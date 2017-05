Zamach w Manchesterze. Co najmniej 22 ofiary

Co najmniej jedna eksplozja miała miejsce w hali Manchester Arena pod koniec koncertu piosenkarki Ariany Grande

Policja potwierdziła, że w wyniku zdarzenia zginęły co najmniej 22 osoby, a około 59 zostało rannych

Policja ostrzega, by "trzymać się z daleka" od terenu zdarzenia

Służby uważają, że był to akt terrorystyczny przeprowadzony przez jednego zamachowca-samobójcę.

Sprawca zginął w zamachu

9.20

8.55

Kondolencje bliskim ofiar złożył prezydent Francji Emmanuel Macron. "Razem walczymy z terroryzmem" - napisał.

J'adresse mes pensées au peuple britannique, aux victimes et a leurs proches. Nous menons ensemble le combat contre le terrorisme. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 23 maja 2017

8.50

Shocked by the deadly explosion in #Manchester. Our thoughts and prayers are with the victims and families of those who have been injured. — EP President Tajani (@EP_President) 23 maja 2017

8.45

Na Downing Street flagi opuszczone do połowy masztów.

Union flags lowered to half mast in Downing Street following Manchester Arena attackhttps://t.co/Ty9bRdV4G4



(via @ChrisMasonBBC) pic.twitter.com/S3JieUS6rp — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 23 maja 2017

8.40

Na stacji metra Victoria znaleziono podejrzany pakunek. Stacja została ewakuowana.

UPDATE: Victoria Train Station has been closed due to a suspect package found near-by, British media reports. #Manchester — EvoNews (@EvoNewscom) 23 maja 2017

8.30

"To był atak zła. Jesteśmy w żałobie, ale jesteśmy silni" - powiedział burmistrz Manchesteru Andy Burnham.

"This was an evil act - we are grieving today but we are strong" Greater Manchester Mayor Andy Burnham on #manchesterexplosion @MayorofGM pic.twitter.com/S8FZr7GqFW — BBC Radio 5 live (@bbc5live) 23 maja 2017

8.20

Rzecznik rządu Rafał Bochenek: Nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy.

8.15

Polskie MSZ wydało komunikat, w którym składa kondolencje bliskim ofiar i prosi Polaków przebywających w Manchesterze o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń miejscowych służb.

MSZ z zaniepokojeniem przyjęło informacje o wybuchu w #Manchester. Przekazujemy wyrazy współczucia bliskim ofiar i brytyjskim władzom. — MSZ RP???? (@MSZ_RP) 23 maja 2017

8.00

Szef policji w Manchesterze: zginęły 22 osoby, wśród nich są dzieci.

Brytyjska policja uznaje zamach za akt terroryzmu, nawołując jednocześnie o niespekulowanie co do tożsamości i pochodzenia zamachowca-samobójcy.

Policja w Manchsterze uważa, że atak przeprowadziła jedna osoba, sprawdzane są jej ewentualne powiązania z siatkami terrorystycznymi.

Wszystkie osoby, które mają informacje pomocne w śledztwie, proszone są o przekazanie ich funkcjonariuszom.

7.47

Zawieszona kampania wyborcza w Wielkiej Brytanii

General election campaigning suspended after Manchester attack https://t.co/mNQjfye960 — The Guardian (@guardian) 23 maja 2017

7.30

Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie

7.25

Manchester opłakuje ofiary. Łączymy się w bólu. Terroryzm znowu dosięgnął niewinnych. Bestialski akt przemocy na który nie może być zgody. — Beata Szydło (@BeataSzydlo) 23 maja 2017

7.20

Ariana Grande zawiesza trasę koncertową, począwszy od koncertu w Londynie, który miał się odbyć 25 maja.

Ariana Grande has decided to postpone the European leg of her “Dangerous Woman” world tour https://t.co/63WKD4F3zg — FOX Cinemas (@FOXCinemas) 23 maja 2017

7.15

Media podają nieoficjalne informacje, że policja przeprowadziła kontrolowaną eksplozję ładunku wybuchowego znalezionego w ubraniach. Policja dotychczas nie potwierdziła tych wiadomości.

7.11

Polski konsulat w Manchesterze nie ma informacji o Polakach, którzy mogli ucierpieć w wyniku zamachu.

