunezji również Coral (4) i TUI Poland (4), a w Bułgarii ponownie Coral (2) – opisuje ekspert.

W porównaniu z okresem sprzed roku Rainbow wyraźnie wzmocnił swoją pozycję w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, TUI Poland na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji, Turcji i Tunezji, a Coral Travel w Grecji, Tunezji kontynentalnej i Bułgarii.

Tabela poniżej przedstawia, które biura w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne na lato. Od poprzedniego tygodnia nastąpiła tylko zamiana miejsc w trzech parach - w czołowej dwójce miejscami wymieniły się Coral Travel i Grecos, na miejscach 4 i 5 Best Reisen i Itaka, a na dwóch ostatnich pozycjach Sun & Fun i Rainbow. Bez zmian pozostał tylko TUI Poland – wyjaśnia prezes Traveldaty.

W Ryanairze - drożej, w Wizz Airze – taniej

Od 10 tygodni ceny biletów w Ryanairze na loty na Wyspy Kanaryjskie tanieją, ale nadal znacząco przewyższają poziom sprzed roku – pisze Betlej, przedstawiając teraz wyniki badania kosztów przelotu w tanich liniach lotniczych Na pozostałych kierunkach turystycznych ostatnio ceny umiarkowanie wzrosły, ale pozostają nadal poniżej cen zeszłorocznych - zielone pole oznaczające korzystniejsze ceny dla turystów niż w tym samym okresie ubiegłego roku wyraźnie się zmniejszyło.

W porównaniu z poprzednim sezonem kolejny raz najbardziej spadły ceny przelotów do Grecji i Włoch - o 110 i 107 złotych. Ceny przelotów do pozostałych miejsc były nieco większe niż przed rokiem. W najmniejszym stopniu dotyczy to kierunków portugalskich – o 11 złotych, a nieco więcej podniosły się ceny na kierunkach hiszpańskich i do Bułgarii – średnio o 32 i 78 złotych.

W wypadku Wizz Aira i jego lotów na Teneryfę, a także niedawno wprowadzonych do rozkładu lotów rejsów na Fuerteventurę (brak możliwości porównania cen rok do roku), ceny przelotów utrzymywały się od listopada zeszłego roku na bardzo wysokim poziomie ponad 2,5 tysiąca złotych. W porównaniu z sytuacją sprzed dwóch tygodni odnotowano jednak ich dość znaczący spadek – z 2578 do 2203 złotych.

Na pozostałych kierunkach turystycznych Wizz Air kontynuuje wyraźną przecenę przelotów. W porównaniu z poprzednim sezonem najmocniej spadły ceny przelotów do Portugalii i Włoch – średnio o 213 i 209 złotych. Dużo mniejszy roczny spadek wystąpił w wypadku lotów do Bułgarii – o 117 złotych. Do Hiszpanii i Grecji (Korfu i Ateny) ceny rejsów były większe niż przed rokiem – o 220 i 165 złotych – opisuje Betlej.