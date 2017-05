Co drugi rodzic nie widzi problemu w nadwadze lub otyłości swojego dziecka

Dieta bezglutenowa. O co chodzi z tą modą

Tylko 56,6 proc. dzieci ma prawidłową wagę – wynika z opublikowanego we środę raportu COSI, międzynarodowego badania przeprowadzonego przez WHO. Jego autorzy pod koniec ubiegłego roku przebadali 3400 uczniów drugich i trzecich klas szkół podstawowych w całej Polsce. Ustalili, że jedna trzecia z nich (31,2 proc.) cierpi z powodu nadwagi (18,5 proc.) lub otyłości (12,7 proc.). Niedowagę – głównie małego stopnia – ma 12,2 proc. dzieci.

To odbija się na ich zdrowiu. – Co 10. ośmiolatek ma nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi. Może to sugerować rozwój zespołu metabolicznego u tych dzieci w przyszłości – podkreśla główna koordynatorka COSI w Polsce prof. Anna Fijałkowska, kardiolog z Instytutu Matki i Dziecka.

W nie lepszej formie są polskie nastolatki – nadwagę stwierdzono także u 18 proc. badanych.

Dla porównania – najmniej otyłych nastolatków było wśród 15-letnich dziewczynek na Ukrainie (0,7 proc.), a najwięcej wśród 11-letnich chłopców w Macedonii (14 proc.).

Eksperci nie mają wątpliwości, że nadwaga i otyłość to efekt stylu życia. Z raportu wynika, że zaledwie co drugie dziecko je codziennie warzywa. Co dziesiąte – rzadziej niż raz w tygodniu.

Jednak pocieszające jest to, że ponad połowa ośmiolatków je słodycze rzadziej niż raz w tygodniu. To, zdaniem autorów, efekt wycofania słodyczy ze sklepików szkolnych.

Ale dzieci mają też za mało ruchu. I chociaż aż 72 proc. dzieci w weekendy co najmniej przez dwie godziny uprawia sport, to w czasie tygodnia nauki odsetek ten zmniejsza się do 41,7 proc. Być może liczba dzieci ważących zbyt dużo nie byłaby tak wysoka, gdyby ich rodzice częściej ją kontrolowali. – Z ankiet wypełnionych przez rodziców wynika jednak, że w większości postrzegają masę ciała swoich dzieci jako prawidłową – tylko 14 proc. rodziców uznało, że dziecko ma nadwagę – podsumowuje prof.