Wybory we Francji: Sylwetki kandydatów na prezydenta

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Marine Le Pen, Front Narodowy

16 stycznia 2011 roku stanęła na czele Frontu Narodowego, zastępując na tym stanowisku swojego ojca. Le Pen wystartowała w wyborach prezydenckich w 2012 roku. W głosowaniu, które odbyło się 22 kwietnia otrzymała około 6,42 miliona głosów (17,90%), zajmując wśród dziesięciu kandydatów trzecie miejsce i przegrywając w pierwszej turze.

W roku 2014, kierowany przez Marine Le Pen Front Narodowy zwyciężył we francuskich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Partia Le Pen uzyskała wówczas 24 mandaty w PE VIII kadencji, z których jeden z nich przypadł jej samej. W grudniu 2015 roku Front Narodowy uzyskał najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów regionalnych (ok. 28%), a jego kandydaci zajęli pierwsze miejsca w wyborach na prezydentów regionów. W drugiej turze Front Narodowy uległ jednak centroprawicy i lewicy, nie wygrywając w żadnym z regionów. Marine Le Pen przegrała wtedy w Nord-Pas-de-Calais-Pikardia z Xavierem Bertrandem.

Czego chce Marine Le Pen?

W kwestii imigracji kandydatka Frontu Narodowego zaproponowała między innymi ograniczenie jej do 10 tys. ludzi rocznie, a także m.in. odebranie możliwości podwójnego obywatelstwa dla nie-Europejczyków.



W sprawach obronności i bezpieczeństwa Le Pen zgłosiła postulat zwiększenia liczebności policji o 15 tys. funkcjonariuszy, a także kary dożywotniego więzienia za "najcięższe przestępstwa", co oznacza wycofanie się z wcześniejszych apeli o przywrócenie kary śmierci.

Szefowa Frontu zapowiedziała także zorganizowanie, w razie wygranej, dwóch referendów - na temat zasady "priorytetu narodowego" i "odzyskania suwerenności" w czterech obszarach: budżetowym, terytorialnym, monetarnym i legislacyjnym.

Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat

Czytaj więcej:

Marine Le Pen u progu zdobycia władzy

Marine Le Pen powalczy o prezydenturę z Jean-Luc Melenchonem?

Połowa wyborców chce populisty

Emmanuel Macron, En Marche

Od 2012 do 2014 roku pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego Pałacu Elizejskiego w administracji prezydenta François Hollande'a. 26 sierpnia 2014 roku zajmując stanowisko Arnauda Montebourga stał się ministrem gospodarki, przemysłu i cyfryzacji w rządzie Manuela Vallsa.

W trakcie pełnienia urzędu popadł w konflikt z działaczami związków zawodowych. Jednocześnie zyskał także osobistą popularność i zaczął być uwzględniany w sondażach przeprowadzanych na potrzeby wyborów prezydenckich w 2017 roku. W kwietniu 2016 roku założył własny ruch polityczny pod nazwą En Marche!, a jego polityczne zaangażowanie zostało publicznie skrytykowane przez prezydenta.

30 sierpnia Emmanuel Macron odszedł z urzędu ministra. Zadeklarował start w wyborach prezydenckich w 2017 roku jako kandydat niezależny. Odmówił udziału w prawyborach zorganizowanych przez socjalistów, w których zwyciężył Benoit Hamon.

Czego chce Emmanuel Macron?

Zrealizować plan inwestycyjny w wysokości 50 mld euro obejmujący szkolenia zawodowe, przejście na energię odnawialną, infrastrukturę i modernizację



Zwracać pełne koszta za okulary, protezy i aparaty słuchowe

Zredukować podatki i dać większą swobodę firmom renegocjującym 35-godzinny tydzień pracy

Obniżyć stopę bezrobocia do 7% (obecnie wynosi 9,7%)

Zakazać używania telefonów komórkowych w szkołach dla osób poniżej 15 roku życia

Czytaj więcej:

Macron, a po nim potop

Emmanuel Macron ofiarą rosyjskich mediów i rosyjskiego internetu?

