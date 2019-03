Neckermann: Więcej Azji i Ameryki na zimę

Sprzedajemy już wyjazdy do dalekich krajów krajów na zimę 2019/2020 - informuje biuro podróży Neckermann

Jak czytamy w komunikacie, w sezonie zima 2019/20 Neckermann oferuje wyloty z Warszawy, Krakowa, Katowic, Poznania, Wrocławia i Gdańska do ponad 30 miejsc.

Poniżej dalsza część artykułu

Obok popularnych kierunków zimowego wypoczynku, jak Egipt, Dominikana czy Kuba, w ofercie touroperatora pojawiły się nowości. Na przykład będzie można wybrać się z Neckermannem m.in. do Stanów Zjednoczonych z bezpośrednim przelotem do Nowego Jorku, Chicago i Los Angeles. Biuro podróży rozwija także ofertę na Maderze i Wyspach Kanaryjskich, proponując pobyty na Teneryfie, Gran Canarii, Fuerteventurze i Lanzarote. A w wypadku Azji, korzystając z bezpośrednich połączeń LOT-u, oferuje zwiedzanie Singapuru i Pekinu, podróż do Sri Lanki (trzy razy w tygodniu) i nowe hotele w Tajlandii, Malezji i w Wietnamie.

Touroperator zachwala też swoje możliwości pakietowania dynamicznego. "Z biurem podróży można dowolnie skomponować swój wyjazd, łącząc sprawdzone i jakościowe hotele z najdogodniejszymi połączeniami lotniczymi zarówno rejsowymi, jak i Ryanairem".

- Wyróżnikiem naszej oferty jest różnorodność i elastyczność - to zarówno najlepsze miejsca i hotele na egzotyczne wakacje, ulubione kierunki bliższego zasięgu jak i city breaki z Bangkokiem, Pekinem czy znanymi europejskimi metropoliami - zapewnia cytowany w komunikacie dyrektor produktu Neckermann Podróże Maciej Madej.

Wcześniej, w styczniu, touroperator wprowadził do sprzedaży oferty dla narciarzy na zimę 2019/2020.