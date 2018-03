Kobiety „siedzą” w domu, budżet państwa traci miliardy

Najpierw opieka nad dzieckiem, póŸniej nad starszymi rodzicami – kobiety w Polsce nie majš kiedy pracować.

Cztery na dziesięć kobiet nie pracuje ani nie szuka zatrudnienia. Budżet państwa traci na tym nawet do 1 proc. PKB rocznie – wynika z najnowszego raportu „Ukryty potencjał polskiego rynku pracy" opracowanego przez firmy Deloitte oraz Coca-Cola. Autorzy badania policzyli, że gdyby liczba pracujšcych kobiet wzrosła do 2025 r. o 175 tys., to PKB może w tym okresie zwiększyć się o 50 mld zł, a do budżetu z tytułu podatków trafi dodatkowo 19 mld zł.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Niska aktywnoœć zawodowa kobiet jest niekorzystna nie tylko dla gospodarki i finansów publicznych, ale także dla nich samych, bo nie odkładajš na swojš emeryturę – zwraca uwagę prof. Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego. – Ryzykujš, że pod koniec życia będš zależne od innych lub zmuszone do korzystania z pomocy społecznej – dodaje.

Kobiety nie rezygnujš z pracy zawodowej z lenistwa, ale z koniecznoœci. Z raportu wynika, że sš aktywne, ale raczej w domu niż w firmie. Co więcej, na wykonywanie obowišzków domowych poœwięcajš aż 60 godzin tygodniowo – czyli o 20 godzin więcej niż osoby zatrudnione na pełny etat.

Dlaczego nie pracujš? Na pierwszym miejscu wœród barier ograniczajšcych dostęp do rynku pracy autorzy raportu wymienili koniecznoœć opieki nad dzieckiem. Z tego powodu z pracy zrezygnowało 34 proc. ankietowanych kobiet w wieku 18–59 lat.

Co ciekawe, już 7 proc. kobiet zrezygnowało z zatrudnienia, bo musiało zajšć się starszym członkiem rodziny. – Kobietom jest coraz trudniej wyjœć z domu. W ostatnich latach wiek rodzenia dzieci wyraŸnie się przesunšł. W praktyce oznacza to, że w momencie, gdy ich dzieci sš już starsze, muszš zaopiekować się rodzicami swoimi i swojego partnera – mówi Anna Solarek z polskiego biura Coca-Cola.

Brak systemu wsparcia dla kobiet to ogromny problem dla pracodawców. – Mamy poczucie, że państwo przerzuciło na nas obowišzek zorganizowania systemu wsparcia dla kobiet, które starajš się łšczyć obowišzki rodzinne z zawodowymi – mówi Anna Kornacka z zachodniopomorskiego oddziału Konfederacji Lewiatan. – W firmach coraz częœciej powstajš żłobki i przedszkola. Wiele przedsiębiorstw, by zachęcić kobiety do zatrudnienia, zdecydowało się na wprowadzanie elastycznych systemów pracy i umożliwia pracę z domu – dodaje.

Co pišta kobieta straciła etat, bo pracowała na podstawie umowy o pracę na czas okreœlony, która wygasła. Tak bardzo często dzieje się wtedy, gdy kobieta zachodzi w cišżę. Zgodnie z prawem umowę przedłuża się jej do dnia porodu. Jednak po zakończeniu urlopu macierzyńskiego zwykle nie ma ona już gdzie wracać.

Zdarza się także, że kobieta nie może podjšć pracy, bo nie ma jak do niej dojechać – na takie problemy skarży się 4 proc. ankietowanych kobiet. Z kolei 8 proc. twierdzi, że nie podejmuje zatrudnienia, bo otrzymywane przez nie oferty pracy sš mało atrakcyjne finansowo.

– Zauważyliœmy, że kobiety bardzo często obawiajš się tego, że wraz z rozpoczęciem pracy stracš prawo do przysługujšcych im œwiadczeń socjalnych otrzymywanych z tytułu opieki nad osobš zależnš – mówi Anna Solarek. Atrakcyjnoœć składanej kobietom oferty pracy ma coraz większe znaczenie od czasu wprowadzenia œwiadczenia 500+. Spowodowało ono, że częœć gorzej zarabiajšcych kobiet woli pozostać w domu z dziećmi, by otrzymywać wyższe œwiadczenia. Z opublikowanych kilka dni temu przez Główny Urzšd Statystyczny danych wynika, że w ostatnim kwartale 2017 r. aktywnoœć zawodowa kobiet była najniższa od 2003 r. i wyniosła 74,2 proc. Zainteresowanie pracš spadło przede wszystkim w tych rodzinach, w których pobierane jest œwiadczenie także na pierwsze dziecko.