Niemiecki Neckermann reklamuje agentów turystycznych

Neckermann Reisen zachęca na swoim kanale na YouTube’ie do rezerwowania wycieczek w biurach agencyjnych

Autorem filmu jest Benjamin Bindewald, który prowadzi własny kanał na YouTubie'ie „Boarding mit Benny". Dziś vlogger, wcześniej agent turystyczny, przybliża internautom tematykę związaną z podróżami.

Swój ostatni film poświęcił kupowaniu wakacji. - Prawdopodobnie zajmujesz się właśnie planowaniem urlopu na 2019 rok. Właśnie dlatego przedstawię ci na przykładzie mojego poprzedniego miejsca pracy, biura sprzedaży Thomasa Cooka w Oberursel, główne powody, dla których warto zarezerwować wycieczkę u agenta turystycznego - zapowiada Bindewald w opisie materiału.

W filmie występuje też kierownik wspomnianego biura Michael Schwarz. W czasie 6-minutowej rozmowy eksperci podkreślają, że zakupy u agenta to oszczędność czasu, który turyści musieliby poświęcić na samodzielne znalezienie wycieczki. Ponadto agent potrafi dopasować ofertę do klienta, gwarantuje miłą obsługę i można się do niego zwrócić, jeśli coś pójdzie nie tak, a to wszystko za tę samą cenę, co w internecie.

Bindewald pracował przez 6 lat w biurze sprzedaży Thomasa Cooka. Zdaniem szefa działu sprzedaży niemieckiego oddziału koncernu Carstena Seeligera jego działania promujące agentów są dużym wsparciem dla sieci stacjonarnej.

Film pokazuje też, jak w praktyce firma realizuje podejście wielokanałowe do sprzedaży. Przez 3 tygodnie materiał doczekał się prawie 2,5 tysiąca wyświetleń.