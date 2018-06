Polska - Japonia. Mecz o pierwsze punkty i honor

Na pożegnanie mistrzostw świata w Rosji Polacy grają w Wołgogradzie z reprezentacją Japonii. Po dwóch porażkach piłkarze Adama Nawałki nie mają szans na awans, rywalom do wyjścia z grupy wystarczy remis.

Polska - Japonia 0:0

Japonia: 1-Eiji Kawashima - 19-Hiroki Sakai, 22-Maya Yoshida, 20-Tomoaki Makino, 5-Juto Nagatomo - 21-Gotoku Sakai, 16-Hotaru Yamaguchi, 9-Shinji Okazaki, 7-Gaku Shibasaki, 11-Takashi Usami - 13-Yoshinori Muto.



Polska: 22-Łukasz Fabiański - 18-Bartosz Bereszyński, 15-Kamil Glik, 5-Jan Bednarek, 3-Artur Jędrzejczyk – 21-Rafał Kurzawa, 6-Jacek Góralski, 10-Grzegorz Krychowiak, 19-Piotr Zieliński, 11-Kamil Grosicki – 9-Robert Lewandowski.



Sędzia: Janny Sikazwe (Zambia)

Relacja na żywo:

Kliknij, aby odświeżyć

13'

Kolejna dobra interwencja Fabiańskiego. Zza pola karnego mocno uderzał Usami.

11'

Duży błąd Bednarka. Obrońca podał do napastnika rywali. Po dośrodkowaniu Okazaki uderzył głową obok bramki Fabiańskiego.

9'

Od dłuższego czasu Polacy utrzymywali się przy piłce, jednak nie przenosili gry na połowę rywali. Mało ruchu w grze naszych reprezentantów.

6'

Odważnie w pole karne rywali próbował wbiec Jędrzejczyk, ale stracił piłkę. Japończycy próbowali przeprowadzić szybką akcję, na szczęście zostali zatrzymani.

4'

Pierwsza szybka kontra naszego zespołu. Grosicki szukał w polu karnym Lewandowskiego, ale piłka nie dotarła do naszego kapitana.

2'

Japońscy obrońcy powoli wymieniają piłkę między sobą. Polacy bronią na swojej połowie.

1'

Już w 30 sekundzie interweniować musiał Fabiański. Po chwili piłka była już po drugiej stronie boiska, a rzut rożny dla naszego zespołu wykonywał Kurzawa.

16:00

Gramy!

15:55

Zawodnicy w pełnym skupieniu odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Za chwilę zaczynamy!

15:54

Niech co dwa lata tak będzie ?????? pic.twitter.com/mc8g1IQuzB — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) 28 czerwca 2018

15:53

Kibice czekają, zawodnicy za chwilę wyjdą na murawę

fot. AFP

15:44

Wyniki Polaków na mundialu to także moja porażka, bo przegrali ludzie, których lubię. To też przykrość pokoleniowa. Kiedy Zbigniew Boniek przedstawiał Adama Nawałkę jako trenera kadry, razem z Dariuszem Szpakowskim publicznie cieszyliśmy się, mówiąc: „jak nie wy, to kto" - pisze Stefan Szczepłek.

15:43

W takich ustawieniach wybiegną zespoły grupy H:

15:40

Pożegnanie z mundialem będzie prawdopodobnie jednocześnie pożegnaniem z selekcjonerem.

Nieuchronne rozstanie z trenerem Nawałką

15:34

fot. AFP

15:30

Can #JPN qualify today?



Find out by watching #JPNPOL, which begins in just over 30 minutes!



?? TV listings ?? https://t.co/xliHcxWvEO — FIFA World Cup ?? (@FIFAWorldCup) 28 czerwca 2018

15:29

Na profilu "Rzeczpospolitej" na Twitterze możecie wziąć udział w sondzie. Kto wygra mecz?

15:22

O 16 rozpocznie się drugie spotkanie grupy H. Senegal zmierzy się z Kolumbią. Selekcjonerzy podali składy:

Senegal: 16-Khadim N'Diaye - 21-Lamine Gassama, 6-Salif Sane, 3-Kalidou Koulibaly, 12-Youssouf Sabaly - 18-Ismaila Sarr, 8-Cheikhou Kouyate, 5-Idrissa Gueye - 20-Keita Balde, 19-Mbaye Niang, 10-Sadio Mane.



