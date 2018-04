Carlitos: Król połowy Krakowa

W cišgu kilku miesięcy 27-letni Hiszpan stał się jednš z gwiazd ekstraklasy. Nikt się tego nie spodziewał.

Transfer Carlitosa do Wisły Kraków latem 2017 roku nie wywołał wielkiego zainteresowania w mediach. Nawet kibicom mocno interesujšcym się futbolem jego nazwisko nie mówiło wiele albo zgoła nic, bo Carlos Lopez Huesca do tej pory grał w trzeciej (ewentualnie drugiej) lidze hiszpańskiej i nie zrobił furory w przeciętnych klubach zagranicznych. Takich obcokrajowców w rozgrywkach ekstraklasy jest aż nadto i mało który z nich zapada w pamięć na dłużej. Nie można było o napastniku Wisły powiedzieć nawet tego, że to wielki niespełniony talent, zdeterminowany, żeby wykorzystać ostatniš szansę od losu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ciche wejœcie

Narodowoœć Carlitosa też nie budziła specjalnych emocji. W przeszłoœci już się Hiszpanie nad Wisłš pojawiali, na ogół w œlad za trenerami rodakami. Swego czasu sporš kolonię stworzyli w Piaœcie Gliwice (Alvaro Jurado, Ruben Jurado, Gerard Badia), grywali w Legii i Koronie Kielce. Inaki Descarga, który trafił na Łazienkowskš, był swego czasu nawet kapitanem grajšcego w Primera Division Levante Walencja, a Miguel Palanca (Korona) zaliczył trzy występy w pierwszym zespole Realu Madryt i dołożył jeszcze mecz w Espanyolu.

W ekstraklasie pojawiali się nawet znani piłkarze, co prawda przeważnie u schyłku kariery, ale z imponujšcymi wpisami w CV, tacy jak Danijel Ljuboja (Legia), były reprezentant Francji Olivier Kapo (Korona) czy Milos Krasić, który zanim trafił do Lechii, zdobywał mistrzostwo Włoch z Juventusem Turyn i ponad 40 razy wystšpił w serbskiej kadrze.

Nic dziwnego, że Carlitos wszedł do ekstraklasy bez wielkiego szumu, ale cisza trwała tylko kwadrans. W 16. minucie debiutu z Pogoniš Szczecin zdobył gola z rzutu wolnego i przyczynił się do zwycięstwa Wisły.

„Rey de la Reymonta”

Następnie przyszły dwa mecze bez gola (a nawet z żółtš kartkš przeciwko Termalice), ale póŸniej było już tylko lepiej. W 95. minucie starcia z Wisłš Płock zdobył gola na wagę trzech punktów, a od 12 sierpnia uwielbia go połowa Krakowa, druga zaœ zgrzyta zębami na dŸwięk jego imienia. Carlitos zapewnił wygranš w derbach z Cracoviš, przy wypełnionym po brzegi stadionie i głoœnym dopingu kibiców. Nic dziwnego, że to spotkanie uważa za jedno z najlepszych w karierze, a na trybunach pojawiajš się nawet transparenty „Rey de la Reymonta”.

PóŸniej było jeszcze wiele œwietnych meczów: wbił dwa gole Piastowi (w 89. i 90. minucie), w kolejnych derbach pomógł upokorzyć Cracovię (4:1), niemal w pojedynkę ograł Œlšsk Wrocław, strzelajšc mu trzy bramki, a ostatnio oœmieszał obrońców Legii (gol z karnego i efektowna asysta). Przed spotkaniem w Warszawie trener Romeo Jozak odgrażał się, że w zespole mistrzów Polski „jest kilku Carlitosów”, ale były to czcze przechwałki.

Napastnik Wisły, jak to ma w zwyczaju, z uœmiechem na ustach rozmontowywał obronę gospodarzy i pozwolił sobie nawet na małš prowokację. Po jednej z akcji najpierw pokazał na palcach literę „L”, którš pozdrawiajš się legioniœci, a następnie zmienił jš w rewolwer i „wypalił” w stronę trybuny.

Zachowania, które mogš podgrzać atmosferę na trybunach, zdarzajš mu się jednak niezwykle rzadko. Dla kibiców jest życzliwy, chętnie przybije pištkę, rozda autografy. Dla niego to też nowoœć, bo na takim poziomie jeszcze nie grał.

