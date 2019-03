Upadło biuro podróży Olimp

Krakowskie biuro podróży Olimp, specjalizujące się w wyjazdach narciarskich do Włoch i Austrii i turystyce młodzieżowej, ogłosiło niewypłacalność. Właściciele jako powód podali malejącą sprzedaż imprez turystycznych

Pełna nazwa biura to Biuro Podróży Olimp - Centrum Promocji i Last Minute. Firma działała od roku 2004. Jak można wyczytać z oświadczenia opublikowanego zamiast strony w internecie przez właścicieli, Olimpowi spadała liczba klientów, biuro miało więc kłopoty finansowe, a nie udało mu się zdobyć kredytu na dalszą działalność. Nie może więc dłużej wywiązywać się z umów. Klientów, którzy znajdują się za granicą, mają zapewnione świadczenia i będą mogli dokończyć pobyt i wrócić do kraju w zaplanowanym terminie.

Właściciele Olimpu zgłosili już niewypłacalność małopolskiemu urzędowi marszałkowskiemu, który uruchomi gwarancję biura. Do 21 lipca 2018 roku biuro było ubezpieczone w Signal Idunie na 1,5 miliona złotych, a od 22 lipca 2018 roku w AXA na 1,8 miliona złotych. Jeśli tych sum nie wystarczy na zwrot pieniędzy klientom, którzy wpłacili pieniądze, ale nie pojadą już na narty, trzeba będzie też uruchomić fundusze Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

W lutym upadłość ogłosiło inne biuro podróży z Krakowa, ale dużo większe - Net Holiday. Czytaj: "Net Holiday ogłasza upadłość".

Oto cały tekst oświadczenia właścicieli Olimpu.

OŚWIADCZENIE

Po ponad 20 latach działalności, z uwagi na pogarszającą się sytuację finansową, spadające od kilku lat obroty i coraz mniejszą sprzedaż naszych wyjazdów, zmuszeni byliśmy do podjęcia najtrudniejszej w naszych życiach decyzji. Wielu naszych klientów znaliśmy osobiście, wspólnie odwiedziliśmy różne zakątki Europy, nasza wspólna miłość do podróży, gór i morza sprawiła że biuro to było dla nas czymś dużo więcej niż tylko miejscem pracy. Zrobiliśmy, co tylko było w naszej mocy, do ostatniej chwili prowadząc negocjacje i podejmując próby. Niestety mimo naszych starań, próby odnowienia kredytowania, pozyskania inwestora i wreszcie sprzedaży firmy niestety nie powiodły się, dlatego też zmuszeni jesteśmy do zakończenia działalności i oświadczenia:

Biuro Podróży Olimp - Centrum Promocji i Last Minute, w związku z utratą płynności finansowej zmuszone jest to zaprzestania dalszej działalności, tym samym informuje iż nie jest w stanie wykonać obowiązków umownych wynikających z umów o świadczenie usług turystycznych i zmuszony jest do odwołania wszystkich przyszłych wyjazdów począwszy od dnia dzisiejszego.

Obecnie trwa uruchamianie procedury (zgodnie z art. 5 ustawy o usługach turystycznych Dz.U.2014.196 z dnia 2014.02.12) mającej na celu umożliwienie Klientom otrzymanie zwrotu wszystkich wpłaconych na poczet wyjazdów środków.

Klienci, którzy obecnie przebywają za granicą mają zapewnione świadczenia aby mogli dokończyć pobyt, a także zapewniony transport powrotny zgodnie z Ich rezerwacjami.

O sytuacji został poinformowany Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który jest dysponentem gwarancji ubezpieczeniowej :

Dla umów zawartych do 21.07.2018: Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na podstawie polisy o numerze M 208173 na kwotę 1.512.000 zł

Dla umów zawartych od 22.07.2018: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie polisy o numerze 04.670.778 na kwotę 1.800.000 zł.

Olimp odprowadzał także składki za wszystkich klientów na poczet zabezpieczenia wpłaconych środków przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który stanowi gwarancję zwrotu wpłat dla klientów nawet w przypadku wyczerpania się kwot ubezpieczenia.

Klienci, którzy zarezerwowali miejsca na odwołanych wyjazdach powinni zgłaszać się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, Kraków (adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków), tel.: +48 12 379 60 29 lub 028, email uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl , w celu uzyskania informacji dotyczących zwrotu poniesionych przez nich kosztów.

Jesteśmy pewni iż dzięki wysokiej kwocie ubezpieczenia oraz Funduszowi Gwarancyjnemu wszyscy Państwo otrzymacie zwrot wpłaconych kwot. Staramy się obecnie i współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim aby stało się to jak najszybciej.

Właściciele B. T. Olimp.