7.05

Lider Partii Pracy Jeremy Corbyn zawiesza kampanię wyborczą

#BREAKING May, Corbyn say suspended election campaign after Manchester attack — AFP news agency (@AFP) May 23, 2017

7.00 Kondolencje Europy

MT @EP_President: Zszokowany eksplozją w #Manchester. Nasze myśli i modlitwy są z ofiarami i rodzinami rannych. https://t.co/XwzkKm5DbO — Parlament Europejski (@Europarl_PL) 23 maja 2017

06:55

06:50

Reuters informuje, że sympatycy Państwa Islamskiego świętują zamach w mediach społecznościowych. Nawołują do przeprowadzania zamachów w innych miejscach.

06:23

Na Twitterze pojawiają się apele mieszkańców Manchesteru o oddawanie krwi z myślą o rannych w ataku.

I live in Manchester City centre and will be donating blood first thing tomorrow morning. You can do the same here. #ManchesterArena pic.twitter.com/bCINosKBWP — Tom Crossland (@TCrossland55) 23 maja 2017

06:11

Brytyjskie media pokazują najnowsze zdjęcia z miejsca tragedii:

The scene in #Manchester at the moment, as police continue to investigate pic.twitter.com/w9MIJwMf05 — Sky News (@SkyNews) May 23, 2017

06:10

- Nagle wszyscy zaczęli biec, ochroniarze uciekali razem z fanami - świadkowie eksplozji o dramatycznych wydarzeniach w Manchester Arena.

Źródło zdjęcia: AFP

06:09

Polski Konsulat Generalny w Manchesterze podał numer telefonu dyżurnego, pod który mogą dzwonić osoby szukające informacji o Polakach mieszkających w tym mieście.

Eksplozja w Manchester Arena. Kontakt w przypadku informacji dot. ob. RP, telefon dyżurny: +44 (0) 77 69 97 57 19. — PLinManchester (@PLinManchester) May 23, 2017

05:58

NEW: Video appears to show moment of blast at Manchester Arena. "Oh my God. What just happened?" https://t.co/rRPcjBF6cW pic.twitter.com/11h2fi22Ul — ABC News (@ABC) May 23, 2017

05:41

"I grabbed my daughter and ran" - Mum who took her nine-year-old girl to the #Manchester concert describes her 'devastating' experience pic.twitter.com/Omxk3f1Qto — Sky News (@SkyNews) May 23, 2017

05:38

Stacja metra Manchester Victoria we wtorek będzie nieczynna.

05:27

Brytyjskie media podają, że po wybuchu w Manchester Arena pomocy rannym i poszkodowanym udzielały załogi 60 karetek.

05:05

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

04:44

Według najnowszych informacji w ataku rannych zostało 59 osób.

04:43

Kondolencje rodzinom ofiar ataku w Manchesterze złożyła premier Szkocji Nicola Sturgeon.

Heartbreaking news from Manchester. My thoughts are with all those who have lost loved ones or been injured in this barbaric attack. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 23 maja 2017

04:35

Disturbing footage taken inside the #Manchester Arena captures the moment the explosion was heard pic.twitter.com/nSmQqAi0PI — Sky News (@SkyNews) May 23, 2017

04:33

My heart is in Manchester this night. Our thoughts are with the victims. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 23, 2017

04:24

Komendant policji w Manchesterze Ian Hopkins poinformował, że ranni trafili do sześciu szpitali w Manchesterze. - Obecnie traktujemy całe zdarzenie jak incydent terrorystyczny, dopóki nie uzyskamy dalszych informacji na temat tego, co się stało - dodał.

Hopkins zapewnił, że służby "robią wszystko, co mogą", aby wesprzeć osoby dotknięte atakiem terrorystycznym w Manchester Arena. Dodał, że policja koordynuje działania służb ratunkowych i uruchomiła specjalny numer infolinii dla osób, które obawiają się o zdrowie swoich najbliższych: (44) 0161 856 9400.

Hopkins nie ujawnił żadnych nowych informacji o przebiegu ataku, nie odpowiedział też na pytania dziennikarzy.

Źródło zdjęcia: AFP

04:16

Pogotowie w Manchesterze poinformowało, że do szpitali w całym mieście trafiło 59 osób. Jest także wiele osób rannych, które nie zgłosiły się na pogotowie. Świadkowie twierdzą, że pod Manchester Arenę wciąż podjeżdżają karetki.

04:11

Okładki brytyjskich gazet prezentują na ogół jedno zdjęcie. "Terrorystyczna rzeź na koncercie" - pisze gazeta Metro. Daily Mirror prezentuje tezę podawaną wcześniej przez amerykańskie telewizje, że za wybuchem stoi terrorysta - samobójca.

