Szczepłek: Rozmówki polsko-japońskie Fotorzepa/Andrzej Bogacz

Jakiś miesiąc temu, już po zwolnieniu z funkcji trenera Japonii Vahida Halilhodzicia młodzi japońscy dziennikarze zwrócili się do mnie z prośbą o wywiad. Znam po japońsku dwa słowa: dziękuję i do widzenia, więc zgodziłem się z radością. Spytałem co ich sprowadza akurat do mnie, a nie do Roberta Lewandowskiego lub Adama Nawałki. Odpowiedzieli, że szukają w Polsce kogoś, kto pamięta wydarzenia futbolowe XX wieku i komputer w Tokio wyrzucił moje nazwisko.