Kolumbia: 1-David Ospina - 4-Santiago Arias, 23-Davinson Sanchez, 13-Yerry Mina, 17-Johan Mojica - 11-Juan Cuadrado, 15-Mateus Uribe, 20-Juan Fernando Quintero, 6-Carlos Sanchez, 10-James Rodriguez - 9-Radamel Falcao.

15:21

Znamy też skład reprezentacji Japonii:

1-Eiji Kawashima - 19-Hiroki Sakai, 22-Maya Yoshida, 20-Tomoaki Makino, 5-Juto Nagatomo - 21-Gotoku Sakai, 16-Hotaru Yamaguchi, 9-Shinji Okazaki, 7-Gaku Shibasaki, 11-Takashi Usami - 13-Yoshinori Muto.

15:18

Jak prawdopodobnie będzie wyglądała przyszłość reprezentacji przewiduje Piotr Żelazny.

Po porażce Polski na mundialu: Rewolucji nie będzie

15:11

Jakiś miesiąc temu, już po zwolnieniu z funkcji trenera Japonii Vahida Halilhodzicia młodzi japońscy dziennikarze zwrócili się do mnie z prośbą o wywiad. Znam po japońsku dwa słowa: dziękuję i do widzenia, więc zgodziłem się z radością. Spytałem co ich sprowadza akurat do mnie, a nie do Roberta Lewandowskiego lub Adama Nawałki. Odpowiedzieli, że szukają w Polsce kogoś, kto pamięta wydarzenia futbolowe XX wieku i komputer w Tokio wyrzucił moje nazwisko.

Felieton Stefana Szczepłka

15:03

Na stadionie są już pierwsi kibice z Polski

fot. AFP

15:02

Jaka pogoda jest obecnie w Wołgogradzie? Termometry wskazują aż 36°C



15:00

Początek meczu za 60 minut. Przypomnijmy, jak potoczyły się spotkania z Senegalem i Kolumbią:

Polska - Senegal 1:2. Znów będzie gra o wszystko

Polska-Kolumbia 0:3: Koniec taki jak zwykle

14:57

?? Reprezentacja Polski już na murawie! ???? pic.twitter.com/E1hayztlaR — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 28 czerwca 2018

14:45

Poznaliśmy wyjściowy skład:

14:44

Kibice z Japonii już odliczają minuty do pierwszego gwizdka

Japan fans out in force for #JPNPOL pic.twitter.com/plqYUNgMdw — Alexandra Ulmer (@AlexandraUlmer) 28 czerwca 2018

14:40

A co czeka nas dzisiaj?

16:00

Polska - Japonia

Senegal Kolumbia

20:00

Anglia - Belgia

Panama - Tunezja

14:35

Przypomnijmy, co na mundialu działo się wczoraj. Z turniejem niespodziewanie pożegnali się Niemcy. Z grupy F do dalszej fazy wyszły reprezentacje Szwecji i Meksyku. W grupy E dalej w grze są Brazylia i Szwajcaria.

Czytaj więcej:

Klęska mistrzów świata! Niemcy poza mundialem

Brazylia wygrywa grupę E. Teraz czeka ją Meksyk

Kostaryka nie pozwoliła wygrać Szwajcarii

14:31

Tak było 36 lat temu. Wierzycie w powtórkę?

14:27

Niepewna jest przyszłość Adama Nawałki po mistrzostwach świata? Selekcjoner powinien pożegnać się z reprezentacją? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

14:22

Dzisiaj czekamy na kolejne gole biało-czerwonych! ????



Bilans meczów z #JPN?? https://t.co/o0NDALlqaL pic.twitter.com/sOcCIz6ImT — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 28 czerwca 2018

14:10

Dla naszej reprezentacji to mecz o honor i pierwsze punkty na mundialu w Rosji. Japończykom do awansu wystarczy remis. Czytaj więcej

14:00

Smutny mecz i wielki żal

Miało być inaczej. Do Rosji pojechała reprezentacja składająca się z piłkarzy, którzy mogli czuć się na mundialu jak u siebie. Bohaterów liczonych w milionach euro transferów, uczestników Ligi Mistrzów, którzy wielki futbol znają z autopsji, a nie z telewizji i gry na konsoli.

fot. AFP