Foto: Okładki wtorkowych wydań brytyjskich dzienników

03:56

Burmistrz metropolitalny Manchesteru Andy Burnham, który objął swoje stanowisko na początku maja, napisał, że "kieruje swoje serce do rodzin, które straciły bliskich, a podziw - do naszych odważnych służb ratunkowych". "To okropna noc dla naszego wspaniałego miasta" - dodał.

03:50

Premier Theresa May poinformowała, że w związku z wybuchem w Manchesterze zawiesza kampanię przed zaplanowanymi na 8 czerwca wyborami. Rano z udziałem premier ma się odbyć posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego COBRA.

Także Tim Farron, lider Liberalnych Demokratów, odwołał swoją wizytę w Gibraltarze. Jeremy Corbyn z Partii Pracy powiedział, że był to "straszny incydent" i łączy się w bólu z ofiarami.

03:45

Konsulat RP w Manchesterze poinformował na swojej stronie internetowej, że "w chwili obecnej nie posiada informacji o tym, aby wśród poszkodowanych w incydencie w Manchester Arena znajdowały się osoby narodowości polskiej".

Jednocześnie przekazano nr telefonu dyżurnego: +44 (0) 77 69 97 57 19 dla osób posiadających "jakiekolwiek informacje dotyczące obywateli polskich, którzy ucierpieli w tym zdarzeniu" w Manchesterze.

03:32

Na miejsce zdarzenia wciąż zjeżdżają rodzice dzieci, które brały udział w koncercie. 24-letnia amerykańska piosenkarka Ariana Grande jest popularna wśród młodzieży. Na Facebooku śledzi ją około 32 milionów fanów.

31 maja i 1 czerwca Ariana Grande ma zaplanowane koncerty w Łodzi.

burmistrz metropolitalny Manchesteru Andy Burnham, który objął swoje stanowisko na początku maja, napisał, że "kieruje swoje serce do rodzin, które straciły bliskich, a podziw - do naszych odważnych służb ratunkowych". "To okropna noc dla naszego wspaniałego miasta" - dodał.

Ariana Grande

Foto: AFP

03:20

"Pracujemy nad ustaleniem wszelkich szczegółów tego, co policja traktuje jako przerażający atak terrorystyczny. Wszystkie nasze myśli kierują się ku ofiarom i rodzinom tych, którzy zostali poszkodowani" - napisała w oświadczeniu brytyjska premier Theresa May.



03:18

Policja informuje, że na terenie, na którym doszło do wybuchu, wciąż jest wiele osób - pojemność Manchester Areny wynosi 21 tys. ludzi.

W ewakuację zaangażowane są autobusy oraz taksówki, które oferują bezpłatne przejazdy dla osób chcących opuścić teren Areny.

03:13

Brytyjski minister ds. bezpieczeństwa narodowego Ben Wallace wezwał do czujności - pisze Guardian. Nazwał zdarzenie "atakiem" i poprosił, by w przypadku zauważenia czegoś podejrzanego, dzwonić na specjalną linię 0-800 789-123. Policja informowała wcześniej, że traktuje zagrożenie jako atak terrorystyczny, ale czekamy w tej sprawie na potwierdzenie.

02:53

Na 2:00 lokalnego czasu (3:00 w Polsce) policja zapowiada konferencję prasową.

02:50

Kontrolowany wybuch w parku przy katedrze Manchesterze został przeprowadzony "na wszelki wypadek" z powodu porzuconych ubrań - informuje policja brytyjska.

You can hear the bang from the controlle explosion. We were told to stand against the wall but away from windows pic.twitter.com/3OUeCiiStT — Eleanor Barlow (@EleanorBarlow) 23 maja 2017

02:48

- To brzmiało jak wystrzał. Początkowo myśleliśmy, że pękł reklamowy balon, ale później poczuliśmy wibracje i zdaliśmy sobie sprawę, że to nie było to. Nasi rodzice usłyszeli eksplozję z hotelu - cytuje 16-letniego świadka, uczestnika koncertu Guardian.

- Widzieliśmy ludzi padających na krzesła i próbujących się wydostać, a gdy wybiegliśmy, zobaczyliśmy krew na ścianach - opowiadała brytyjskiej gazecie 15-letnia dziewczyna.

