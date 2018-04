Pokój zajęty na biuro z najwyższą stawką podatku od nieruchomości

Właœciciel mieszkania, w którym wykonywana jest działalnoœć gospodarcza, zostanie obcišżony najwyższš stawkš podatku od nieruchomoœci, nawet jeœli sam nie jest przedsiębiorcš.

Mieszkanie może zostać opodatkowane:

- niskš stawkš właœciwš dla mieszkań, w których nie wykonuje się działalnoœci gospodarczej;

- wielokrotnie wyższš stawkš dotyczšcš działalnoœci gospodarczej.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) najwyższej stawce podlegajš:

1) budynki lub ich częœci zwišzane z prowadzeniem działalnoœci gospodarczej,

2) budynki mieszkalne lub ich częœci zajęte na prowadzenie działalnoœci gospodarczej.

W rozumieniu u.p.o.l. zwišzek z działalnoœciš gospodarczš oznacza posiadanie nieruchomoœci przez przedsiębiorcę (art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.). Z tego wynika, że zastosowanie maksymalnej stawki – nie wymaga faktycznego wykorzystania nieruchomoœci w przedsiębiorstwie. Nie dotyczy to jednak budynków mieszkalnych. Nie można ich uznać za zwišzane z działalnoœciš gospodarczš tylko dlatego, że sš własnoœciš przedsiębiorcy. Budynki mieszkalne podlegajš opodatkowaniu najwyższš stawkš tylko wtedy, gdy ich zwišzek z działalnoœciš gospodarczš jest bezpoœredni, a więc gdy zostanš zajęte na prowadzenie działalnoœci gospodarczej.

Przykład

Pan Jan Borowski jako przedsiębiorca jest właœcicielem działki gruntowej, na której znajdujš się:

- hala produkcyjna wykorzystywana w działalnoœci gospodarczej;

- niewykorzystywany od kilku lat magazyn;

- budynek mieszkalny, przystosowany do spełniania funkcji siedziby przedsiębiorstwa;

- pusty budynek mieszkalny.

Hala produkcyjna i magazyn sš w rozumieniu u.p.o.l. zwišzane z działalnoœciš gospodarczš (niezależnie od przeznaczenia), ponieważ właœcicielem jest przedsiębiorca. W przypadku ww. budynków mieszkalnych tylko budynek zajęty na siedzibę firmy pozwala zastosować najwyższš stawkę.

Na co nieruchomoœć jest przeznaczona

W orzecznictwie sšdów administracyjnych przyjmuje się, że przepis stanowišcy o „zajętoœci" wymaga, „(...) aby częœć budynku mieszkalnego była przeznaczona dla prowadzenia w niej działalnoœci gospodarczej z wyłšczeniem funkcji mieszkalnych i innych zwišzanych z zamieszkiwaniem w budynku." (wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie z 11 czerwca 2012 r., III SA/Wa 2798/11).

Wykorzystywanie mieszkań w działalnoœci gospodarczej można w praktyce podzielić na trzy rodzaje:

1) wyłšcznie jako wskazanie miejsca wykonywania działalnoœci gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej,

2) wykonywanie działalnoœci gospodarczej bez wyłšczenia funkcji mieszkalnej,

3) wykonywanie działalnoœci gospodarczej w mieszkaniu z wyłšczeniem funkcji mieszkalnej.

1. Miejsce wskazane w CEIDG

Działalnoœć gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne wymaga zarejestrowania. Ewidencja (CEIDG) zawiera, między innymi wskazanie „głównego miejsca wykonywania działalnoœci gospodarczej". W wielu przypadkach jest to wskazanie miejsca siedziby firmy, a nie faktycznego wykonywania działalnoœci gospodarczej. W takim przypadku nie ma możliwoœci zastosowania najwyższej stawki podatku.

