35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego - relacja

08.50

Jarosław Kaczyński, pytany o 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, powiedział:

"Z jednej strony, to jest wspomnienie szczególnego dnia, w którym okazało się, że władza komunistyczna musi sięgnąć do użycia siły w wielkiej ogólnonarodowej, ogólnopaństwowej skali, żeby się utrzymać. To była całkowita kompromitacja tej władzy. Dziś wiemy zresztą, że na posiedzeniu Biura Politycznego, które zatwierdzało tę decyzję, sam Jaruzelski powiedział, że to jest całkowita kompromitacja socjalizmu".

08.04

Dziś 35 rocznica okrutnego nieinternowania Jarosława Kaczyńskiego. — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) December 13, 2016

08.00

Marsz Komitetu Obrony Demokracji "Stop dewastacji Polski" rozpocznie się we wtorek o godz. 16.30 na rondzie de Gaulle'a w Warszawie, przy dawnej siedzibie KC PZPR, następnie przejdzie Alejami Jerozolimskimi pod siedzibę PiS przy ul. Nowogrodzkiej, gdzie jego uczestnicy mają zacząć się gromadzić od godz. 17 - poinformowało biuro prasowe KOD. Marsz został zarejestrowany na 30 tys. osób.

07.55

13 XII Polacy powinni oddać hołd ofiarom stanu wojennego, a nie urządzać na ulicach partyjne hucpy z wypowiadaniem posłuszeństwa władzy. — Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) December 13, 2016

07.37

Kto był zwolennikiem sowieckiej interwencji? Czytaj więcej

07.34

Stan wojenny w Trójmieście na fotografiach - czytaj więcej

06.45

Im większy był strach, tym głośniej się modliliśmy. I wtedy weszli zomowcy – wspominają uczestnicy wydarzeń sprzed 35 lat we wrocławskim Polarze. Czytaj więcej



06.00

Pod tablicą upamiętniającą Grzegorza Przemyka, pobitego na śmierć przez milicjantów, uczczono w nocy z 12 na 13 grudnia w Warszawie pamięć ofiar stanu wojennego w 35. rocznicę jego wprowadzenia. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele klubu Kukiz'15.

O północy na ulicy Jezuickiej w Warszawie zgromadziło się kilkadziesiąt osób, by złożyć kwiaty i zapalić znicz pod tablicą upamiętniającą Grzegorza Przemyka, ucznia XVII LO im. Frycza Modrzewskiego w Warszawie, pobitego na śmierć przez milicjantów w komisariacie przy ulicy Jezuickiej 14 maja 1983 r. Czytaj więcej

05.42

Historii podziemnego Radia „Solidarność” w Poznaniu poświęcona jest organizowana przez IPN gra miejska dla młodzieży "Nielegalny eter. Radio Solidarność”. Przedsięwzięcie przygotowano z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Gra miejska dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzona zostanie w piątek w stolicy Wielkopolski. Natalia Cichocka z poznańskiego oddziału IPN podała, że jej uczestnicy będą mieli okazję poznać środowisko twórców rozgłośni i miejsca związane z radiem.