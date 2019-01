Itaka uczci 30. urodziny na TT Warsaw

Itaka została partnerem tegorocznych targów turystycznych TT Warsaw. Tam między innymi będzie świętować 30-lecie swojej działalności

W 26-letniej historii targów TT Warsaw nie zdarzyło się jeszcze, by ich partnerem został touroperator. Dla Itaki będzie to okazja do uczczenia 30-lecia działalności.

- 27. edycja TT Warsaw pokazuje, od ilu lat jesteśmy obecni na targach. Na początku celem była promocja oferty, pozyskanie najlepszych agentów i zagranicznych kontrahentów. Itaka rosła razem z targami - mówi wiceprezes Itaki Piotr Henicz, cytowany w komunikacie prasowym firmy MT Targi Polska, organizatora targów.

- TT Warsaw są obecnie postrzegane jako prestiżowe wydarzenie branżowe nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Itaka w tym roku obchodzi 30-lecie działalności. Chcemy to mocno zaakcentować na targach, do czego z pewnością przyczyni się nasze partnerstwo - dodaje Henicz.

- Po raz pierwszy partnerem TT Warsaw został touroperator. To ciekawa perspektywa, bo oferta Itaki jest bogata i różnorodna. Wysoko sobie cenię naszą wieloletnią współpracę i jestem głęboko przekonana, że to będzie wyjątkowa edycja i nasze wspólne turystyczne święto - zapowiada prezes MT Targi Polska Urszula Potęga.

Od 2009 roku Itaka jest niekwestionowanym liderem polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Oferuje wypoczynek w prawie 100 miejscach na całym świecie. Inwestuje również w sieć sprzedaży, nowe technologie, spółki incomingowe (działają w Hiszpanii i Turcji, wkrótce zaczną działać w Grecji), a także biura podróży w Czechach, na Litwie i Łotwie.

27. targi TT Warsaw odbędą się od 21 do 23 listopada w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.ttwarsaw.pl.