Macron nie dał się zmiażdżyć Le Pen

Francois Fillon, Republikanie

Po przegranych przez Nicolasa Sarkozy'ego wyborach prezydenckich w 2012 roku François Fillon ogłosił swoją dymisję. Urząd premiera sprawował do czasu desygnowania przez François Hollande'a nowego premiera 15 maja 2012 roku. W wyborach parlamentarnych odbywających się w tym samym roku uzyskał poselską reelekcję.W listopadzie 2012 roku po konflikcie wewnątrz UMP grupa około 70 posłów skupionych wokół byłego premiera powołała odrębną grupę poselską pod nazwą Rassemblement-UMP. Do zjednoczenia obu partyjnych frakcji doszło w styczniu 2012 roku.

W 2016 roku François Fillon wziął udział w prawyborach przed wyborami prezydenckimi w 2017 roku, które zorganizowała centroprawica skupiona wokół partii Republikanie, będącej następczynią UMP. Wygrał on pierwszą turę z wynikiem 44%, przed Alainem Juppé (29%) i Nicolasem Sarkozym (21%). W drugiej turze odniósł zwycięstwo nad swoim kontrkandydatem, zdobywając około 67% głosów i uzyskując tym samym prezydencką nominację.

Francuski tygodnik satyryczny "Le Canard Enchaine" podał w styczniu 2017 roku, że żona Fillona była przez lata wynagradzana z funduszy parlamentarnych za fikcyjną pracę. Według tygodnika Penelope Fillon zarobiła ok. 600 tysięcy euro za bycie zatrudnioną jako asystentka swego męża, a następnie jego następcy w Zgromadzeniu Narodowym (parlamencie), a następnie za pracę w pewnym piśmie kulturalnym. Tygodnik zaznaczył, że nie ma dowodów, by żona Fillona naprawdę pracowała. Mimo skandalu, Fillon ogłosił wówczas, że nie wycofa się z wyścigu wyborczego.

Czego chce Francois Fillon?

Zwolnić pół miliona urzędników



Wydłużyć czas pracy w sektorze publicznym z 35 do 39 godzin tygodniowo (bez zmiany wynagrodzenia) i do 48 godzin w sektorze prywatnym

Obciąć wydatki państwa o 110 mld euro rocznie

Znieść branżowe przywileje emerytalne

Obniżyć podatki dla przedsiębiorców

Znieść sankcje UE wobec Rosji i pomóc prezydentowi Syrii Baszarowi al-Assadowi pokonać Daesh

Czytaj więcej:

Fillon obiecuje przywrócić potęgę kraju

Fillon nie wycofa się z wyborów w związku ze skandalem

Francja ma wreszcie przywódcę

Benoit Hamon, Partia Socjalistyczna

W 2008 roku zadeklarował zamiar ubiegania się o przywództwo w Partii Socjalistycznej, ostatecznie ogłosił jednak swoje poparcie dla Martine Aubry. 16 maja 2012 roku objął urząd ministra delegowanego ds. ekonomii społecznej i solidarności w rządzie, którego premierem został Jean-Marc Ayrault. Utrzymał to stanowisko również w drugim rządzie tego samego premiera (od 21 czerwca 2012 roku), uzyskując wcześniej w wyborach parlamentarnych mandat deputowanego do Zgromadzenia Narodowego XIV kadencji.

2 kwietnia 2014 roku przeszedł na urząd ministra edukacji narodowej, szkolnictwa wyższego i badań naukowych w rządzie Manuela Vallsa. Zakończył urzędowanie 25 sierpnia 2014 roku. W styczniu 2017 roku wziął udział w zorganizowanych przez socjalistów prawyborach przed wyborami prezydenckimi. W pierwszej turze głosowania zajął pierwsze miejsce z wynikiem około 36% głosów, wyprzedzając m.in. Manuela Vallsa. W drugiej turze zorganizowanej 29 stycznia 2017 zdobył większość głosów (blisko 59%), oficjalnie stając się kandydatem Partii Socjalistycznej w wyborach prezydenckich.

