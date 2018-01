Sondaż: Zjednoczenie PO i Nowoczesnej? Tak, pod nową nazwą

Wyborcy Platformy, Nowoczesnej i ugrupowań lewicowych oczekujš od swoich partii zjednoczenia.

Wnioski z badania przeprowadzonego przez IBRiS w sprawie działań opozycji sš doœć jasne: PO i Nowoczesna mogłyby się zjednoczyć, ale pod innš nazwš. A jeœliby miała powstać nowa partia lewicy, powinna się budować wokół Barbary Nowackiej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Prawie 43 proc. badanych uważa, że zjednoczenie dwóch partii opozycji parlamentarnej to dobry pomysł. Za to aż 73 proc. jest zdania, że jeœliby już miało do tego dojœć, to pod nowš nazwš. Uważa tak większoœć wyborców wszystkich partii politycznych. Nie jest to przekonanie zbyt chwalebne dla obecnej opozycji.

Senatorowie apelujš

To efekt burzy, która przetoczyła się przez opozycję po ostatnim głosowaniu w sprawie aborcji. Sytuacja opozycji parlamentarnej nie jest godna pozazdroszczenia. W PO dalszy cišg zamieszania: 10 senatorów wystosowało list do władz partii, w którym apelujš o przywrócenie trójki posłów wykluczonych po głosowaniu w sprawie projektu „Ratujmy kobiety". Konserwatywny senator Jan Filip Libicki ostrzegł, że od odpowiedzi uzależnia swojš przyszłoœć w PO. Oficjalnie politycy partii Grzegorza Schetyny twierdzš, że przywrócenie jest możliwe tylko zgodnie ze statutem, tzn. jeœli trójka złoży odwołania do sšdu koleżeńskiego. Jednak wyrzuceni deklarujš, że tego nie zrobiš.

W œrodę po południu zbierze się klub Platformy, na którym będš omawiane sprawy dotyczšce konsekwencji głosowania aborcyjnego, jak również taktyka na najbliższš przyszłoœć. Z analizy naszego sondażu wynika natomiast, że wyborcy nie sš przywišzani do szyldu partii, na którš chcieliby głosować. 72 proc. z nich uważa, że PO powinna zjednoczyć się z Nowoczesnš, a 71 proc. – że powinno się to dokonać pod całkiem nowš nazwš. Warto dodać, że o ile nieco mniej wyborców Nowoczesnej – 65 proc. – uważa, że zjednoczenie jest dobrym pomysłem, to aż 86 proc. wierzy w magię nowej nazwy. Czyli nie wierzy w starš.

Nowoczesna też – tak jak Platforma – poszukuje nowej politycznej energii: złożyła już własny projekt dotyczšcy aborcji, a politycy partii Katarzyny Lubnauer apelowali, by sejmowa opozycja – przede wszystkim PO i UED – złożyła projekt Nowackiej raz jeszcze. Jak wynika z naszych informacji, nie zanosi się jednak na to, by na ten apel pozytywnie odpowiedziała PO.

Niewiele się też dzieje, jeœli chodzi o współpracę opozycji w wyborach samorzšdowych. Jedynym konkretnym terminem jest koniec stycznia – wtedy negocjacje w sprawie wspólnych list w Warszawie m.in. do Rady Miasta majš zakończyć Paweł Rabiej i Rafał Trzaskowski. Nastroje pogarszajš sondaże, w których PO oscyluje w granicach 15 proc, a Nowoczesna 6–8 proc. Kłopoty ma też PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz po odejœciu posła Mieczysława Baszki do Jarosława Gowina uratował klub parlamentarny tylko dzięki „technicznemu" przejœciu do klubu ludowców Michała Kamińskiego. W Sejmie cały czas kršżš plotki o kolejnych transferach do ugrupowania Jarosława Gowina, wzmacniajšc tylko złš atmosferę w opozycji.

– Elektorat PO na tle wyborców PiS czy kiedyœ SLD zawsze był „letni", głosujšcy warunkowo, mniejsze zastosowanie miało dla PO pojęcie „żlezanego elektoratu" – uważa politolog prof. Rafał Chwedoruk. – Ale w imię czego wielka PO ze swoimi strukturami, silna w samorzšdach, miałaby się jednoczyć z małš partiš pogršżonš w kryzysie?

Lewica razem?

Sytuację próbuje wykorzystać Barbara Nowacka. W niedzielę ma się odbyć spotkanie z udziałem wszystkich œrodowisk lewicowych, organizacji i partii. Udział zadeklarowali m.in. przedstawiciele SLD, Partii Razem, organizacji kobiecych. Jak wynika z naszych informacji, już teraz zgłoszenia na spotkanie, które odbędzie się w warszawskim Palladium, napłynęły od kilkuset osób i organizacji.

Ten trend także odzwierciedlony jest w sondażu IBRiS. Szanse na powstanie nowego ugrupowania daje lewicy 21 proc. badanych, ale głównie sš to wyborcy Kukiz'15 i PiS. Im bardziej na lewo, tym większa jest wiara w takš ewentualnoœć.

Pod czyim sztandarem? Aż 44 proc. badanych uważa, że gdyby do powstania nowej partii doszło, skupiłaby się ona wokół Barbary Nowackiej. Co więcej, w możliwoœć powstania nowego ugrupowania wokół Nowackiej wierzy po 50 proc. wyborców zarówno SLD, jak i Razem. WyraŸnie widoczne jest także to, że Nowacka uważana jest za kandydatkę kobiecš. Szanse na zostanie liderkš nowej partii lewicy daje jej połowa badanych kobiet i tylko 35 proc. mężczyzn.

– Polacy pozytywnie odnoszš się do pojęcia jednoœci, ale w polityce to nie ma większego znaczenia – uważa jednak prof. Chwedoruk. – Dyskusje o zjednoczeniu sš najchętniej słuchane na Nowogrodzkiej, bo to jest rozmowa o podzielonej opozycji. Między poszukiwaniem mitycznej jednoœci a realiami poparcia społecznego i możliwoœciami organizacyjnymi istnieje przepaœć.