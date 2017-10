Sondaż: Kto powinien opuścić rząd Beaty Szydło w ramach rekonstrukcji

Macierewicz, Szyszko, Radziwiłł? Który z ministrów powinien pożegnać się ze stanowiskiem w ramach rekonstrukcji rządu? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

"Będą zmiany w rządzie. Omawiam te zmiany z prezesem Jarosławem Kaczyńskim" - przyznała premier Beata Szydło.

Na liście do wymiany w ramach rekonstrukcji obok Witolda Waszczykowskiego w ostatnich dniach pojawiło się m.in. nazwisko Anny Streżyńskiej i Konstantego Radziwiłła.

Powtarzają się też informacje o możliwości zmiany szefa rządu. "Jeśli Jarosław Kaczyński miałby nie zostać premierem teraz, to czy byłby do tego w ogóle lepszy moment?" - zastanawia się Michał Szułdrzyński.

W sondażu przeprowadzonym na zlecenie serwisu rp.pl najwięcej respondentów (59 proc.) wskazało, że w ramach rekonstrukcji rząd powinien opuścić Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. Znaczący odsetek badanych uważa też, że rząd powinien opuścić Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości (43 proc.), premier Beata Szydło (43 proc.), Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych (43 proc.) oraz Jan Szyszko, minister środowiska (42 proc.).

- W podziale na płeć, mężczyźni częściej chcą odejścia Witolda Waszczykowskiego (50 proc. vs 36 proc. kobiet) oraz Mariusza Błaszczaka (41 proc. vs 32 proc.). W podziale na wiek, wraz z jego wzrostem rośnie odsetek badanych, którzy chcą odejścia Zbigniewa Ziobry, Antoniego Macierewicza, Witolda Waszczykowskiego, Jana Szyszki oraz premier Beaty Szydło, ale też Piotra Glińskiego, Mateusza Morawieckiego, Anny Zalewskiej, Krzysztofa Jurgiela, Konstantego Radziwiłła, Beaty Kempy oraz Elżbiety Witek - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

I dodaje, że za odejściem z rządu premier Beaty Szydło częściej są osoby o wykształceniu wyższym (49 proc.), o dochodzie od 3001 do 5000 zł (54 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tysięcy mieszkańców (57 proc.). Te same grupy wyrażają też częściej poparcie dla odejścia Zbigniewa Ziobry, Witolda Waszczykowskiego oraz Jana Szyszko.

Prof. Jacek Knopek z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu przypomina, że jeszcze 20 lat temu uwaga Polaków, przy potencjalnej rekonstrukcji rządu, skupiałaby się głównie na ministrach gospodarki, finansów czy skarbu, czyli resortach odpowiedzialnych za zabezpieczenie podstawowych potrzeb materialnych społeczeństwa. – Obecnie respondenci skoncentrowali się na postaciach najbardziej medialnych, niekiedy nawet "barwnych medialnie". Członkowie obecnej ekipy rządzącej zasłużyli sobie na takie wyróżnienie swoimi publicznymi wypowiedziami oraz nonszalanckimi niekiedy decyzjami państwowymi, resortowymi i personalnymi – tłumaczy prof. Knopek.