Wszyscy, którzy mówiš o Carlitosie, podkreœlajš, że to postać bardzo pozytywna. – On się praktycznie nigdy nie smuci, nie widziałem go zmartwionego. Czasami pyta, dlaczego się nie œmiejemy. Bez przerwy zagaduje, œpiewa, tańczy po szatni. Fajnie mieć takš osobę w drużynie. Już dużo rozumie po polsku. Gdy siedzimy w większej grupie, to jest z nami. Jeœli czegoœ nie rozumie, to dopyta – mówi „Rz” Maciej Sadlok.

Kontrola nad piłkš

Niesamowite wrażenie robiš jego umiejętnoœci techniczne. Wielkie problemy z upilnowaniem go miał Adam Hlousek z Legii. Przy jednej z bramek strzelonych Œlšskowi zakręcił Igorsem Tarasovsem. Nie imponuje warunkami fizycznymi, ale ciężko mu odebrać piłkę, gdy jš zastawi ciałem. Œwietnie wykonuje rzuty wolne. Jego umiejętnoœci chwalš koledzy z drużyny.

– Największe atuty piłkarskie? Bardziej niż siłę wykorzystuje swojš inteligencję. Wie, kiedy wyprzedzić rywala. Niesamowicie kontroluje piłkę – dodaje Maciej Sadlok.

Podobnie wypowiada się Arkadiusz Głowacki, który œmieje się, że Hiszpan na treningach nie kręci obrońcami Wisły tak jak rywalami podczas meczu, bo czuje respekt przed kolegami. – Carlitos bawi się grš w piłkę, a my staramy się cieszyć razem z nim. Z piłkš przy nodze jest szybszy niż bez niej. Mocno ryzykuje i nie boi się tego. Carlitos nie jest typowš dziewištkš. Lubi szukać wolnych stref między formacjami – mówi „Rz” Głowacki.

Do wielkanocnego poniedziałku (mecz Wisły z Lechem zakończył się po zamknięciu tego wydania gazety) Carlitos miał na koncie 20 trafień i nic dziwnego, że wprost mówi o tym, iż chce zostać królem strzelców. Jeszcze kilka miesięcy temu pojawiały się pytania, czy nie gra zbyt egoistycznie i zbyt rzadko dostrzega partnerów, ale teraz chyba już nikt nie odważy się postawić mu takiego zarzutu. Chociaż najlepiej się czuje, majšc piłkę przy nodze, to w grze defensywnej także jest aktywny. Nawet pod koniec spotkania potrafi naciskać na obrońców rywali, żeby opóŸnić rozegranie akcji.

Jan Urban, który przez wiele lat grał, a póŸniej pracował jako trener w Osasunie Pampeluna, podkreœla, że hiszpańscy piłkarze łatwo adaptujš się w nowym œrodowisku, a w niedalekiej przyszłoœci może ich być w polskiej lidze coraz więcej.

– Kiedy wybuchł w Hiszpanii kryzys i upadło wiele firm deweloperskich sponsorujšcych kluby z niższych lig, piłkarze zaczęli szukać pracy. W Hiszpanii nie jest łatwo się przebić, więc szukali szczęœcia za granicš. Wyjeżdżali do Rumunii, Grecji czy na Węgry – mówi „Rz” były reprezentant Polski.

Dobry kierunek – Polska

Carlitos też wyjechał. Był w drugiej lidze rosyjskiej, ale w Sankt Petersburgu czuł się samotny, nie potrafił się zaaklimatyzować i szybko rozstał się z klubem Petrotrest. W 2015 roku grał na Cyprze w drugoligowym Arisie Limassol, ale jak twierdzi, trafił na nieuczciwych działaczy i wrócił do Hiszpanii. Z rezerw Villarreal trafił do Krakowa.

– Hiszpanie sš naprawdę dobrze wyszkoleni technicznie i taktycznie. Wielu przewijało się przez szkolenie Barcelony, Realu czy innych klubów Primera Division. Nie sprawiajš problemów w szatni. Do polskiej ekstraklasy przyjeżdżajš chętnie, bo mamy piękne stadiony, a atmosfera na trybunach jest naprawdę dobra – mówi „Rz” Jan Urban i przewiduje, że takich zawodników będzie coraz więcej.

Jeœli tylko zaprezentujš poziom Carlitosa czy innego œwietnego napastnika, Igora Angulo z Górnika Zabrze, to żaden z polskich kibiców nie będzie narzekał.