02:41

W oświadczeniu wydanym na twitterze Manchester Areny czytamy, że do wybuchu, w którym śmierć poniosło co najmniej 19 osób, doszło poza terenem hali. Wcześniejsze doniesienia mówiły, że zdarzenie miało miejsce w foyer, w pobliżu kas biletowych.

02:30

Policja ostrzega, że w pobliżu parku położonego obok katedry w Manchesterze dojdzie do kontrolowanej eksplozji. Park położony jest kilkaset metrów od Manchester Areny, po drugiej stronie stacji kolejowej.

02:23

Świadkowie relacjonowali w rozmowie z mediami "głośny huk" przypominający eksplozję w tylnej części mieszczącej 21 tys. osób hali, w pobliżu kas biletowych.

02:13

Policja potwierdza - co najmniej 19 osób zginęło w wyniku wybuchu, a około 50 jest rannych.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

02:10

Wielu amerykańskich urzędników twierdzi, że władze brytyjskie podejrzewają, iż w Manchesterze doszło do samobójczego ataku bombowego - twierdzi amerykańska telewizja NBC News. Brytyjski Telegraph informuje, że policja nie potwierdza tych doniesień.

BREAKING: Multiple U.S. officials say UK authorities suspect Manchester incident was conducted by a suicide bomber https://t.co/D0kEd0YliV pic.twitter.com/aqCtRQxHSt — NBC News (@NBCNews) May 23, 2017

Świadkowie relacjonowali w rozmowie z mediami "głośny huk" przypominający eksplozję w tylnej części mieszczącej 21 tys. osób hali, w pobliżu kas biletowych.

Według komunikatu opublikowanego przez Greater Manchester Police na Twitterze, "służby ratunkowe reagują na doniesienia o eksplozji w Manchester Arena".

Emergency services responding to serious incident at Manchester Arena. Avoid the area. More details will follow as soon as available — G M Police (@gmpolice) 22 maja 2017

"Prosimy, unikajcie tej okolicy podczas gdy służby ratunkowe pracują na miejscu zdarzenia" – podkreślono w komunikacie dodając, że "szczegóły incydentu zostaną podane do wiadomości tak szybko, jak to będzie możliwe".

Pogotowie w Manchesterze prosi, by wzywać karetki tylko do wypadków zagrożenia życia i informuje, że w akcję ratunkową zostały zaangażowane duże jej zasoby.

Na miejscu są już specjalne jednostki saperskie. Policja systematycznie rozszerza kordon, którym otoczyła miejsce zdarzenia. Nad terenem latają policyjne helikoptery.

A bomb disposal unit has just arrived outside the Manchester Arena. Can also hear sniffer dogs being brought out of the vans pic.twitter.com/SgTPZxMLyg — Chris Slater (@chrisslaterMEN) 22 maja 2017

National Rail, operator linii kolejowych w Wielkiej Brytanii, poinformował również o tym, że pobliska stacja kolejowa Manchester Victoria została wyłączona z użytku.

Wychodziliśmy z koncertu i gdy byliśmy przy samych drzwiach, nastąpiła wielka eksplozja i wszyscy zaczęli krzyczeć - powiedziała cytowana przez agencję Reuters Catherine Macfarlane.

- To była ogromna eksplozja - można to było poczuć w piersiach. Zrobił się chaos. Wszyscy zaczęli biegać i krzyczeć, próbując wydostać się z Areny - dodała.

Filmy i zdjęcia opublikowane w internecie pokazują panikę widzów zgromadzonych na koncercie i szereg pojazdów na sygnale w pobliżu mieszczącej 21 tys. osób hali.

BREAKING: Police: "Number of fatalities" at Ariana Grande concert in Manchester, England. Video shows panicked fans. pic.twitter.com/IK0kwj6T2x — Nina Harrelson ?? (@NinaHarrelsonTV) 22 maja 2017

Just arrived outside the Manchester Arena where there is a huge emergency service response including armed officers standing guard pic.twitter.com/kfF2lIaZXy — Chris Slater (@chrisslaterMEN) 22 maja 2017

Świadkowie incydentu mówili w rozmowie z BBC, że do obrażeń mogło dojść w trakcie paniki, która wybuchła po głośnym huku. Ich zdaniem huk mógł zostać spowodowany np. przez pękające wielkie balony, które były elementem scenografii występu.

Informacja o wybuchu nie została na razie potwierdzona przez policję ani służby porządkowe, które znajdują się na miejscu.