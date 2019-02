Czeskie biuro podróży Blue Style świętuje 20 lat istnienia

500 gości ze świata, występy artystów, wystawne dania i trochę wspomnień – czeskie biuro podróży Blue Style uczciło 20-lecie działalności galą w zabytkowym Pałacu Zofii w Pradze

Blue Style to trzecie pod względem wielkości biuro podróży w Czechach. Jak mówi jego właściciel i prezes, Imed Jeddai, w zeszłym roku firma obsłużyła prawie 200 tysięcy klientów, a jej zysk przed opodatkowaniu wyniósł 39 milionów złotych.

W Polsce usłyszeliśmy o Blue Style w 2017 roku, kiedy ten touroperator przejął polską markę Sun & Fun.

Czytaj: "Sun & Fun - stara marka, nowy właściciel".

W ostatni czwartek firma uroczyście świętowała w Pradze 20-lecie. Gala odbywała się w zbudowanym w XIX wieku na wyspie Słowian na Wełtawie Pałacu Zofii. Budynek, choć w nazwie ma pałac, nie służył nigdy do mieszkania, była to sala koncertowa. Nadal zresztą służy organizowaniu koncertów, balów, konferencji i wystaw. Neorensansowa bryła i wystrój zwracają uwagę bogactwem ornamentów. Bywali tu Antonín Dvořák, Berlioz, Liszt, Czajkowski i Wagner.

Wśród ponad 500 zaproszonych gości znalazło się, obok wszystkich pracowników firmy, wielu przedstawicieli branży turystycznej ze świata. W tym kontrahentów Blue Style z wielu kierunków - z Afryki, krajów Zatoki Perskiej i Azji. Zauważyliśmy między innymi Stavrosa Mitsisa, właściciela sieci hoteli Mitsis w Grecji i Anastasiosa Chatziliamisa właściciela Destination One, firmy pośredniczącej w kontraktowaniu hoteli w Grecji, pracującej dla Blue Style w Czechach, a w Polsce dla Grecosa.

Z Warszawy przyjechali Nikoletta Nikolopoulou, dyrektor biura Narodowej Greckiej Organizacji Turystycznej na Polskę i Czechy oraz dyrektor warszawskiego biura Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki Ahmed Meddeb. Był też naturalnie dyrektor Sun & Funa Semir Hamouda i dyrektor finansowy tego touroperatora Hamdi Hamouda. Z Polski zaproszono również dwoje dziennikarzy branżowych.

Gościem specjalnym wydarzenia był minister turystyki Tunezji Rene Trabelsi, który wręczył Imedowi Jeddaiowi pamiątkowy tradycyjny wyrób tunezyjskiego rzemiosła - grawerowaną srebrną paterę.

Zobacz: „Tunezja ma nowego ministra turystyki".

Starannie zaplanowany wieczór prowadziła dwójka znanych aktorów czeskich Kristina Kloubková i Libor Bouček, a umilały występy popularnych artystów: Epoque Orchestra, wokalistki Dashy z zespołem Pajky & Pajk, Kollerband, zespół tańca 420People i artysta malujący światłem obrazy na płótnie Aleks Dowis. Nazwy zespołów i pseudonimy wykonawców nic nie mówią w Polsce, ale po żywej reakcji czeskich gości można było się zorientować, że to prawdziwe gwiazdy tamtejszej estrady.

Blue Style, firma założona przez Tunezyjczyka Imeda Jeddaia, zaczęła działalność w 1998 roku zimą. Początkowo miała czworo pracowników w biurze w Pradze i oferowała wyjazdy do 30 hoteli. Pierwszy raz zabrała klientów do Tunezji w 2000 roku na wypoczynek w 18 hotelach. Dzisiaj Blue Style zatrudnia 150 pracowników, ma biuro w nowoczesnym biurowcu nad Wełtawą, a jego katalogi obejmują ponad 820 hoteli, w tym 80 w Tunezji. Poza tym touroperator ma w całych Czechach 23 własne salony i współpracuje z 2000 agentów turystycznych. Wysyła czeskich turystów zimą i latem do kilkunastu krajów na świecie. Po dwudziestu latach zajmuje trzecie miejsce pod względem wielkości na czeskim rynku po biurach Fischer i Exim Tours.

Wkrótce opublikujemy wywiad z Imedem Jeddaiem.