Czego chce Benoit Hamon?

Przeprowadzić referendum, w którym Francuzi wypowiedzieliby się na temat propozycji, by cudzoziemcy mieszkający we Francji mogli brać udział w wyborach lokalnych.

Ograniczyć liczbę kadencji prezydenta do jednej, trwającej siedem lat (obecnie prezydentem Francji można być przez dwie pięcioletnie kadencje).

Umieścić w konstytucji zapis o możliwości proponowania ustaw lub blokowania ustaw przyjętych przez parlament przez 1 proc. Francuzów posiadających czynne prawo wyborcze. W takim przypadku ustawa byłaby przedmiotem referendum ogólnokrajowego - i tylko zaakceptowana w nim mogłaby wejść w życie.

Zalegalizować marihuanę

Wprowadzić podstawowy plan zarobkowy, który zwiększy wynagrodzenie osób zarabiających poniżej 2,185 euro miesięcznie

Czytaj więcej:

Benoit Hamon chce stworzyć VI Republikę

Benoit Hamon zwycięzcą prawyborów we francuskiej Partii Socjalistycznej

Benoit Hamon proponuje Francuzom 32 godziny pracy w tygodniu

Jean-Luc Melenchon, Partia Lewicy

W roku 2004 w ramach Partii Socjalistycznej współtworzył frakcję pod nazwą Ruch na Rzecz Republiki Socjalnej (Pour la République Sociale), która opowiadała się za przyjęciem bardziej lewicowego i eurosceptycznego kursu przez całe ugrupowanie. W 2008 roku wraz z częścią przywódców PRS opuścił PS, stając następnie na czele nowej formacji pod nazwą Partia Lewicy.

Przed wyborami europejskimi w 2009 roku podpisał porozumienie z Francuską Partią Komunistyczną o utworzeniu koalicji wyborczej (tzw. Frontu Lewicy). W tym samym roku z ramienia tego bloku uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego.

W 2012 roku został kandydatem Frontu Lewicy w wyborach prezydenckich. W niektórych sondażach w 2012 uzyskiwał poparcie na poziomie 14–15%. W głosowaniu z 22 kwietnia 2012 roku otrzymał około 3,99 miliona głosów (11,11%), zajmując wśród 10 kandydatów 4. miejsce i przegrywając w pierwszej turze.

W 2014 został wybrany na kolejną kadencję Europarlamentu. W tym samym roku zrezygnował z kierowania Partią Lewicy.

Czego chce Jean-Luc Melenchon?

Aby podatki były progresywne. Niskie dochody mają być opodatkowane według niskich stawek, a zarobki powyżej kolejnych progów wpadałyby w coraz wyższe stawki podatkowe.

Podniesienia płacy minimalnej i w pełni darmowej opieki zdrowotnej

Wyeliminować bezdomność

Czytaj więcej:

Melenchon znów przed Fillonem w pierwszej turze wyborów

Marine Le Pen powalczy o prezydenturę z Jean-Luc Melenchonem?

Połowa wyborców chce populisty

Kim są pozostali kandydaci?

Nathalie Arthaud, Walka Robotnicza

Nathalie Arthaud to francuska profesor ekonomii, rzecznik prasowy partii Walki Robotniczej (LO).

Arthaud jest również radną w Vaulx-en-Velin, gdzie zajmuje się przede wszystkim sprawami młodzieży. Do rady miasta została wybrana z listy prowadzonej przez Francuską Partię Komunistyczną. Nathalie Arthaud jest także aktywną uczestniczką inicjatyw obywatelskich prowadzonych przez ruch alternatywny.

Podczas wyborów prezydenckich w 2007 roku Nathalie Arthaud była rzecznikiem prasowym Arlette Laguiller, będącą wówczas kandydatką Walki Robotniczej na urząd prezydenta Francji.

Podczas wyborów regionalnych w 2010 roku stanęła natomiast na czele listy Walki Robotniczej w okręgu Rodan-Alpy, zdobywając 1,42% głosów, zajmując tym samym ostatnie miejsce pod względem poparcia pośród dziewięciu kandydatów.