Przykład

Pan Jan Borowski od dwudziestu lat wykonuje działalnoœć zarobkowš polegajšca na wykonywaniu prac remontowych. Jako miejsce prowadzenia firmy wskazał adres zamieszkania, gdzie nigdy nie podjšł żadnych czynnoœci zwišzanych z działalnoœciš gospodarczš.

2. Dwie funkcje pod jednym dachem

Podatnik może wykorzystywać mieszkanie na prowadzenie działalnoœci gospodarczej i jednoczeœnie w nim mieszkać. Może na przykład prowadzić biuro w częœci lokalu, które zwykle wykorzystuje na cele mieszkalne. W tym przypadku nie sš spełnione warunki umożliwiajšce uznanie mieszkania za zajęte na potrzeby prowadzenia działalnoœci gospodarczej w rozumieniu u.p.o.l.

Przykład

U pana Browskiego od czasu do czasu zjawia się klient w celu omówienia zlecenia. Pan Jan przyjmuje kontrahentów w pomieszczeniu, które na czas trwania wizyty pełni funkcję biura. Po zakończeniu rozmów pomieszczenie wykorzystywane jest na cele mieszkalne.

3. Wyłšczenie funkcji mieszkalnej

Lokal mieszkalny może być także przystosowany do prowadzenia działalnoœci gospodarczej (w częœci lub w całoœci) z wyłšczeniem funkcji mieszkalnej. Występuje wówczas bezpoœrednie wykorzystywaniu lokalu mieszkalnego (lub częœci lokalu) na potrzeby działalnoœci gospodarczej. Tylko w takim przypadku można zastosować maksymalnš stawkę za mieszkanie.

Przykład

Syn pana Jana Borowskiego zajmuje się prowadzeniem kursów nauki jazdy. Jeden z pokoi przystosował do prowadzenie zajęć teoretycznych. Ze względu na utworzenie sali szkoleniowej, w częœci lokalu została wyłšczona funkcja mieszkalna.

Pułapka

Dla zastosowania stawki maksymalnej nie jest istotne kto prowadzi działalnoœć gospodarczš w mieszkaniu. „Jeżeli właœcicielem nieruchomoœci jest osoba fizyczna nieprowadzšca działalnoœci gospodarczej, która wynajmuje pomieszczenia w budynku mieszkalnym innym podmiotom wykonujšcym działalnoœć gospodarczš, to na niej spoczywa obowišzek podatkowy w podatku od nieruchomoœci. Jest ona zobowišzana do zapłaty podatku według stawek najwyższych od tych częœci budynku mieszkalnego, które sš zajęte na wykonywanie działalnoœci gospodarczej." (wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gliwicach z 16 marca 2017 r., I SA/Gl 1216/16).

Podatnicy często nie wiedzš o koniecznoœci uiszczenia wyższej kwoty podatku w zwišzku z wykorzystywaniem mieszkania na potrzeby działalnoœci gospodarczej najemcy. Co więcej, właœciciel może nie zdawać sobie sprawy z rozpoczęcia wykonywania działalnoœci gospodarczej w swoim mieszkaniu.

Przykład

Pan Jan Borowski wynajšł mieszkanie w Szczecinie (100 m2) osobie, która zajęła je na prowadzenie biura rachunkowego. W 2018 r. organ podatkowy przeprowadził kontrolę i ustalił zobowišzanie z zastosowaniem właœciwej stawki. Podatek za 2018 r. wzrósł z 70 zł do 2 310 zł. Ze zmianš wysokoœci podatku organ może cofnšć się nawet do 2013 r. Dla pana Jana zobowišzanie za wszystkie lata (przy założeniu, że wynajšł mieszkanie przed 2013 r.) wyniosłoby 13 750 zł.

W przypadku najemcy obowišzujš te same zasady zwišzane z koniecznoœciš wyłšczenia funkcji mieszkalnej dla uznania, że mieszkanie jest zajęte na działalnoœć gospodarczš. To oznacza, że najemca, zgłaszajšc adres lokalu do CDEIG, nie spowoduje zwiększenia podatku u wynajmujšcego, jeżeli nie wykonuje działalnoœci gospodarczej w wynajmowanym mieszkaniu.

