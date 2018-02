Trzy filary dla państwa, biznesu i obywateli

Publikacja poœwięcona "Biznesowi i prawom człowieka" to wkład "Rzeczpospolitej" w podnoszenie œwiadomoœci, wiedzy i dobrej woli w sferze relacji między ludzkš pracš i kapitałem.

To temat, o którym od kilku lat głoœno jest w œwiecie i organizacjach międzynarodowych.

Poniżej dalsza częœć artykułu

ONZ przygotowała specjalny dokument - "Wytyczne dotyczšce biznesu i praw człowieka" - który nie został wystarczajšco spopularyzowany w naszym kraju. Chcemy to zmienić. Dokument ten opiera się na trzech filarach. Pierwszy to obowišzek państwa w zapewnieniu ochrony przed naruszaniem praw człowieka przez strony trzecie - w tym przedsiębiorstwa; chodzi tu przede wszystkim o prowadzenie odpowiedniej polityki, regulacje i praktykę orzeczniczš. Drugi filar to odpowiedzialnoœć biznesu - przedsiębiorstwa powinny dokładać należytej starannoœci, aby unikać naruszania praw przysługujšcych innym oraz reagować, gdy realizacja takich praw jest zagrożona - szczególnie, jeœli same się do tego przyczyniajš. Trzeci filar to potrzeba zapewnienia ofiarom szerszego dostępu do skutecznych œrodków zaradczych i naprawczych zarówno sšdowych, jak i pozasšdowych.

Do przeprowadzenia analizy sytuacji w Polsce, zebrania przykładów różnych działań, które już sš wprowadzane i sporzšdzenia katalogu tych, których brakuje, zaprosiliœmy ekspertów z ministerstw, organizacji pozarzšdowych i œwiatowych instytucji. Mamy nadzieję, że nasza publikacja przyczyni się do budowania Polski sprawiedliwszej - dla własnych obywateli i wszystkich innych.