W wyborach prezydenckich w 2012 wystartowała jako kandydatka Walki Robotniczej i zdobyła w nich około 0,6 procent.

Francois Asselineau, Ludowa Unia Republikańska

Francois Asselineau jest francuskim politykiem i generalnym inspektorem ds. Finansów.

Asselineau, zanim stworzył własną partię polityczną, był członkiem Rally for France i UMP. Jego ruch promuje wycofanie się Francji z Unii Europejskiej, strefy euro i NATO.

Asselineau nie identyfikuje się ani z lewicą ani z prawicą. Jego poglądy zostały przez wielu obserwatorów uznawane są za teorie spiskowe.

Przedstawia się jako "kandydat Frexit"

Jacques Cheminade, Solidarność i postęp

Francuska osobowość ze świata polityki, kandydat w wyborach prezydenckich 1995 roku (0.28% otrzymanych głosów w pierwszej turze), twórca partii Solidarité et Progres (Solidarność i Postęp) w 1996 roku. W 2012 roku ponownie ubiegał się o fotel prezydenta Francji.

Poglądy polityczne Cheminade'a są inspirowane de Gaullem i Jauresem. Skupiają się głównie na krytykowaniu ekonomii spekulacyjnej, która w jego opinii niszczy ekonomię. Istotnym elementem programu Cheminade'a jest podbój przestrzeni pozaziemskiej (m.in. przez wykorzystywanie możliwości związanych z eksploatacją planety Mars).

Nicolas Dupont-Aignan, Powstań Francjo

W 1999 roku powołał własny eurosceptyczny ruch polityczny pod nazwą Powstań Republiko (Debout la République). Organizacja krótko współpracowała ze Zgromadzeniem na rzecz Francji. W 2002 roku przyłączyła się do Unii na rzecz Ruchu Ludowego. Nicolas Dupont-Aignan dwukrotnie bez powodzenia kandydował na stanowisko prezydenta tego ugrupowania (w 2002 i w 2004 roku), otrzymując poparcie na poziomie 15% i 9%.

W 2007 roku wystąpił z UMP, doprowadził do przekształcenia Powstań Republiko w samodzielną partię polityczną o profilu konserwatywnym i suwerennistycznym. Zadeklarował zamiar startu w wyborach prezydenckich w tym samym roku, nie zdołał jednak zebrać wymaganych 500 podpisów poparcia. Wystartował w wyborach w 2012 roku. W głosowaniu z 22 kwietnia otrzymał 640 tys. głosów (1,79%), zajmując wśród 10 kandydatów 7. miejsce i przegrywając w pierwszej turze. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku po raz kolejny natomiast został wybrany na deputowanego.

Jean Lassalle, Opór!

W 2002 roku wszedł do parlamentu z listy centrum. Zasłynął strajkiem głodowym, który prowadził przeciw przeniesieniu za granicę produkcji zakładów ze swojego departamentu.

W roku 2013 pieszo obszedł Francję chcąc zapoznać się z „lokalnymi problemami”. W jego programie jest między innymi wydawanie za darmo prawa jazdy oraz obowiązkowa służba cywilna.

Philippe Poutou, Nowa Partia Antykapitalistyczna

Philippe Poutou to francuski polityk, związkowiec, działacz społeczny i członek Nowej Partii Antykapitalistycznej.

Jest sekretarzem Powszechnej Konfederacji Pracy w Ford Motor Company, w regionie Akwitania jest pracownikiem firmy. W 2007 roku brał główną rolę w negocjacjach związkowców z firmą która planowała zwolnić 2000 pracowników i był rzecznikiem związkowców.

W czerwcu 2011 roku został wybrany na kandydata Nowej Partii Antykapitalistycznej na stanowisko prezydenta Francji. Startował ponadto bez powodzenia do parlamentu w 2007 roku i w wyborach samorządowych w 2010 roku. W wyborach prezydenckich w 2012 roku uzyskał 1,2 procent.

Chce obniżyć wiek emerytalny do 60 lat i skrócić tydzień pracy do 32 godzin.