Jak się zabezpieczyć

W uniknięciu negatywnych skutków kontroli zwišzanych z mieszkaniami zajętymi na działalnoœć gospodarczš może pomóc w szczególnoœci:

1) terminowe zgłaszanie zmiany sposobu wykorzystania mieszkania,

2) uwzględnianie podatku od nieruchomoœci przy zawieraniu umowy najmu.

W cišgu 14 dni

Podatnicy zobowišzani sš do zgłaszania zdarzeń majšcych wpływ na wysokoœć podatku w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia. Pracownicy organu podatkowego, kontrolujšc wywišzywanie się z tego obowišzku, mogš uzyskać informacje o zajęciu mieszkania na potrzeby działalnoœci gospodarczej bez ruszania się zza biurka. Adres może zostać sprawdzony w CEIDG jako miejsce wykonywania działalnoœci gospodarczej. Ponadto działalnoœć gospodarcza najczęœciej ogłaszana jest w Internecie, gdzie prowadzšcy wskazujš adres działalnoœci. Mieszkania, w których wykonuje się działalnoœć gospodarczš, sš w różny sposób oznaczane od zewnštrz. Dzięki temu zastosowanie ogólnie dostępnego Google Street View ułatwia pracownikom organu weryfikację prawidłowoœci opodatkowania mieszkań.

Termin przedawnienia mija z upływem pięciu lat, liczšc od końca roku podatkowego, w którym minšł termin płatnoœci podatku. To oznacza, że w razie kontroli organ podatkowy może zwiększyć zobowišzanie za szeœć lat (2013-2018). Podatek od nieruchomoœci płatny jest w czterech ratach. Ustalenie zobowišzania w kwocie z przykładu (13 750 zł) wišże się z koniecznoœciš zapłacenia całej kwoty w terminie 14 dni od dnia doręczenia nowych decyzji. Zgłoszenie zajęcia mieszkania na działalnoœć w ustawowym terminie oznaczałaby płatnoœć podatku w wysokoœci około 500 zł raz na kwartał. Trzeba również pamiętać o odpowiedzialnoœci karnej skarbowej, która może być znacznie bardziej dotkliwa niż sam podatek.

Postanowienia w umowie najmu

Właœciciel mieszkania powinien zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami opodatkowania mieszkania już na etapie zawierania umowy najmu. Wynajmujšc mieszkanie przedsiębiorcy można:

- uwzględnić w czynszu kwotę podatku (stawki podatku na dany rok publikowane sš na stronach urzędów miast),

- uzgodnić zwrot zapłaconej kwoty od najemcy.

Umowa nie sprawi jednak, że organ będzie dochodził zapłaty podatku od najemcy. Zobowišzania podatkowe wynikajš z ustaw i nie mogš być korygowane zapisami umów zawartych przez podatnika. To oznacza, że podatek zapłaci właœciciel mieszkania (podatnik), który na podstawie umowy może ubiegać się od najemcy o zwrot uiszczonej kwoty.

Nawet jeżeli lokal wynajmowany jest na cele mieszkalne, warto uwzględnić w umowie zapis dotyczšcy zwrotu kwoty podatku od najemcy w przypadku zmiany sposobu wykorzystania mieszkania.

Podatek od nieruchomoœci za mieszkanie może być trzydziestokrotnie wyższy, jeœli lokal zostanie zajęty na prowadzenie działalnoœci gospodarczej. Dlatego już na etapie zawierania umowy najmu warto pamiętać o możliwoœci zapłaty wysokiego podatku ze względu na działalnoœć gospodarczš podjętš przez najemcę.

Autor jest głównym specjalistš w Urzędzie Miasta Szczecin

podstawa prawna: art. 1a ust. 1 pkt 3 i art. 2 - 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1785 ze zm.)