"Bild" do Lewandowskiego: Niewdzięczne, nieprofesjonalne, niemoralne

Przypomnijmy: Lewandowski dzień po klęsce w pojedynku z Kolumbią (0:3) pojawił się na konferencji prasowej reprezentacji Polski. Jego wypowiedzi zostały odczytane jako próba zrzucenia winy za porażki na kolegów z ekipy. Snajper mówił między innymi, że "żyje z podań" i "nie wyszkolono go tak, żeby minął kilku rywali i strzelił bramkę". Te słowa były jeszcze w poniedziałek szeroko cytowane za naszą zachodnią granicą - pisze Onet.

We wtorkowym wydaniu "Bilda" suchej nitki na "Lewym" nie zostawia Draxler, którego zdaniem zachowanie zawodnika było poniżej wszelkiej krytyki. "Jako pierwsza z gwiazd Bayernu pojedzie do domu. Myślę, że są tacy, którzy mają z tego powodu małą satysfakcję. Jasne, podczas mistrzostw wiele zależy od drużyny, a Polska to nie ekipa ze ścisłej czołówki, ale z drugiej strony - mundial to okno wystawowe, w którym można zaprezentować się największym klubom. Lewandowski narzekał jednak tylko na jakość swojego zespołu" - pisze.

Felietonista w dalszej części odnosi się do marzeń Lewandowskiego o grze w Realu Madryt. "Nie lubię zawodników, podpisujących długoterminowe kontrakty, mających wielomilionowe wynagrodzenie, którzy nagle, kiedy tylko coś przestaje im odpowiadać, szukają zmiany. To niewdzięczne, nieprofesjonalne, a nawet niemoralne" - grzmi. Jego zdaniem Królewscy po takim występie na mundialu nie będą już raczej zainteresowani Polakiem.