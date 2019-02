Net Holiday oddaje pieniądze klientom

Biuro podróży Net Holiday anuluje sprzedane do tej pory wyjazdy na tegoroczne lato i oddaje pieniądze klientom, którzy już zrobili rezerwacje - ogłosiła firma

Net Holiday dziesięć dni temu zawiesił sprzedaż swoich ofert. Poprosił też agentów turystycznych, żeby, jeśli mają jakieś zaliczki od klientów na poczet tegorocznych imprez, nie wpłacali ich na konto touroperatora. Uzasadniał to trwającym właśnie procesem "zmiany właściciela".

Wczoraj dodatkowo firma poinformowała sprzedawców, że anuluje sprzedane już wycieczki, a klientom zwróci wpłacone pieniądze. Prawdopodobnie oznacza, to że nie zamierza w najbliższym sezonie prowadzić działalności touroperatorskiej pod swoją marką. Nadal nie ujawniła jednak, kto miałby być nowym właścicielem Net Holiday, ani tym bardziej, jaka przyszłość czeka tę firmę. 15 lutego minie termin, do którego zobowiązała się ogłosić "o strategicznych decyzjach nowych właścicieli dotyczących sprzedaży wakacji na rok 2019".

Jak mówił w wywiadzie dla naszego serwisu prezes Net Holiday Adam Goc, liczba klientów tego biura podróży w zeszłym roku wzrosła w stosunku do roku 2017 o ponad 30 procent. To by oznaczało, że Net Holiday obsłużył 70 - 75 tysięcy osób. Przychody mogły sięgnąć 170 milionów złotych. Nie znany jest natomiast wynik finansowy firmy chociaż, jak zapewniał Goc, pozostała ona rentowna.

Gwarancja ubezpieczeniowa Net Holiday opiewa na 20,4 miliona złotych i jest ważna do końca czerwca. Żaden klient tej firmy nie przebywa obecnie za granicą.

Czytaj też: "Net Holiday zmienia właściciela".

Komunikat z 8 stycznia 2019 roku

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zmianę w strukturze właścicielskiej spółki Net Holiday Sp. z o.o. i możliwą zmianę przez nowych właścicieli polityki sprzedażowej spółki na rok 2019, informujemy iż z dniem dzisiejszym anulujemy dokonane rezerwacje na sezon Lato 2019.

Tym samym bardzo prosimy o zapoznanie się z przesłanymi załącznikami oraz poinformowanie Klientów o bezkosztowej anulacji wyjazdu.

Zwrot wniesionych wpłat na konto Net Holiday nastąpi w terminie 5 dni (roboczych) od daty podpisania i odesłania nr konta bankowego po uprzedniej oczywiście weryfikacji poprawności wysłanego oświadczenia o wartości wpłaty.

W przypadku jeśli wpłata nastąpiła bezpośrednio z konta Klienta prosimy o odpowiednią informację. W tym przypadku zwrot zostanie przesłany bezpośrednio na konta Klienta.

O kolejnych decyzjach będziemy Państwa informować.

Przepraszając za utrudnienia, z góry dziękujemy za płynną współpracę.

Pozdrawiam

Beata Rojek, specjalista ds. turystyki