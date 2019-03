Kulinarna Grecja z gwiazdami

Katarzyna Bosacka, dziennikarka kulinarna i Marcin Pietrzyk, znany w Polsce przewodnik po Grecji, wspólnie poprowadzą wycieczkę dla miłośników tego kraju i dobrego jedzenia

Małe warszawskie biuro podróży World Holidays, które na co dzień działa głównie jako agent, samodzielnie organizuje nietypowe wyjazdy tematyczne. Najnowszy pomysł to „Grecja od kuchni", program, który powstał we współpracy ze znaną dziennikarką telewizyjną Katarzyną Bosacką, autorką programów, książek i artykułów o tematyce konsumenckiej i kulinarnej oraz z Marcinem Pietrzykiem, przewodnikiem mieszkającym w Grecji przeszło 20 lat, autorem książki „Grecja po mojemu".

Marcin Pietrzyk przez wiele lat współpracował z biurem podróży Grecos, w którym był autorem programów zwiedzania i przewodnikiem, ale też szefem rezydentów tego biura.

Już od kilku lat wykupujemy gwarancję ubezpieczeniową dla organizatora turystyki, dzięki czemu możemy tworzyć wycieczki według własnych pomysłów. Rocznie organizujemy kilkanaście takich podróży – mówi Katarzyna Wołoszyn, współwłaścicielka biura World Holidays.

Na przykład ostatnio przygotowaliśmy wyjazd do północnego Wietnamu, w czasie którego uczestnicy nie tylko mogli zobaczyć miejsca, których nie uwzględniają programy typowych wycieczek objazdowych po tym kraju, ale też zwiedzić lokalne targi i nauczyć się gotować pod okiem tamtejszego szefa kuchni. W menu znalazły się sajgonki, sałatka z liści bananowca i czarny kurczak w miodzie. Na koniec wszyscy dostali certyfikaty ukończenia szkolenia. Inne wyjazdy zakładają łączenie pobytów i zwiedzania kilku krajów, na przykład Tajlandii z Kambodżą, Singapurem, Malezją i Indonezją - powiada.

Jako miłośnicy Grecji postanowiliśmy zrobić coś równie nietuzinkowego w tym kraju. Łączymy piękno Grecji z jej dziedzictwem kulinarnym. Program zwiedzania ułożył dla nas najlepszy grecki przewodnik, jakiego znamy, Marcin Pietrzyk. A Katarzyna Bosacka pomoże uczestnikom zamienić lokalne produkty w wyśmienite dania – wyjaśnia Wołoszyn.

Turyści najczęściej wybierają hotel na milion osób, all inclusive z jedzeniem w stołówkach, wycieczki fakultatywne, dyskoteka w basenie - tego typu wyjazdy zawsze mnie śmiertelnie nudziły – mówi Katarzyna Bosacka. - Bardzo dużo pracuję, kiedy więc jadę na wakacje, chciałabym, żeby były wyjątkowe. I nagle spotkałam wyjątkowego człowieka, Marcin Pietrzyk zna w Grecji każdy kąt, każdy bazar, każdy ser i przyprawę. Pomyślałam, że tą Grecją, którą mi pokazał warto podzielić się z innymi. Tak powstał pomysł „Grecji od kuchni".

„Grecja od kuchni" to moje marzenie jako przewodnika – dodaje Marcin Pietrzyk. - W programie główny nacisk kładziemy na dziedzictwo kulinarne kraju. Do tej pory takie elementy mogłem tylko wplatać w standardowe programy zwiedzania. A przecież ten kraj zachwyca nie tylko historią, zabytkami i muzeami, ale też jedzeniem.

W programie wycieczki organizowanej przez World Holidays znalazły się wykłady o kuchni greckiej, degustowanie serów, win, wędlin i oliwek, warsztaty kulinarne z greckimi kucharzami, wspólne gotowanie i zakupy z Katarzyną Bosacką na targach, wizyty w najlepszych tawernach, a także podróż na wyspę Skopelos śladami bohaterów słynnego filmu „Mamma Mia!". Marcin Pietrzyk zabierze uczestników na zwiedzanie Salonik, klasztorów w Meteorach i grobowców królów macedońskich w Verginie.

Katarzyna Wołoszyn zapowiada, że jeżeli pomysł się przyjmie, World Holidays będzie pracował nad kolejnymi jego edycjami. Przy tworzeniu programu pojawiły się pomysły na kolejne imprezy.

Chcielibyśmy pokazać, jak wyrabiany jest ser feta, jak się zbiera oliwki i toczy z nich oliwę – wymienia Pietrzyk. Takie wycieczki muszą odbywać się w czasie, kiedy prowadzone są zbiory, często poza sezonem turystycznym, co dla wielu klientów może być dodatkowym argumentem do wzięcia w nich udziału.

Pietrzyk widzi duży potencjał w rozwoju imprez tematycznych dla turystów z Polski. Na razie największe zainteresowanie takimi wycieczkami obserwuje wśród Niemców, Amerykanów, Kanadyjczyków i Francuzów.

Pierwsza edycja „Grecji od kuchni" zaplanowana została na 10 maja.