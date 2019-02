Niemieccy touroperatorzy z lepszym wynikiem

O 8,3 procent, do 27,5 miliarda euro, wzrosły przychody touroperatorów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii w minionym roku obrotowym

Niemiecki magazyn branżowy „Fvw" jak co roku podsumował działalność touroperatorów w oparciu o dane z 54 wiodących biur podróży z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Za podstawę wyników dla całego rynku turystyki wyjazdowej przyjął analizę firmy GfK zajmującej się badaniem opinii publicznej.

Poniżej dalsza część artykułu

„Fvw" podaje, że w minionym roku biura z Niemiec, Austrii i Szwajcarii zwiększyły przychody do 27,5 miliarda euro, czyli o 8,3 procent rok do roku. Na rynku niemieckim przychody wyniosły 23,4 miliarda euro i były o 8 procent wyższy rok do roku.

Z badania GfK wynika natomiast, że na wyjazdy zorganizowane z co najmniej jednym noclegiem turyści wydali 36 miliardów euro, o 7 procent więcej niż rok wcześniej. W tym zestawieniu ujęto także 1500 małych organizatorów i specjalistów od wycieczek autokarowych, a także stowarzyszenia, szkoły i kościoły.

Z kolei na wyjazdy składane przez portale hotelowe lub lotnicze oraz zamawiane bezpośrednio w obiektach, liniach lotniczych i na kolei Niemcy przeznaczyli 31 miliardów euro, o 3 procent więcej.

W latach poprzednich rynek wyjazdów organizowanych samodzielnie rósł szybciej niż touroperatorski, tym razem lepszy wynik tego ostatniego zawdzięczać należy powrotowi do łask Turcji, Egiptu i Tunezji (w przypadku tych kierunków niemal 90 procent wyjazdów to wycieczki zorganizowane), a także owocnej przedsprzedaży wakacji w początkach 2018 roku.

Ponieważ rynkowi liderzy, czyli TUI i Thomas Cook, nie podają oddzielnych wyników dla Niemiec, a jedynie zbiorcze raporty giełdowe, „Fvw" oszacował, że przychody TUI w tym kraju wyniosły 5,05 miliarda euro i były o 7,4 procent wyższe rok do roku (5,75 miliarda dla Niemiec, Austrii i Szwajcarii, wzrost o 8,5 procent), a Thomasa Cooka - 3,8 miliarda euro, o 7,4 procent więcej (4 miliardy dla Niemiec, Austrii i Szwajcarii, wzrost o 4,7 procent).

Czytaj też "TUI: obroty w górę, zysk operacyjny w dół".

Gorzej poradził sobie DER Touristik, który zanotował spadek przychodów o 1,2 procent do 2,6 miliarda w Niemczech i do 3,4 miliarda w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Grupa FTI na obszarze niemieckojęzycznym uzyskała przychody w wysokości 2,9 miliarda euro (wzrost o 13,7 procent), Aida Cruises 1,8 miliarda (wzrost o 8,8 procent), Alltours 1,4 miliarda (wzrost o 3,9 procent), Schauinsland-Reisen 1,3 miliarda (wzrost o 13,6 procent), TUI Cruises 1,2 miliarda (wzrost o 18,4 procent), Hotelplan Suisse 533,5 miliona (wzrost o 7 procent). Pierwszą dziesiątkę zamyka Phoenix Reisen z przychodami rzędu 375,2 miliona euro (wzrost o 6,5 procent).

2018 rok był też udany dla firm pakietujących dynamicznie, ponieważ na rynku było dużo wolnych miejsc w samolotach. Touroperatorzy chcieli skorzystać na upadłości Air Berlin i powiększyli swoje pojemności, które później było im trudno sprzedać.

Z drugiej strony sezon nie był łatwy z uwagi na nieregularności w realizowaniu połączeń, a także zniknięcie z rynku dwóch linii lotniczych - Niki i Small Planet, co negatywnie odbiło się na wynikach biur podróży.

Szczególnie dobrze wiodło się natomiast organizatorom rejsów wycieczkowych. Firmy takie jak Aida, TUI Cruises i Mediterranean Shipping Company wprowadziły do floty nowe statki i zdobyły kolejnych klientów. W tym segmencie skumulowany wzrost przychodów wyniósł 11 procent.

Touroperatorzy szacują, że ten rok przyniesie im jeszcze lepsze wyniki, choć okres wczesnej rezerwacji wypadł słabiej niż zazwyczaj. Podsumowanie stycznia pokazuje przychody niższe o 10 procent rok do roku. Wedle przewidywań w tym roku zmiana na plus wyniesie od 2 do 3 procent, w poprzednich dwóch latach było to ponad 7 procent.

Obecnie najlepiej sprzedają się rejsy wycieczkowe, a także wycieczki do Turcji, Egiptu i Tunezji. Na popularności straciła natomiast Hiszpania, głównie Wyspy Kanaryjskie i Majorka.