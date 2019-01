Agenci turystyczni szkolą (sobie) kadry

Zwiedzanie statku statku wycieczkowego, nauka o sprzedaży i wizyty u touroperatorów - są w programie szkoleń jakie organizuje dla młodzieży kooperatywa agentów turystycznych

Best-Reisen, niemiecka organizacja skupiająca agentów, organizuje szkolenia dla praktykantów szkół zawodowych. Oferta obejmuje webinaria i wyjazdy o charakterze edukacyjnym. Na tegoroczne szkolenia zgłosiło się już 70 osób, w zeszłym roku było ich 40, informuje portal Travel Talk.

Program jest podzielony na dwa segmenty – dla początkujących, czyli osób, które dopiero zaczęły naukę w szkołach zawodowych, i dla zaawansowanych z wyższych klas. W programie podstawowym uczestnicy dowiedzą się, jak określić potrzeby kupującego, i w jaki sposób zamknąć rozmowę handlową. Kursanci będą uczyć się podstaw obsługi klienta w ramach ośmiu webinariów. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu na drugim poziomie, dostaną wskazówki, w jaki sposób obchodzić się z trudnymi turystami, czy załatwiać reklamacje.

W 2018 roku uczniowie szkolili się nie tylko przez internet, ale wyjechali też na obóz do Mannheim. Tam dowiedzieli się więcej o specyfice pracy w branży turystycznej. Zorganizowany był też wyjazd na Fuerteventurę, gdzie młodzież odwiedziła hotel klubowy z sieci Aldiana.

Podobne wydarzenia planowana są na 2019 rok. W programie znajdzie się zwiedzanie statku wycieczkowego, szkolenia sprzedażowe i wizyty u touroperatorów.

Kurs kosztuje od 299 euro, zgłaszać na niego mogą swoich praktykantów agenci. Dla biur to sposób na pozyskanie młodych ludzi do pracy. Do popularyzowania szkoleń przyczyniają się sami uczestnicy, którzy zamieszczają w mediach społecznościowych relacje z wyjazdów. To działa na wyobraźnię ich kolegów i koleżanek.

